С поездками в Европу у Федора Чалова откровенно не задается — вслед за фиаско на просторах швейцарской Суперлиги в составе «Базеля» нападающий растворился в греческом первенстве, защищая цвета ПАОКа. «Черно-белые» хоть и стараются держать хорошую мину при плохой игре россиянина, называя его важной частью команды, но надолго их терпения может не хватить, в связи с чем форварда все чаще связывают с возвращением в РПЛ.

В тени Оздоева

Мечта Чалова заявить о себе в европейском чемпионате во второй раз разбивается о суровую реальность, и винить в этом воспитанник ЦСКА должен только самого себя. Греческое турне Федора началось летом 2024, когда ПАОК выкупил у «армейцев» трудовое соглашение нападающего за 3 млн евро.

Казалось, что в тактические порядки главного тренера «черно-белых» Рэзвана Луческу, проповедующего схему 4-2-3-1, Чалов впишется без особых трудностей. Действительно, на стартовом отрезке российский нападающий прописался в основной обойме клуба из Салоник, пополнив личную результативную копилку одним голом и одним ассистом в пяти турах чемпионата Греции 2024/2025.

Правда долгим кредит доверия от Луческу к подопечному не вышел, и постепенно Федор переквалифицировался в резервного исполнителя. Итого в дебютном сезоне Чалов сорок два раза надел футболку ПАОКа во всех турнирах, чаще появляясь на газоне со скамейки запасных. Пять забитых мячей и семь голевых передач в его исполнении не произвели вау-эффекта как на тренерский штаб, так и торсиду «двуглавых орлов Севера».

Чудесного преображения не случилось и в текущей кампании, где Чалов продолжает отбывать номер в Салониках и испытывать трудности с реализацией моментов. Девятый номер ПАОКа оставил по одному автографу в воротах соперников в рамках греческой Суперлиги, Кубка Греции и Лиги Европы УЕФА.

Федор Чалов globallookpress.com

При этом голевая засуха Федора длится почти три месяца — последний раз в чемпионате он попал в протокол матча 28 сентября, огорчив «Астерас» с одиннадцатиметровой отметки. Дошло до того, что фанаты «черно-белых» в открытую насмехаются над ним, удостоив звания MVP по итогам встречи группового этапа ЛЕ против норвежского «Бранна», в котором россиянин получил лишь шесть минут игрового времени.

Вся слава в расположении ПАОКа достается соотечественнику Магомеду Оздоеву, переживающему ренессанс в греческом первенстве. За пятнадцать встреч Суперлиги профильный опорный полузащитник отметился семью забитыми мячами, причем трижды он покидал поле с дублем.

Такому росту результативности 33-летнего хавбека способствует большая свобода в действиях, которой его наделяет Луческу, настаивая на активных подключениях Оздоева в атаку. Магомед оказывается регулярным участником баталий в штрафной площади, доводя до ума старания партнеров по команде. Награда за перформанс опорника не заставила себя ждать — по итогам ноября Оздоева признали лучшим игроком месяца в чемпионате Греции.

Магомед Оздоев globallookpress.com

На фоне столь образцово-показательных выступлений полузащитника копятся претензии к Чалову, на которого изначально возлагали ответственность за бомбардирские достижения в ПАОКе. Масла в огонь подлил Шандор Варга, якобы представляющий интересы нападающего, который заявил, что его подопечному некомфортно в стане «черно-белых», виной чему тренер Рэзван Луческу, и выразил надежду, что Федор покинет Салоники этой зимой.

Вот только слова венгра быстро опроверг Чалов, заявивший, что тот вовсе не является его агентом, и свои дела он поручил компании Base Soccer Agency.

Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени. Все, что он сказал — неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОК. Проблем с этим, слава Богу, нет. Федор Чалов Игрок ПАОКа

Курьезный инцидент, вынесенный на всеобщее обозрение, навряд ли, прибавит авансов Федору среди греческого коллектива, что в совокупности с невзрачной его игрой, может стать поводом для скорейшего прощания.

Подсуетятся ли «Зенит» и ЦСКА?

Учитывая нестабильные позиции Чалова за рубежом, интерес к его персоне усиливается в российском первенстве, где все еще верят, что форвард не перешел окончательно в ранг сбитых летчиков. К тому же, тенденцию по закупке игроков с паспортом РФ диктует надвигающийся лимит на легионеров, и дефицит качественных исполнителей заставляет обратить внимание даже на не самые очевидные варианты.

Возвращение блудного сына рассматривают представители ЦСКА, которые, видимо, ностальгируют по последнему сезону Федора в футболке «красно-синих», когда он вошел в топ-4 лучших снайперов РПЛ 2023/2024 с двенадцатью забитыми мячами. С тех пор никому из нападающих «армейцев» не покорилась планка в десять голов и, глядя на нынешнюю статистику квартета центрфорвардов, просвета не предвидится.

