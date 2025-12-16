The Athletic разбирает, как конфликт с Арне Слотом и смена игровой модели приблизили Мохаммеда Салаха к финальной стадии карьеры в «Ливерпуле».

За пару часов до стартового свистка на «Энфилде» у паба King Harry уже выстроилась очередь. Террасные улицы вокруг стадиона украшены муралами, посвященными героям «Ливерпуля» — как прошлых лет, так и нынешних. На углу Блессингтон-роуд и Энфилд-роуд особенно многолюдно: внимание притягивает трибьют Мохаммеду Салаху.

Это впечатляющая работа местного художника Джона Калшоу, на которой запечатлены празднования Салаха после двух из 250 голов, забитых им за «Ливерпуль».

На одном фрагменте — раскинутые в стороны руки после изящного «чипа» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в 2018 году. На другом — Салах, уходящий сквозь красный дым после памятного гола в мерсисайдском дерби на «Гудисон Парк» в 2021-м.

Каким же игроком Салах стал для «Ливерпуля». «Легенда», — говорит Донал Чип, болельщик из Дублина, оказавшийся среди собравшихся у мурала. — «Он один из величайших футболистов в истории клуба».

И это действительно так. История мальчика из маленькой деревни в глубинке Египта, который сумел преодолеть невероятные преграды, чтобы не просто попасть в Премьер-лигу, но и своим талантом оставить колоссальный след в клубе с богатейшей историей и мировой славой, завораживает сама по себе.

В футболе, где сегодня слишком многое напоминает сухую сделку, их союз стал редким исключением — тем самым случаем, когда все сошлось идеально: нужный игрок, в нужном клубе, в нужное время.

Но как бы горячо болельщики ни принимали игрока в свое сердце, отношения между футболистом и клубом нередко бывают куда сложнее — особенно с течением лет, когда уровень игры неизбежно начинает снижаться.

Об этом напоминают и некоторые герои, увековеченные на муралах вокруг «Энфилда». Робби Фаулер, которого партнеры по команде и фанаты называли «Богом», никогда не пользовался таким же безусловным статусом у тогдашнего главного тренера «Ливерпуля» Жерара Улье, который в итоге продал его в «Лидс Юнайтед».

Стивен Джеррард, в начале карьеры всерьез раздумывавший об уходе из клуба, позже почувствовал, что «Ливерпуль» сам больше не нуждается в нем, когда он перешагнул рубеж 35 лет.

Даже бывший партнер Салаха Роберто Фирмино, чье улыбающееся лицо украшает дом чуть ниже по Энфилд-роуд, признавался, что чувствовал себя «растерянным» и «отодвинутым на второй план» перед тем, как его уход был подтвержден в 2023 году.

На Сибил-роуд, в двух кварталах от «Энфилда», есть мурал в память о Роджере Ханте и Иане Сент-Джоне — двух звездных нападающих чемпионских команд Билла Шенкли 1960-х годов.

Хант, один из двух игроков, забивших за «Ливерпуль» больше голов, чем Салах, был раздавлен, когда потерял место в основном составе и был внезапно продан в «Болтон Уондерерс».

Сент-Джон, верный соратник Шенкли почти на протяжении десятилетия, понял, что его время в «Ливерпуле» подходит к концу, в тот момент, когда на Рождество получил от секретаря маленькую индейку — более упитанные были оставлены для игроков основного состава.

Не оказался ли теперь Салах на той самой стадии «маленькой индейки» в своей ливерпульской карьере? Именно такое впечатление он произвел в прошлую субботу, когда в третий раз подряд остался в запасе в матчах Премьер-лиги, обвинив клуб в том, что его «подставили», и заявив, что его отношения с главным тренером Арне Слотом, похоже, подошли к концу.

Это было поразительное, резкое выступление, которое раскололо болельщиков «Ливерпуля», но не руководство клуба, где к словам игрока отнеслись с вполне ожидаемым неодобрением.

Слот ответил на это, не включив Салаха в заявку на выездной матч Лиги чемпионов против миланского «Интера» во вторник — встречу, которую «Ливерпуль» выиграл со счетом 1:0.

В тот момент, на фоне накаленных эмоций, вполне можно было предположить, что нападающий, который вскоре отправился в расположение сборной Египта на Кубок африканских наций (AFCON) и будет отсутствовать до января, уже сыграл свой последний матч за клуб.

И все же в субботу днем мы увидели совсем другую картину: Салах не только вернулся в заявку после «разговора по душам», состоявшегося накануне, но и вышел на поле уже на 26-й минуте — после травмы защитника Джо Гомеса.

С учетом всех сценариев, которые обсуждались в прессе до начала матча, — поздний выход и гол со скамейки, короткое символическое появление в концовке или же полное игнорирование и 90 минут на скамье, — столь ранняя замена выглядела куда менее драматично. Тем более что «Ливерпуль» к тому моменту уже вел в счете в игре с «Брайтоном» благодаря голу Юго Экитике на первой минуте.

Зато это дало всем нам, и особенно Арне Слоту, возможность внимательно оценить, способен ли Салах встроиться в новую реальность — тактически, физически и, пожалуй, психологически.

На протяжении большей части последнего десятилетия — сначала при Юргене Клоппе, а затем и в прошлом сезоне уже при Слоте — атакующая модель «Ливерпуля» во многом строилась вокруг сверхкреативной связки на правом фланге: Трент Александер-Арнольд в роли латераля и Салах, смещающийся с края в центр.

