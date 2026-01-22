ESPN разбирает, какие пути открыты перед Винисиусом Жуниором — от нового соглашения до громкого ухода.

Один гол, две результативные передачи, семь созданных моментов и 19 прогрессивных проходов с мячом. Выступление Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов, где «Реал» разгромил «Монако» со счетом 6:1, стало напоминанием о том, что в свой лучший день — как сказал после игры тренер Альваро Арбелоа — «он самый опасный игрок на поле».

К сожалению для мадридцев, в нынешнем сезоне подобные дни мы видели слишком редко. К поединку на «Бернабеу» во вторник Винисиус подходил с одним-единственным голом в 19 предыдущих матчах.

Да, тот мяч был великолепен — сольный проход и точный удар в финале Суперкубка против «Барселоны» — однако он стал скорее исключением на фоне затянувшейся безголевой серии, начавшейся еще в начале октября.

Бразилец проводит сезон, который по его собственным высоким стандартам выглядит откровенно разочаровывающим. В 20 матчах Ла Лиги он отметился лишь пятью голами и пятью ассистами.

Винисиус globallookpress.com

При бывшем главном тренере Хаби Алонсо Винисиус утратил статус безоговорочного игрока основы и четыре раза оставался на скамейке запасных, несмотря на то, что был здоров и готов играть.

Его вспышка недовольства после замены в октябрьском «Эль-Класико» стала началом конца для Алонсо, спровоцировав спад в игре команды, который в итоге завершился отставкой тренера на прошлой неделе. За пределами поля все громче звучат разговоры о будущем Винисиуса: срок действия его контракта с «Реалом», рассчитанного до 30 июня 2027 года, неумолимо приближается.

Все эти факторы вместе довели болельщиков «Реала» до точки кипения в субботу. Именно Винисиус оказался главным объектом свиста с трибун «Сантьяго Бернабеу»: публика, разочарованная уходом Алонсо и чередой поражений в двух турнирах — Суперкубке и Кубке Испании, — выместила недовольство на бразильце.

Последние несколько дней были для меня очень тяжелыми. Из-за свиста и из-за всего, что обо мне говорят. Я постоянно нахожусь под прицелом внимания, но не хочу быть там из-за того, что происходит вне поля. Я хочу быть там благодаря тому, что делаю на поле. Винисиус вингер «Реала»

В пятницу источники сообщили ESPN, что уход Алонсо имеет серьезные последствия для переговоров по новому контракту Винисиуса. Отношения между игроком и тренером были напряженными еще с прошлого лета, и, по словам одного из собеседников, шансы на продление соглашения были «нулевыми», пока Алонсо оставался на своем посту.

Даже несмотря на попытки тренера в последние недели наладить диалог, связь между ними оставалась в лучшем случае формальной. Винисиус стал одним из немногих игроков, которые не попрощались с Алонсо в социальных сетях.

Винисиус и Альваро Арбелоа globallookpress.com

В отличие от Алонсо, Арбелоа уже успел осыпать Винисиуса комплиментами.

«Когда "Бернабеу" на его стороне, его невозможно остановить, — заявил Арбелоа после того, как Винисиус стал MVP матча с "Монако". — Если мы хотим бороться за трофеи, он нам необходим… Вини нужно чувствовать любовь. Он очень эмоциональный. Ему важно ощущать эту поддержку».

Днем ранее Арбелоа четко обозначил свой подход к работе с бразильцем — и он разительно отличается от линии предшественника: «Винисиус всегда будет на поле, если он доступен для игры», — подчеркнул тренер.

Тем не менее, Алонсо был лишь одним из сдерживающих факторов в уравнении, связанном с продлением контракта Винисиуса. С мая прошлого года в переговорах между игроком и клубом не было достигнуто никакого прогресса, а источники сообщают ESPN, что окружение футболиста спокойно относится к варианту оставить ситуацию нерешенной вплоть до чемпионата мира 2026 года.

Это означает, что один из лучших игроков планеты — вице-лауреат «Золотого мяча»-2024 и обладатель награды FIFA The Best Men’s Player в том же году — войдет в последние 12 месяцев своего контракта, всего за несколько месяцев до возможности начать переговоры о потенциально крайне выгодном свободном трансфере.

