Главный тренер сборной Мали Том Сентфье поделился ожиданиями от матча против сборной России.

«Всегда большое удовольствие играть в такой большой футбольной стране.  С тех пор, как Валерий Карпин возглавил сборную, она выиграла 31 матч и один проиграла, если я не ошибаюсь.  Сейчас находится на 26-м месте в рейтинге ФИФА.  У команды хороший стиль, мне нравится, как она играет.

Мали — андердог этой встречи.  Сборная России сильнее нас.  Мы никогда не выходим на матч за поражением.  Однако завтра для нас и ничья будет хорошим результатом.  С нетерпением ждём матча.

В любом случае возможность играть со сборной России уникальна.  Её никогда нельзя упускать.  Сейчас мы готовимся бороться за Кубок африканских наций в 2027 году.  Многие лидеры не приехали в Россию из-за травм.  Но у нас прекрасная молодёжь, которая играет в Испании, Англии и Франции.  Наступило их время проявлять себя на поле», — цитирует Сенфье «Чемпионат».

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».  Начало встречи — в 20:00 мск.