Но теперь Александер-Арнольд — игрок «Реала», а Салаху исполнилось 33 года. Летом в клубе признали необходимость разнообразить атакующие механизмы, что и привело к громким и крайне дорогим трансферам Флориана Вирца, Александера Исакa и Экитике.

Этот сезон пока складывается непросто — и для новичков, и, по большому счету, для всех на «Энфилде». Но если Салах временами выглядит заложником возраста, Вирц — суровой физики Премьер-лиги, а Исак — едва ли не всех аспектов жизни футболиста стоимостью 125 миллионов фунтов (170 млн долларов), то Экитике стал редким источником оптимизма и радости.

Впечатляют не только цифры Экитике — семь голов в Премьер-лиге, а также по одному в Лиге чемпионов, Кубке лиги и Суперкубке Англии. Обнадеживают и скорость с легкостью его передвижений, и хладнокровие в завершении атак — особенно на фоне трудностей, с которыми сталкивается Исаак.

Как бы ни притягивал взгляд Салах, на этот раз он выглядел скорее актером второго плана. С самого начала матча с «Брайтоном» именно Экитике был главным действующим лицом: уже на первой минуте он вколотил мяч под перекладину ворот Барта Вербрюггена и повел линию атаки с тем самым куражом, которого «Ливерпулю» так часто не хватало в этом сезоне.

В прошлую субботу он оформил дубль в Лидсе, а теперь добавил еще два мяча — и каждый из них продемонстрировал разные грани его арсенала.

И когда в лице Экитике у тебя появляется центрфорвард иного типа — не такой, как Фирмино, не такой, как Дарвин Нуньес, и не такой, как покойный Диогу Жота, — динамика всей линии атаки меняется.

Вирц все больше настраивается на «одну волну» с французом, но пока остается открытым вопрос, хватит ли Салаху на этом этапе карьеры энергии и, возможно, желания перестроиться под систему, где акценты смещены на обслуживание центрфорварда, а не на максимальную реализацию его собственных, по-прежнему огромных, но уже идущих на спад качеств.

В субботу Салах работал усердно. В одном из контрвыпадов «Брайтона» в первом тайме он отработал назад быстрее всех партнеров, пусть навес и оказался неточным. Тем не менее, во втором тайме Доминик Собослаи, а затем и Кертис Джонс, которые после травмы Гомеса поочередно закрывали позицию правого защитника, несколько раз не справлялись с давлением гостей.

Вряд ли в этом можно винить Салаха, однако именно правый фланг «Ливерпуля» выглядел наиболее уязвимым — пожалуй, впервые с тех пор, как египтянин был оставлен в запасе четыре матча назад.

Тем не менее Слот остался доволен вкладом Салаха в победу со счетом 2:0. В его активе — голевая передача на второй мяч Экитике после углового на 60-й минуте, несколько созданных моментов для партнеров и шанс в компенсированное время, который он не сумел реализовать после передачи Федерико Кьезы.

Несмотря на все разговоры о проблемах в обороне в этом сезоне, после матча Слот заявил журналистам, что Салах сыграл «так, как, думаю, каждый болельщик, включая меня, хотел бы видеть его сегодня».

«Он создавал угрозу, — подчеркнул главный тренер. — А это крайне важно, потому что, когда у тебя на поле атакующие игроки, ты рассчитываешь, что они будут представлять опасность для соперника».

Картина после финального свистка — Салах дольше обычного аплодировал болельщикам на всех четырех трибунах, а те отвечали ему взаимностью— напоминала прощание. Но действительно ли это конец пути? Или же скорее отражение продолжающейся неопределенности на фоне его отъезда на Кубок Африки? Похоже, ближе к последнему.

Слот заявил, что ожидает возвращения Салаха в январе после окончания турнира и что после их пятничного разговора «никаких вопросов, требующих решения, не осталось». Однако в некоторых его формулировках все же чувствовалась определенная недосказанность.

В том же ключе выглядели и публикации Салаха в соцсетях в субботу вечером — он выложил видео тех сцен после финального свистка, не сопроводив их какими-либо комментариями.

Ясно одно: мы вступили в финальную фазу ливерпульской карьеры Салаха. Будь то расставание в ближайшие недели, по окончании этого сезона, по истечении контракта в июне 2027 года или, что менее вероятно, еще позже, события последней недели обозначили изменение в отношениях.

Впервые с момента его переезда на Мерсисайд летом 2017 года Салах больше не является неприкасаемым — и если он действительно так остро переживает это, как показалось на прошлых выходных в Лидсе, то напряжение само собой не исчезнет.

Все эти восемь с половиной лет Салах наслаждался каждой деталью своей жизни в «Ливерпуле»: не только голами и трофеями, но и статусом, и всеобщим обожанием, которые они ему принесли.

И все же, даже когда «египетскому королю» в апреле вручили трон для фотосессии к объявлению о новом контракте, он наверняка понимал: рано или поздно появятся молодые претенденты на корону, а его положение изменится.

В спорте ничто не длится вечно. За исключением воспоминаний и образов, которые оставляют после себя самые ценные игроки — такие, как Салах с его редчайшим даром. Именно поэтому разговоры о том, что трехминутное интервью разрушило его наследие, не имеют оснований: легендарный статус египтянина в клубе не подвергся ни малейшей угрозе.

Но этот статус не дает гарантий места в стартовом составе, когда время берет свое. Тогда все сводится к одному: способен ли игрок и дальше бросать вызов самому беспощадному сопернику или же сумеет адаптироваться к новой реальности.

Для Салаха, как и для всех на «Энфилде», кто наблюдал, как он ушел в подтрибунное помещение, — это по-прежнему главный вопрос без ответа.