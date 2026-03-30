Главный тренер сборной Мали Том Сентфье поделился ожиданиями от матча против сборной России.

«Всегда большое удовольствие играть в такой большой футбольной стране. С тех пор, как Валерий Карпин возглавил сборную, она выиграла 31 матч и один проиграла, если я не ошибаюсь. Сейчас находится на 26-м месте в рейтинге ФИФА. У команды хороший стиль, мне нравится, как она играет.

Мали — андердог этой встречи. Сборная России сильнее нас. Мы никогда не выходим на матч за поражением. Однако завтра для нас и ничья будет хорошим результатом. С нетерпением ждём матча.

В любом случае возможность играть со сборной России уникальна. Её никогда нельзя упускать. Сейчас мы готовимся бороться за Кубок африканских наций в 2027 году. Многие лидеры не приехали в Россию из-за травм. Но у нас прекрасная молодёжь, которая играет в Испании, Англии и Франции. Наступило их время проявлять себя на поле», — цитирует Сенфье «Чемпионат».

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.