Но насколько реален такой сценарий и какие варианты в принципе есть у Винисиуса?

Вариант 1: остаться в «Реале» и подписать новый контракт?

Винисиус искренне любит выступать за «Реал». Его окружение прекрасно понимает как спортивные, так и коммерческие преимущества игры за один из крупнейших клубов мира. Сам футболист хотел бы остаться в Мадриде — при условии, что удастся договориться о приемлемых условиях.

Винисиус и Килиан Мбаппе globallookpress.com

В настоящее время чистая зарплата бразильца составляет около 17 миллионов евро в год. И он сам, и его представители считают, что заслуживают большего — особенно на фоне доходов Килиана Мбаппе.

Огромные подъемные, выплаченные французу при переходе в 2024 году, фактически удвоили его годовой доход по сравнению с Винисиусом — даже несмотря на то, что бразилец получил собственный бонус за победу в номинации FIFA The Best в 2024‑м.

В мае 2025 года, когда стороны в последний раз садились за стол переговоров, источники сообщали ESPN, что мадридский клуб предложил Винисиусу контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.

Окружение игрока сочло такое повышение недостаточным и запросило дополнительные 10 миллионов евро в виде бонусов, чтобы общий годовой пакет составил 30 миллионов.

Клуб не был готов пойти на такие условия, и с тех пор переговоры не возобновлялись. Более того, некоторые руководители «Реала» остались недовольны тем, как сторона Винисиуса вела диалог. Однако источники, близкие к игроку, рассказали ESPN, что после ухода Алонсо они не удивятся, если клуб в ближайшие недели сам выйдет на контакт.

Представители Винисиуса считают, что пространство для маневра у «Реала» по базовой ставке в 20 миллионов евро ограничено из-за общей зарплатной ведомости команды, однако компромисс может быть найден за счет бонусной части контракта.

Вариант 2: остаться в «Реале» и доработать контракт до конца?

Что мешает Винисиусу взглянуть на своего партнера по атаке Килиана Мбаппе — который в 2024 году ушел из «Пари Сен-Жермен» свободным агентом на крайне выгодных для себя условиях, а последствия этого трансфера до сих пор остаются предметом судебных разбирательств во Франции — и подумать, что он может поступить так же?

Винисиус globallookpress.com

Если Винисиус решит тянуть время и успешно доведет контракт до истечения срока, он сможет покинуть Мадрид свободным агентом в июне 2027 года.

В таком случае бразилец окажется в завидной позиции: один из лучших игроков мира, почти 27-летний футболист, уже сыгравший ключевую роль в завоевании двух титулов Лиги чемпионов, получит возможность самостоятельно выбрать свое будущее и при этом заработать целое состояние.

Вопрос в другом: можно ли всерьез представить, что «Реал» и его президент Флорентино Перес позволят такому сценарию реализоваться? Прошлые контрактные споры с главными звездами клуба — вспомним Криштиану Роналду и Серхио Рамоса — заканчивались одинаково: на условиях клуба.

Осознавая необходимость решить вопрос как можно раньше, руководство «Реала» впервые вышло на связь с Винисиусом для обсуждения нового соглашения еще в феврале прошлого сезона. По стандартной практике переговоры обычно начинались бы лишь за два года до окончания контракта, однако, учитывая значимость игрока, мадридцы хотели договориться раньше.

Попытка «Реала» в итоге провалилась — разрыв между ожиданиями сторон был слишком велик. Однако сам факт этих переговоров наглядно показывает, насколько сильно «Реал» стремился избежать именно такого развития событий: ситуации, при которой баланс сил смещается в сторону игрока, а Винисиус спокойно дорабатывает контракт до конца.

Если разговоры о его контракте — со стороны и СМИ, и болельщиков — уже сейчас создают дискомфортный фон, то насколько истеричной станет атмосфера к следующему лету или тем более накануне сезона-2026/27?

