ESPN рассказывает, как кризис доверия между Салахом и Слотом превратил будущее египтянина в главную интригу зимнего трансферного окна.

«Ливерпуль» переживает кризис: девять поражений в последних 15 матчах во всех турнирах. На фоне этого напряжения Мохаммед Салах подлил масла в огонь, обвинив клуб в том, что его «выставили виноватым».

Египтянин начинал в стартовом составе в первых 12 турах Премьер-лиги, но после всего четырех забитых мячей и двух результативных передач оказался на скамейке. В субботу матч с «Лидсом» стал для него уже третьим подряд, когда он остался в запасе — после ничьей 3:3 на «Элланд Роуд» Салах направился прямо к журналистам в микст-зоне.

Кто-то хочет, чтобы вся вина была на мне. Летом клуб много мне обещал. Теперь я в запасе, значит, можно сказать, что эти обещания не были выполнены. У меня были хорошие отношения с тренером, сейчас — никаких. Не знаю почему. Кажется, кто-то просто не хочет меня в клубе. Мохаммед Салах нападающий «Ливерпуля»

Это был необычайно резкий выпад со стороны игрока, который всего четыре раза за 8,5 лет на «Энфилде» давал интервью печатным СМИ. Его слова ясно дают понять: будущее египтянина в «Ливерпуле» висит на волоске.

Что ждет его дальше? И, учитывая, что в ближайшей перспективе он не попадет в состав, означает ли это скорое завершение его блестящей карьеры в красной футболке?

Почему Салах так резко высказался о «Ливерпуле»?

Еще несколько месяцев назад Мохаммед Салах улыбался, получая награду Игрока года по версии PFA — после сезона, в котором он забил 29 мячей и помог «Ливерпулю» выиграть титул Премьер-лиги.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Египтянин стал первым футболистом в истории, кто получал эту награду трижды. С момента перехода из «Ромы» в 2017 году он забил 250 мячей в 420 матчах, но теперь явно чувствует, что не получает должного уважения от Арне Слота и руководства клуба.

Салах вышел в старте на первые 12 матчей Премьер-лиги в этом сезоне, но потом Слот принял решение посадить давнего лидера команды на скамейку в игре с «Вест Хэмом».

«Ливерпуль» выиграл 2:0, и этот смелый шаг тренера выглядел оправданным. Затем Салах снова остался в запасе — в матчах с «Сандерлендом» (1:1) и «Лидсом» (3:3), хотя против «чёрных котов» он вышел на поле после перерыва.

Честно говоря, для меня это неприемлемо. В любом другом клубе своих игроков защищают. А здесь — «свалим все на Мо, потому что он проблема». Я так не считаю. Я не борюсь за место каждый день, потому что уже его заслужил. Я не выше клуба, не выше чего-либо. Но я это заработал. Мохаммед Салах нападающий «Ливерпуля»

Да, статистика Салаха в этом сезоне далека от прежних стандартов: четыре гола в 15 турах выглядят скромно на фоне 13 мячей к этому же моменту прошлого года. Но 33-летний форвард явно чувствует, что его несправедливо сделали крайним в череде неудач команды.

Источники ESPN также сообщили, что часть сотрудников клуба считает Салаха «отстраненным» и человеком, который всегда держался с ощущением собственной исключительности. На самом деле, многие на «Энфилде» не удивились, что он решился на резкое заявление.

Один из источников добавил, что Салах вообще не должен был общаться с прессой после матча с «Лидсом», но все чувствовали, что он собирается что-то сказать — поэтому его сопровождал пресс-атташе, чтобы контролировать ситуацию.

Почему «Ливерпуль» предложил Салаху новый контракт прошлым летом?

В прошлом сезоне Салах был одним из трех игроков «Ливерпуля», у которых истекал контракт. Соглашения Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда были рассчитаны до лета 2025 года.

Вирджил ван Дейк и Мохаммед Салах globallookpress.com

Отсутствие новых соглашений вызвало пристальное внимание прессы. Ситуация накалилась еще больше, когда в ноябре 2024-го Салах заявил журналистам, что он «скорее вне клуба, чем внутри» — на фоне годичных слухов о возможном переходе в Саудовскую Про-лигу. Напомним, летом 2023-го «Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» в размере 150 миллионов фунтов.

Несмотря на медийную бурю, источники ESPN сообщали, что позитивные переговоры о продлении шли несколько месяцев. Спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз курировал процесс вместе с агентом игрока Рами Аббасом Исса.

По словам одного источника, обе стороны — и клуб, и футболист — всегда были уверены, что хотят продолжить сотрудничество. Сам игрок и его семья чувствовали себя спокойно и комфортно на северо-западе Англии.

То, что «Ливерпуль» сохранил за Салахом статус самого высокооплачиваемого футболиста в истории клуба (его зарплата составляет около 400 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы), несмотря на возраст (тогда ему было 32), показывало, насколько высоко руководство продолжало его ценить.

Мохаммед Салах и Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Однако уход Александера-Арнольда в «Реал» этим летом породил мнение, что «Ливерпуль» просто не мог позволить себе потерять еще одну звезду бесплатно — с точки зрения имиджа это выглядело бы катастрофой.

В то же время вложение огромных средств в игрока, находящегося ближе к закату карьеры, идет вразрез с привычной, основанной на данных, политикой клуба. А недавние заявления самого Салаха дают понять: он считает, что клуб готовит почву для его ухода в обозримом будущем.

Готов ли «Ливерпуль» отпустить Салаха в январе?

Еще пару недель назад мысль о том, что Салах может уйти по ходу сезона, казалась абсолютно нереальной. Но если ему и главному тренеру так и не удастся найти общий язык, у «Ливерпуля» может просто не остаться иного выбора, кроме как выслушать предложения по нападающему.

Тем более, что сам Салах намекнул в субботу: следующий матч с «Брайтоном» может стать для него последним в красной футболке.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Салах провел 1 119 минут в чемпионате из возможных 1 350, но очевидно, что роль игрока ротации его не устраивает. И даже если давление на Арне Слота в ближайшие недели будет только нарастать, маловероятно, что клуб встанет на сторону футболиста, который в будущем мог бы диктовать условия любому тренеру, если не будет получать игровое время, которое считает своим по праву.

По словам одного источника, в клубе понимают, что болельщики могут быть разочарованы комментариями Салаха — «это не по-ливерпульски». Но в то же время в «Ливерпуле» уверены, что отстранять игрока и публично его критиковать — тоже неверный путь. Поэтому внутри клуба есть настрой действовать спокойно и взвешенно.

В целом же настроение в клубе таково: Салах сам сделал ситуацию крайне сложной для Слота, и включить его в состав сейчас — задача почти невыполнимая.

Куда может уйти Салах и как «Ливерпуль» заменит его?

Самый очевидный вариант — Саудовская Про-лига. В СМИ часто упоминаются «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», которые внимательно следят за ситуацией вокруг Салаха.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Клубы из Саудовской Аравии, вероятно, готовы предложить египтянину сопоставимую зарплату, лишь бы заполучить его. Но большой вопрос — готов ли сам Салах уйти из европейского футбола сейчас, когда он явно считает, что способен дать еще многое.

Если он хочет доказать, что его рано списали со счетов в «Ливерпуле», переезд в Саудовскую Аравию будет выглядеть совсем не в его пользу. При этом мало кто в мире способен платить ему такие деньги.

Как сообщил ESPN Жюльен Лорен, агент Салаха уже звонил ряду клубов Серии А — это единственная большая европейская лига, где его готовы рассматривать с учетом возраста и финансовых требований. Другой источник добавил, что «Пари Сен-Жермен», куда Салаха ранее тоже сватали, не станет всерьез рассматривать вариант с его покупкой, если только он не станет доступен бесплатно.

Очевидно, что «Ливерпулю» придется начинать планирование будущего без 33‑летнего египтянина раньше, чем хотелось бы.

Найти прямую замену Салаху практически нереально, но клуб может попытаться закрыть дефицит скорости на флангах, подписав вингера, который способен и забивать, и снабжать передачами летние приобретения — Александера Исака и Юго Экитике.

По информации ESPN, «Ливерпуль» проявляет интерес к Антуану Семеньо из «Борнмута». У него шесть голов в Премьер-лиге в этом сезоне, а в январе активируется опция выкупа примерно за 60 миллионов фунтов.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Спортивный директор «красных» Ричард Хьюз работал в «Борнмуте», когда Семеньо подписали из «Бристоль Сити» в январе 2023 года. Дополнительный плюс — сборная Ганы не пробилась на Кубок Африки, поэтому футболист будет доступен для клуба в ближайшие месяцы.

Этим летом «Ливерпулю» также приписывали интерес к Родриго из «Реала» и Брадли Баркола из «ПСЖ», однако внутри клуба эти слухи называли преувеличенными.

Что все это значит для Арне Слота?

Будущее Слота в «Ливерпуле» и без того туманно: команда выиграла лишь четыре из последних 15 матчей во всех турнирах.

Арне Слот globallookpress.com

Однако, как сообщили ESPN источники внутри клуба, тренер по-прежнему пользуется полной поддержкой руководства. Другой источник отметил, что Слот нравится людям в команде и он ко всем относится с уважением.

В клубе также сочувствуют ему в связи с публичными заявлениями Салаха — голландский тренер известен своей прямотой и открытостью.

Тем не менее, по словам другого источника, поражение от ПСВ в Лиге чемпионов в прошлом месяце стало «точкой напряжения» для некоторых сотрудников клуба. Это не был матч, который определил судьбу Слота, но он вызвал новые сомнения, которых ранее не было даже на фоне серии неудач.

Салах сказал, что у него «нет никаких отношений» со Слотом. Тем не менее, в воскресенье он прибыл на базу AXA Training Centre, провел легкую тренировку и встретился с руководителями, включая Слота и Хьюза.

В понедельник Салах принял участие в открытой тренировке, но в Италию на матч Лиги чемпионов против «Интера» во вторник не полетит — клуб временно исключил его из заявки.

Прогнозы и ставки на футбол

«Ливерпуль» почти всегда поддерживает тренера, а не игрока, но то, как Слот справится с этой ситуацией, может сказаться на отношении к нему со стороны болельщиков — особенно сейчас, когда часть фанатов уже призывает к его отставке.