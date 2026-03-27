Сборная России начала год с победы, прервала неудачную серию и формально сделала то, что от неё и ждали. Но, как часто говорит сам Валерий Карпин, счёт — не то, на что стоит обращать внимание в товарищеских матчах. Против соперника, которого до стартового свистка воспринимали как удобного, игра слишком долго выглядела рвано и неубедительно.

Быстрый гол только усилил предвкушение очередного разгрома, как было с Брунеем или Гренадой. Уже на третьей минуте Константин Тюкавин открылся между линий, увёл за собой защитника и вовремя покатил на Лечи Садулаева, который избежал офсайда, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Казалось, дальше матч пойдёт по максимально комфортному для россиян сценарию. Но вместо этого сборная почти сразу потеряла темп.

Ранний гол не помог, Россия слишком быстро успокоилась

После удачного старта команда Карпина забрала мяч, много владела им и пыталась комбинировать, но в этом владении было слишком мало остроты. Никарагуа оборонялась низко и организованно, а Россия двигала мяч в основном вокруг штрафной. Скорости не хватало, точности тоже, и вместо давления на ворота получался довольно стерильный контроль.

На этом фоне особенно неприятным вышел ответный гол гостей. Никарагуанцы спокойно выбрались из-под прессинга, нашли передачей пространство между линиями, а затем довели атаку до удара Оскара Асеведо. Мяч вильнул в полёте и неудобно ударился о газон, но эпизод неизбежно вратарский — Матвей Сафонов не справился с дальним ударом и пропустил мяч под собой, 1:1.

Этот момент резко поменял настроение матча. Россия после пропущенного мяча не включила дополнительную скорость, а скорее зависла в неприятной паузе. Были отдельные подходы, например, обводящий удар Ярослава Гладышева рядом со штангой и попытка Тюкавина с разворота. Но общего ощущения, что Никарагуа сейчас сломается, не возникало. Гости, наоборот, почувствовали себя увереннее, и первый тайм всё больше устраивал именно их.

Тюкавин всё-таки забил, но перелома в игре не случилось

В такой вязкой игре особенно заметным оказался страйкер «Динамо» Константин Тюкавин. Он поучаствовал в первом голе, был едва ли не единственным, кто регулярно пытался обострять, и в итоге снова вывел Россию вперёд перед самым перерывом. Эпизод, правда, тоже получился не самым однозначным. После удара Тюкавина пяткой мяч попал в руку защитнику Кано, который уже находился на газоне, а арбитр без долгих раздумий назначил пенальти. Тюкавин реализовал его спокойно, уложив мяч в левый угол, — 2:1.

По счёту Россия снова оказалась впереди, но по игре никакой ясности не появилось. Скорее наоборот: команда ушла в раздевалку с преимуществом, которое не воспринималось убедительно. Для матча против соперника такого уровня это уже само по себе было тревожным сигналом.

Сразу после перерыва у России появился шанс быстро закрыть игру. Карпин выпустил Кирилла Глебова, и тот почти моментально заработал удаление. Вингер ЦСКА накрыл соперника прессингом, ушёл в отрыв и вынудил Рейеса фолить сзади в грубом подкате, а судья показал прямую красную карточку. Для официального матча это был бы подарок, для товарищеского — скорее обстоятельство, которое должно было упростить хозяевам жизнь.

Но даже в формате 11 на 10 Россия не стала выглядеть свободнее. Да, моментов стало чуть больше. Садулаев после отбора на чужой половине мог делать дубль, Глебов дважды получал хорошие шансы, Вахания опасно бил после углового, однако всё это всё равно не складывалось в цельное давление. Карпин по ходу второго тайма провёл большую группу замен, и игра окончательно разбилась на отдельные эпизоды.

Для Антона Митрюшкина, Максима Петрова и Георгия Мелкадзе эта игра стала дебютной за сборную, Александр Головин после выхода получил капитанскую повязку, но даже со свежими игроками матч ещё долго оставался неприятно вязким.

Победа есть, уверенности по-прежнему нет

Третий гол снял вопросы только по результату, но не по впечатлению от игры. Россия забила его лишь на 83-й минуте, причём эпизод получился уникально курьёзным. После атаки через правый фланг защитник Никарагуа Кихано, пытаясь вынести мяч, головой пробил в перекладину собственных ворот, а Головин просто внёс мяч в сетку. Так счёт стал 3:1, и вопросов в концовке ни у кого не возникало.

Но сам матч всё равно оставил тяжёлое послевкусие. Россия выиграла, буквально все обстоятельства сложились в её пользу в матче с соперником, который на бумаге выглядел вполне проходимым. При этом по-настоящему убедительного футбола команда так и не показала. Победа получилась не разгромной и даже не особенно спокойной — скорее рабочей по счёту и очень неровной по содержанию.

На этом фоне самым ярким игроком пока что выглядит Тюкавин. Помимо 1+1 в протоколе, он был вовлечён почти во всё, что у команды Карпина по-настоящему получалось впереди. Но для команды в целом это слабое утешение, после такого матча главный вывод снова связан не с результатом, а с тем, что сборная не производит впечатления, будто играет с запасом. Впереди ещё одна проверка с Мали и, раз Валерий Карпин призывает не смотреть на результаты в товарищеских матчах, остаётся надеяться на более цельную и убедительную игру в Санкт-Петербурге.