Винисиус globallookpress.com

Субботний свист на «Бернабеу» вполне может повторяться из недели в неделю, если фанаты почувствуют, что нападающий сознательно готовит уход, не оставляя клубу сопоставимой трансферной компенсации.

Представители игрока наверняка понимают: если в «Реале» заподозрят, что Винисиус нацелен на уход свободным агентом, клуб пойдет на все, лишь бы не потерять столь ценного футболиста бесплатно — вплоть до принудительного трансфера в конце лета 2026 года.

В конце концов, в последние сезоны мадридцы не раз оказывались по другую сторону этой схемы, получая топ-игроков бесплатно. Они отлично знают правила игры — более того, именно они их и сформулировали.

Даже если Винисиус действительно захочет доработать контракт до конца, «Реал» сделает все возможное — задействовав всю власть и влияние президента Флорентино Переса, — чтобы не допустить такого сценария.

Вариант 3: переход в «ПСЖ», АПЛ или Саудовскую Аравию?

Когда разговоры о возможном уходе Винисиуса из Мадрида впервые стали восприниматься всерьез, его потенциальным покупателем оказался вовсе не английский гранд вроде «Манчестер Сити» или «Челси» и не европейский суперклуб уровня «ПСЖ». Речь шла о Саудовской Про-лиге.

Жуан Канселу и Винисиус globallookpress.com

В августе 2024 года ESPN первым сообщил, что представители Саудовской Аравии вышли на контакт с Винисиусом и что окружение игрока не стало сходу отвергать предложение, а взяло его на рассмотрение. Озвученные цифры выглядели фантастически: годовая зарплата могла достигать 350 миллионов евро.

В «Реале», где Винисиус только что стал ключевой фигурой в финале Лиги чемпионов 2024 года и рассматривался как будущий обладатель «Золотого мяча», не горели желанием отпускать игрока и напоминали о прописанной в контракте клаусуле в размере 1 миллиарда евро.

Позже, в январе 2025 года, ESPN сообщал, что интерес со стороны Саудовской Аравии сохраняется: представитель Саудовского фонда государственных инвестиций связался с окружением Винисиуса месяцем ранее, чтобы поддерживать диалог.

Однако к апрелю эти первоначальные контакты не получили развития. Куратор переговоров со стороны саудовцев Саад Аль-Лазиз уже не работал в Саудовской лиге, а тем временем «Реал» сам инициировал обсуждение продления контракта.

Источники сообщили ESPN, что саудовский вариант не является приоритетным для Винисиуса с точки зрения спортивных амбиций, и вероятность переезда в Саудовскую лигу со временем заметно снизилась.

Если исключить Саудовскую Аравию, то единственными клубами, способными одновременно удовлетворить финансовые запросы Винисиуса и его спортивные амбиции, остаются топ-клубы АПЛ и «ПСЖ».

Винисиус globallookpress.com

В Англии репутация бразильца очень высока: в последние сезоны он блистал в матчах Лиги чемпионов против таких соперников, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», на самых больших сценах. Тем не менее, когда в начале месяца Винисиуса связывали с «Челси», источники, близкие к игроку, сообщили ESPN, что никаких контактов с лондонским клубом не было.

Драматичные события на «Сантьяго Бернабеу» за последнюю неделю — с бесцеремонной отставкой Алонсо после семи месяцев работы — радикально изменили положение Винисиуса. При Алонсо бразилец оказался на периферии, тогда как новый главный тренер буквально не скупится на похвалы в его адрес.

Нам просто нужно заботиться о нем и сделать так, чтобы он был счастлив. Мы все знаем: когда он счастлив, он невероятен. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Одним из решающих факторов увольнения Алонсо стало ощущение у руководства «Реала», что его работа с Винисиусом фактически подрывает шансы на продление контракта. С уходом тренера открывается путь к перезагрузке: стабильному росту формы Винисиуса при Арбелоа, который способен убедить клуб пойти дальше в следующем контрактном предложении.

Игра, за которую он получил приз MVP во вторник, стала шагом в нужном направлении. За происходящим с трибун лично наблюдал агент Винисиуса Фред Пенья — глава Roc Nation Brasil и ключевая фигура в переговорах о новом соглашении.