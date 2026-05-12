Возьмут ли «цапли» три очка?

прогноз на матч МЛС

14 мая в 13-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Цинциннати»

Турнирное положение: «Цинциннати» борется за попадание в плей-офф. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Цинциннати» на один пункт отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Цинциннати» не уступил «Шарлотту» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Чикаго Файр» (3:2). Да и поединок с «Нью-Йорк Ред Буллс» завершился викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах «Цинциннати» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Цинциннати» нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда не проигрывает 6 раз кряду.

Причем «Цинциннати» традиционно сложно противостоит «Интер Майами». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» бьются за лидерство. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер Майами» всего на 2 очка отстает от лидера Восточной конференции. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Интер Майами» нанес поражение «Торонто» (4:2).

До того команда была бита «Орландо» (3:4). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1).

При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Цапли» прекрасно атакуют, вот только надежностью тылов не отличаются. Команда пропустила 21 мяч в 12 поединках МЛС.

При этом «Интер Майами» имеет в своем составе таких мастеров, как Лионель Месси и Луис Суарес. Аргентинец пока отличился 9 забитыми мячами в текущем чемпионате.

Команда весьма успешно выступает на полях соперников. В восьми выездных поединках чемпионата «цапли» разжились 19 очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер Майами» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Цапли» сражаются за лидерство в конференции, да и оппоненту чересчур натужно даются победы.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.20

