Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Давиде Фраттези

«Интер», полузащитник, 26 лет

Этот полузащитник является важным винтиком в центре поля миланской команды. Фраттези невероятно полезен, поэтому в услугах игрока серьезно заинтересованы другие клубы.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» серьезно заинтересованы в трансфере Фраттези уже этой зимой. Руководство «Интера» также готово продать футболиста.

При этом, миланцы могут расстаться с полузащитником только в рамках полноценной продажи, об аренде речь не идет. «Интер» намерен получить 30 млн евро за потенциальный трансфер.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти лично заинтересован в подписании Фраттези. Эта трансферная цель является приоритетной для «старой синьоры».

Давиде Фраттези globallookpress.com

В нынешнем сезоне Фраттези провел за «Интер» 8 матчей в рамках Серии А и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Фраттези продолжит выступать за «Интер», миланцы не продадут игрока своему прямому конкуренту.

Антуан Семеньо

«Борнмут», нападающий, 25 лет

Футболист является лидером «вишен» в последние несколько лет. Слухов о переходе Семеньо в топ-клуб набралось полно, да и претендентов на подписание форварда уже целая очередь.

По информации The Guardian, нападающий может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Трансфер может состояться уже этой зимой.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Два клуба из Манчестера проявляют активный интерес, но сам Семеньо хочет перейти именно в «Ливерпуль». Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот видимо в форварде замену Мохамеду Салаху.

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» также проявляет интерес к Семеньо, но вероятность этого трансфера оценивается как маловероятной, ведь «шпоры» не готовы выкладывать круглую сумму на стол.

В нынешнем сезоне Семеньо провел за «Борнмут» 16 матчей в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: «Ливерпуль» добьется своего и подпишет контракт с Семеньо в зимнее трансферное окно.

Рубен Невиш

«Аль-Хиляль», полузащитник, 28 лет

Этот футболист отлично зарекомендовал себя в английской Премьер-лиге, а затем перешел на жирный контракт с «Аль-Хиляль». Сейчас Невиш настроен на возвращение в АПЛ.

По данным The Times, полузащитник уже отказался продлевать контракт с клубом из Саудовской Аравии, который завершается после окончания нынешнего сезона.

Исходя из этого, руководство «Аль-Хиляля» намерено заработать на футболисте. Саудовский клуб хочет продать Невиша в зимнее трансферное окно, претендентов несколько.

«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются футболистом. «Аль-Хиляль» хочет получить около 18 млн фунтов за этот трансфер, но стоимость перехода может существенно снизиться.

Рубен Невиш globallookpress.com

Рубен Невиш провел за «Аль-Хиляль» 9 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии и забил 4 гола.

Наш прогноз: Рубен Невиш вернется в АПЛ летом, а не зимой.

Саид Эль-Мала

«Кельн», полузащитник, 19 лет

В этом сезоне футболист стал основным игроком немецкой команды уже в 19 лет. Эль-Мала приковал внимание топ-клубов Европы, за него предстоящим летом развернется настоящая борьба.

Как сообщает Get Football News Germany, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на подписание полузащитника. Английские клубы готовят трансферные предложения на предстоящее лето.

Саид Эль-Мала globallookpress.com

«Манкунианцы» и «шпоры» уже начинают переговорный процесс с «Кельном» по поводу вероятного перехода. Сумма трансфера может варьироваться в районе 30-40 млн евро.

Действующий контракт Эль-Мала с «Кельном» рассчитан до лета 2030-го года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду 13 матчей в рамках Бундеслиги, забил 6 голов и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Эль-Мала перейдет в одну из команд АПЛ предстоящим летом.

Неймар

«Сантос», нападающий, 33 года

Бразилец вернулся на родину и вполне чувствует себя комфортно. Неймар играет за родную команду, но результативностью не блещет. В ближайшее время определиться ближайшее будущее футболиста.

По данным Marca, руководство «Сантоса» готово продлить контракт с Неймаром еще на один год. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитан до 31-го декабря.

Отмечается, что другие клубы также проявляют интерес к Неймару. К примеру, «Фламенго» хочет подписать футболиста. Ни о какой «Барселоне» речь уже и не идет.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Неймара оценивается в 10 млн евро.

Неймар globallookpress.com

В 2025-м году бразилец провел за «Сантос» 20 матчей в чемпионате Бразилии, забил 8 голов и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Неймар продлит контракт с «Сантосом».

Карим Адейеми

«Боруссия» Д, нападающий, 23 года

Уже было много слухов об уходе Адейеми из стана «шмелей». Этот нападающий довольно результативен в «Боруссии» Д и руководство вряд-ли хочет расставаться с ним, но не все так просто.

По информации Yahoo Sports, Адейеми сообщил боссам клуба о желании покинуть «Боруссию» из-за жены. Дело в том, что это жена — швейцарская хип-хоп-исполнительница, которая хочет жить не в сером Дортмунде, а в европейском мегаполисе.

Карим Адейеми globallookpress.com

Ранее в СМИ сообщали о том, что у Адейеми есть конфликт с главным тренером «шмелей» Нико Ковачем, из-за этого футболист хотел сменить клубную прописку.

В услугах Адейеми заинтересованы «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста уже вели переговоры с этими клубами, именно они будут претендовать на подписание форварда.

В нынешнем сезоне Адейеми провел за «Боруссию» Д 14 матчей в рамках Бундеслиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Адейеми все-таки покинет «Боруссию» Д летом 2026-го года.