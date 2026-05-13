прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.20

14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Валенсия — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» на 5 очков отдалилась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Летучие мыши» переиграли «Атлетик» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Атлетико» (0:2). А вот поединок с «Жироной» завершился натужной викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах «Валенсия» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Летучие мыши» несколько поднаторели в плане результатов. Команда в трех последних матчах победила 2 раза.

Причем «Валенсия» традиционно сложно противостоит «пчёлам». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Райо Вальекано» на 6 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает фактически один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» не смогли одолеть «Жирону» (1:1).

До того команда одолела «Страсбург» (1:0). А вот чуть ранее она изящно расправилась с «Хетафе» (2:0).

При этом «Райо Вальекано» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пчёлы» поднаторели в плане результатов. Команда до последней ничьей победила 3 раза подряд.

При этом «Райо Вальекано» не столь продуктивно выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала лишь 15 очков.

«Пчёлы» уже два с половиной года не проигрывают «Валенсии». А вот два последних очных поединка завершились вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Валенсия» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Валенсия» сражается за выживание, к тому же в последних матчах демонстрировала умение добывать нужный результат.

2.20 Победа «Валенсии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Валенсия» — «Райо Вальекано» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.

2.20 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Валенсия» — «Райо Вальекано» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет