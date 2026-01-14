Полуфинал Кубка африканских наций в Танжере долго выглядел как матч, который так и не решится на гол. Сенегал забрал мяч, территорию и инициативу, Египет играл компактно, терпеливо и выдерживал привычную для плей-офф дисциплину. Но когда игра уже катилась к нервной концовке без ударов в створ, всё решил хлёсткий удар Садио Мане в нижний угол. Сенегал выиграл 1:0 и вышел в финал в Рабате, а для Мохамеда Салаха ещё одна попытка взять Кубок африканских наций закончилась на шаге от решающего матча.

Результат матча Сенегал Дакар 1:0 Египет Каир 1:0 Садио Мане 78' Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали ( Мамаду Сарр 23' ), Мусса Ньякат, Абиб Диарра ( Ламин Камара 46' ), Идрисса Гана Гейе, Пап Гуй ( Пате Сисс 90' ), Крепин Дьятта, Илиман Ндиайе ( Исмаила Сарр 85' ), Николас Джексон ( Шериф Ндиайе 85' ), Садио Мане, Malick Diouf Египет: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Абул-Фетух ( Трезеге Махмуд 46' ), Мохамед Хани, Рами Рабиа ( Зизо 81' ), Хоссам Абдельмагид, Яссер Ибрагим, Мохамед Салах, Эмам Ашур ( Мостафа Мохамед 83' ), Марван Аттия, Омар Мармуш, Hamdi Fathy ( Salah Mohsen 90' ) Жёлтые карточки: Калиду Кулибали 17', Абиб Диарра 42' — Хоссам Абдельмагид 6'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 4 Удары мимо 1 64 Владение мячом 36 7 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 10 Фолы 11

Рисунок встречи читался с первых минут. Сенегал контролировал темп, держал владение выше 60 процентов и старался растягивать египетскую линию обороны, которая выстроилась низким блоком, иногда превращаясь в пятёрку защитников. Египет сознательно отдавал мяч, закрывал центр и жил редкими выпадами, а главными адресатами оставались Салах и Омар Мармуш.

Мохамед Салах и Садио Мане globallookpress.com

Потеря Кулибали и нервы на бровке

Оттого первый тайм получился вязким. Было много борьбы, несколько вспышек эмоций, но минимум действительно голевых моментов. Сенегал искал решения через фланги и дальние удары, однако Мохамед Эль-Шенави не был загружен работой так, как можно было ожидать при таком преимуществе во владении. Египет же почти не выходил на ударные позиции, план был прост — переждать давление, дождаться ошибки и наказать в переходе.

Сенегал заплатил за своё давление неприятной ценой. Капитан Калиду Кулибали получил жёлтую карточку уже в первом тайме, а затем был вынужден уйти из-за травмы паха. Карточка автоматически лишала его финала, травма и вовсе оборвала турнир для лидера обороны. Повязку в итоге принял Мане — и символично, что именно он потом и стал автором решающего момента.

Кулибали получает жёлтую карточку globallookpress.com

Матч при этом периодически «закипал», старая дружба Мане и Салаха по «Ливерпулю» не отменяла жёсткости на поле. Был и эпизод перед перерывом, когда Салах сзади зацепил Мане у бровки — маленькая деталь, которая точно передавала градус этого противостояния в больших континентальных матчах последних лет.

Мане забил с отскока, Египет включился слишком поздно

Развязка случилась на 78-й минуте, когда Сенегал наконец-то добился того самого срыва концентрации у соперника. Камара пробил, мяч рикошетом от защитника отлетел к Мане на линии штрафной, форвард «Аль-Насра» пробил низом, а Эль-Шенави застрял на шаге и не успел среагировать. Египет тут же попытался спорить, главным образом из-за подозрения на игру рукой у Мане в момент обработки. ВАР эпизод проверил, и гол оставили в силе.

Гол Садио Мане globallookpress.com

Такой удар особенно болезненен для команды, которая почти весь вечер строила матч вокруг контроля рисков. Один, казалось бы, случайный отскок разрушил всё, что Египет кропотливо выстраивал больше часа.

После пропущенного мяча Египет наконец раскрылся и стал добавлять игроков в атаку. Но парадокс этого полуфинала в том, что до гола у команды Хоссама Хассана почти не было конкретики впереди, а первый удар в створ у Египта случился уже в концовке. Сенегал же, наоборот, получил пространство и мог закрывать матч — в том числе после эпизодов, когда Пап Гейе оказывался на ударной позиции.

Концовка получилась напряжённой по ощущениям, но, по сути, управляемой. Сенегал удержал защитную структуру, не дал Салаху развернуть финальный штурм и достаточно спокойно довёл матч до победы.

Сенегал — Египет globallookpress.com

Мане снова «выше» Салаха, но в финале будет труднее

Эта история стала продолжением личной африканской дуэли Садио Мане и Мохамеда Салаха. Финал Кубка африканских наций 2021 года, стык в отборе к чемпионату мира 2022 года, а теперь полуфинал турнира в Марокко. Мане забил, Сенегал прошёл дальше, а Салах снова остался без главного континентального трофея.

При этом говорить о «конце» для Салаха в сборной рано. Следующий Кубок африканских наций пройдёт в Кении, Танзании и Уганде, и к тому моменту Мохамеду будет 35 — по нынешним стандартам и роли в сборной это всё ещё реальный горизонт.

Для Сенегала же главный вопрос переносится в финал, команда выходит туда в третий раз за последние четыре розыгрыша, но рискует остаться без Калиду Кулибали. В матче, где цена одной ошибки максимальна, такая потеря может оказаться не менее значимой, чем победный удар Мане в Танжере.