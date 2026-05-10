11 мая в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Пари НН — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.72.
«Пари НН»
Турнирное положение: «Пари НН» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 балла за 28 встреч при разнице мячей 23:46.
Последние матчи: в предыдущем поединке нижегородцы потерпели поражение от «Ахмата» (0:2) в рамках РПЛ.
До того команда проиграла «Спартаку» (1:2) и «Оренбургу» (1:2) в РПЛ.
Не сыграют: травмированы — Эктов, Фарина, Сарфо.
Состояние команды: Нижегородцы после неплохого возобновления сезона вновь канула на дно турнирной таблицы и уверенно идет на понижение в Первую Лигу.
Клуб уже сменил тренера и в первом матче при Вадиме Гаранине лучше результаты сразу не стали, но у команды еще два матча, в которых попробует зацепиться за стыковые матчи.
ЦСКА
Турнирное положение: ЦСКА занимает шестое место в РПЛ, набрав 45 очков за 28 туров при разнице голов 39:31.
Последние матчи: в предыдущем поединке «красно-синие» уступили «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России.
До того команда проиграла «Зенитом» (1:3) и сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в РПЛ.
Не сыграют: травмирован — Акинфеев.
Состояние команды: ЦСКА в этом сезоне уже практически ни на что не претендует — в Кубке России «армейцы» вылетели от принципиальных соперников из «Спартака», а в чемпионате только чудо позволит команде выиграть бронзовые медали.
Перед возобновлением сезона ЦСКА выглядел чуть ли не главным фаворитом на чемпионство, но небольшой проблеск из трех побед был в начале апреля, после чего «красно-синие» так и ни разу не выигрывали.
Статистика для ставок
- «Пари НН» проиграл три матча подряд
- ЦСКА не выигрывал в шести последних матчах
- Матч первого круга между командами завершился победой ЦСКА со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красно-синих» ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.70, а победа «Пари НН» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.84 и 1.90.
Прогноз: В последних матчах команды явно не радуют фанатов надежностью в обороне и вполне стоит ожидать, что мяч окажется как в воротах Медведева, так и в воротах Торопа.
Ставка: Обе забьют за 1.72.
Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече ЦСКА на классе одержит убедительную победу.
Ставка: ЦСКА победит с форой -1,5 за 3.60.