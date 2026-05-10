ЦСКА прервет неудачную серию в матче против аутсайдера РПЛ?

прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.72

11 мая в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Пари НН — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.72.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 балла за 28 встреч при разнице мячей 23:46.

Последние матчи: в предыдущем поединке нижегородцы потерпели поражение от «Ахмата» (0:2) в рамках РПЛ.

До того команда проиграла «Спартаку» (1:2) и «Оренбургу» (1:2) в РПЛ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированы — Эктов, Фарина, Сарфо.

Состояние команды: Нижегородцы после неплохого возобновления сезона вновь канула на дно турнирной таблицы и уверенно идет на понижение в Первую Лигу.

Клуб уже сменил тренера и в первом матче при Вадиме Гаранине лучше результаты сразу не стали, но у команды еще два матча, в которых попробует зацепиться за стыковые матчи.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА занимает шестое место в РПЛ, набрав 45 очков за 28 туров при разнице голов 39:31.

Последние матчи: в предыдущем поединке «красно-синие» уступили «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России.

До того команда проиграла «Зенитом» (1:3) и сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в РПЛ.

Не сыграют: травмирован — Акинфеев.

Состояние команды: ЦСКА в этом сезоне уже практически ни на что не претендует — в Кубке России «армейцы» вылетели от принципиальных соперников из «Спартака», а в чемпионате только чудо позволит команде выиграть бронзовые медали.

Перед возобновлением сезона ЦСКА выглядел чуть ли не главным фаворитом на чемпионство, но небольшой проблеск из трех побед был в начале апреля, после чего «красно-синие» так и ни разу не выигрывали.

Статистика для ставок

«Пари НН» проиграл три матча подряд

ЦСКА не выигрывал в шести последних матчах

Матч первого круга между командами завершился победой ЦСКА со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красно-синих» ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.70, а победа «Пари НН» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.84 и 1.90.

Прогноз: В последних матчах команды явно не радуют фанатов надежностью в обороне и вполне стоит ожидать, что мяч окажется как в воротах Медведева, так и в воротах Торопа.

1.72 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Пари НН» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Обе забьют за 1.72.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече ЦСКА на классе одержит убедительную победу.

3.60 ЦСКА победит с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Пари НН» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: ЦСКА победит с форой -1,5 за 3.60.