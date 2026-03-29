У сборной России вновь будут проблемы?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.43

31 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные России и Мали. Начало встречи — 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Россия — Мали с коэффициентом для ставки за 2.43.

Россия

Турнирное положение: российская национальная команда продолжает не принимать участие в международных соревнованиях. Это длится с 2022 года. В настоящий момент россияне проводят лишь контрольные поединки с различными сборными.

Последние матчи: в марте главная команда нашей страны уже успела переиграть в Краснодаре Никарагуа со счетом 3:1.

До этого же сборная России проиграла Чили (0:2) и сыграла вничью с Перу (1:1).

Не сыграют: Матвей Сафонов и Алексей Батраков не примут участие в игре.

Состояние команды: подопечные Валерия Карпина продолжают встречаться со сборными среднего уровня или ниже среднего, поэтому определить реальную силу сборной России пока что невозможно.

Как говорят многие эксперты и сами футболисты, главным является то, что данные игры вообще проводятся и сборная России собирается вместе.

Мали

Турнирное положение: малийская национальная команда не смогла пробиться на предстоящее мировое первенство.

«Орлы» смогли набрать 18 очков и финишировали на третьей строчке в своей группе, пропустив вперед Гану и Мадагаскар. За 10 матчей малийцы смогли 17 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых играх в рамках Кубка африканских наций главная команда Мали проиграла Сенегалу (0:1), но выиграла по пенальти у Туниса.

До этого же сборная Мали сыграла вничью с Коморскими островами (0:0), Марокко (0:0) и Замбией (0:0).

Не сыграют: ряд ключевых игроков вовсе не прибудут в Россию, а все остальные готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Тома Саинтфита являются достаточно крепкой командой, которая никогда звезд с неба не хватала.

На Кубке Африки сборная Мали в последнее время участвует постоянно, а вот на чемпионатах мира малийцев еще никогда не было. Сейчас Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге ФИФА.

Статистика для ставок

Мали не выигрывает на протяжении 6 матчей

Россия выиграла 1 из последних 3 матчей

Россия забила в 5 из последних 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.06, а победа Мали — в 9.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.96 и 1.89.

Прогноз: россияне не безгрешны в обороне, поэтому обе команды вполне могут забить.

2.43 обе забьют

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч Россия — Мали принесёт чистый выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: обе забьют за 2.43.

Прогноз: у малийцев не будет много ключевых игроков, поэтому Россия должна побеждать.

2.08 победа России с форой-1,5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Россия — Мали позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: победа России с форой-1,5 за 2.08.