Одной из экстренных мер для усиления атакующих порядков москвичи считают приглашение Чалова, но пойти на риск с выкупом его контракта у ПАОКа они не готовы и хотят сперва арендовать россиянина в зимнее трансферное окно. Таким образом «армейцы» намерены прощупать почву и понять физические кондиции Федора без лишних переплат греческому клубу.

Прошлый камбэк в родные пенаты пошел на пользу Чалову, который после проб пера в Швейцарии вновь обрел уверенность в ЦСКА, сходу устроив голевую феерию в розыгрыше Премьер-лиги 2022/2023 (19). Возможно, сторонам стоит провернуть данный трюк снова, чтобы оказаться в выигрыше по итогам нынешней кампании — форварду решить проблему с количеством игровой практики, «красно-синим» получить наконечника атак, знающего внутреннюю кухню отечественного футбола.

Федор Чалов globallookpress.com

Список претендентов на Федора, естественно, пополнил «Зенит», который, по сообщениям СМИ, подготовил довольно странную схему с переходом нападающего. «Сине-бело-голубые» предложили ПАОКу взамен Чалова защитника Страхиню Эраковича, постепенно теряющего значимость для главного наставника Сергея Семака.

Тем не менее обмен центрбека, пользующегося спросом на трансферном рынке, на «кота в мешке» выглядит неравноценным для клуба с берегов Невы, если только менеджмент «двуглавых орлов Севера» не согласен на внушительную доплату за серба. На данном этапе «Зенит» имеет шанс выручить за Эраковича, которого также желают заполучить «Бешикташ» и «Црвена Звезда», порядка 7-10 млн евро.

Другой момент, что Чалов весьма сомнительный кандидат для усиления и так хромающего центра нападения «сине-бело-голубых» с учетом того, что статус балласта там принадлежит Александру Соболеву. Если ранее данный тандем российских форвардов наводил бы страх на противостоящую линии обороны, то сейчас смотрится крайне беззубо.

Скорее «Зенит» обратит взор на привычный латиноамериканский рынок атакующих исполнителей, откуда за солидную сумму можно привезти качественного страйкера.

Турция, Кипр либо понижение в Греции?

Стремящийся построить карьеру за рубежом Чалов не особо рвется обратно в Российскую Премьер-лигу и, в случае закрытия дверей в ПАОКе, постарается зацепиться за любое предложение, чтобы задержаться в Европе. Окно возможностей минувшим летом для него готовился открыть турецкий «Кайсериспор», не хватающий звезд в местной Суперлиге.

Клуб из города Кайсери делал «черно-белым» официальный запрос об аренде Федора с правом выкупа и достиг соглашения по личным условиям контракта с игроком, однако сделка, находившаяся на мази, внезапно сорвалась. Тогда селекционеры «Кайсериспора» переключились на соотечественника Чалова — Германа Онугху, заплатив за него «Копенгагену» 1 млн евро.

Пока их выбор полностью оправдан: 29-летний нападающий отличился уже шестью голами в тринадцати встречах чемпионата Турции, значась, пожалуй, единственным светлым пятном в идущем шестнадцатым коллективе. Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович привык действовать с одним форвардом в схемах 4-3-3 или 4-2-3-1 и вполне удовлетворен показателями Онугхи, так что вакансия для Чалова, кажется, закрыта.

Местом обитания для покатившихся по наклонной российских футболистов остается Кипр, где неплохо пристроился Александр Кокорин, пришедшийся ко двору в «Арисе» из Лимасола. Вот только большую часть текущего розыгрыша 34-летний форвард проводит в лазарете «зелено-белых» после операции на колене.

Александр Кокорин arisfc.com

Представители «Ариса» могут пойти по проторенной дорожке в поисках возможного сменщика Кокорина, нацелившись на подписание Чалова, чья судьба в ПАОКе пребывает в подвешенном состоянии. Сейчас рояль в атакующих порядках клуба из Лимасола таскают 32-летний нападающий Георгий Квилитая и 23-летний левый вингер Джейден Монтнор, на чьем счету соответственно четыре и шесть забитых мячей в чемпионате Кипра.

Безусловно, Чалов вовсю обосновался в Греции — не так давно у него родилась дочь, и семья не горит желанием менять обстановку. Шанс не уезжать как из страны, так и из города ему может предоставить «Арис», базирующийся, как и ПАОК, в Салониках.

Прогнозы и ставки на футбол

«Черно-желтые» переживают не лучшие времена, откатившись в середину турнирной таблицы Суперлиги и испытывая серьезные сложности с реализацией. Подопечные Маноло Хименеса отправили в сетку ворот оппонентов всего тринадцать голов — хуже цифры только у погрязшего на дне «Пансерраикоса» (7).

Больше одного забитого мяча в составе «Ариса» себе в актив записали 31-летний форвард Лорен Морон (3) и 23-летний правый вингер Дуду (2). Испортить что-либо в механизме «черно-желтых» Чалов, навряд ли, способен, а вот перспектива выправить как индивидуальную статистику, так и общее положение команды, выглядит маняще.

Удручающая картина в ПАОКе призывает Федора к действию, ведь потенциальный трамплин для рывка в топ-лигу превратился в ловушку.