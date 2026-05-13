14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Валенсия — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Валенсия» на 5 очков отдалилась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Летучие мыши» переиграли «Атлетик» (1:0).
До того команда была бита «Атлетико» (0:2). А вот поединок с «Жироной» завершился натужной викторией (2:1).
В пяти своих последних матчах «Валенсия» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Летучие мыши» несколько поднаторели в плане результатов. Команда в трех последних матчах победила 2 раза.
Причем «Валенсия» традиционно сложно противостоит «пчёлам». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчёлы» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Райо Вальекано» на 6 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает фактически один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» не смогли одолеть «Жирону» (1:1).
До того команда одолела «Страсбург» (1:0). А вот чуть ранее она изящно расправилась с «Хетафе» (2:0).
При этом «Райо Вальекано» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пчёлы» поднаторели в плане результатов. Команда до последней ничьей победила 3 раза подряд.
При этом «Райо Вальекано» не столь продуктивно выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала лишь 15 очков.
«Пчёлы» уже два с половиной года не проигрывают «Валенсии». А вот два последних очных поединка завершились вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Валенсия» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.
Прогноз: «Валенсия» сражается за выживание, к тому же в последних матчах демонстрировала умение добывать нужный результат.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Валенсия» в трех последних матчах победила 2 раза
- «Райо Вальекано» неудачно выступает на полях соперников
- «Валенсия» на своем поле набрала 26 очков в 17 поединках
- Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
- «Пчёлы» треть своих поединков завершили вничью