Смогут ли «матрасники» прервать свою серию поражений?

прогноз на Примеру, ставка за 2.02

12 мая в рамках 36-го тура испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Атлетико». Начало встречи — в 22:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Осасуна — Атлетико с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Осасуна»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе после 35-и туров. «Осасуна» отстает от зоны еврокубков на 2 балла.

Команда выступает дома гораздо лучше, нежели в гостях. По результатам встреч на своем поле «Осасуна» занимает 6-е место в лиге, набрав 32 очка из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Леванте» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90-й минуте. Матчем ранее «Осасуна» проиграла «Барселоне» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах команда обыграла только «Севилью» со счетом 2:1, трижды проиграла и однажды сыграла вничью с «Бетисом» (1:1). За этот период «Осасуна» забила 6 голов при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Эррера (красная карточка) и Миноз (травма).

Состояние команды: За три тура до конца нынешнего сезона «Осасуна» еще не гарантировала себе прописку в следующий сезон, опережая зону вылета на 5 пунктов.

У «Осасуны» есть нападающий Анте Будимир, который занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Примеры. За 34 встречи в рамках Примеры форвард забил 17 голов.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» уже обеспечили себе место в зоне Лиги чемпионов. «Атлетико» после 35-и туров занимает 4-е место в таблице Примеры с 63 очками в активе.

Команда выступает в гостях не лучшим образом, набрав 20 очков из 51-го возможного на чужом поле. По этому показателю «Атлетико» занимает 7-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «матрасники» уступили на своем поле «Сельте» со счетом 0:1. Матчем ранее «Атлетико» с таким же счетом проиграл «Арсеналу» в полуфинале Лиги чемпионов.

В последних 5-и встречах в рамках Примеры команда трижды уступила и дважды победила. За этот отрезок «Атлетико» сумел забить 8 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Баена (перебор желтых карточек), Альварес, Барриос, Кардосо, Гонсалес и Симеоне (у всех — травмы).

Состояние команды: «Атлетико» точно не сможет занести нынешний сезон себе в актив. «Матрасники» не вели борьбу за чемпионство в Примере, показав отличные результаты только в Лиге чемпионов.

«Атлетико» смог трижды обыграть «Осасуну» в последних 5-и очных встречах при двух поражениях. Получится ли на сей раз обыграть соперника? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Осасуна» одержала только одну победу

«Атлетико» проиграл 2 последних матча, не забив ни одного гола

В последних 5-и очных встречах «Атлетико» трижды обыгрывал «Осасуну»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение «Осасуне» с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа «Атлетико» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что «Атлетико» не допустит третье поражение подряд. «Матрасники» настроятся на предстоящую встречу.

2.02 Победа «Атлетико» с форой (0). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Осасуна» — «Атлетико» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа «Атлетико» с форой (0) за 2.02.

Прогноз: Прогнозируем низовой матч. Исход матча решит 1-2 гола.

2.00 Тотал 2.5 меньше. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Осасуна» — «Атлетико» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.00.