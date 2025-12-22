Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
Давиде Фраттези
«Интер», полузащитник, 26 лет
Этот полузащитник является важным винтиком в центре поля миланской команды. Фраттези невероятно полезен, поэтому в услугах игрока серьезно заинтересованы другие клубы.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» серьезно заинтересованы в трансфере Фраттези уже этой зимой. Руководство «Интера» также готово продать футболиста.
При этом, миланцы могут расстаться с полузащитником только в рамках полноценной продажи, об аренде речь не идет. «Интер» намерен получить 30 млн евро за потенциальный трансфер.
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти лично заинтересован в подписании Фраттези. Эта трансферная цель является приоритетной для «старой синьоры».
В нынешнем сезоне Фраттези провел за «Интер» 8 матчей в рамках Серии А и не отметился результативными действиями.
Наш прогноз: Фраттези продолжит выступать за «Интер», миланцы не продадут игрока своему прямому конкуренту.
Антуан Семеньо
«Борнмут», нападающий, 25 лет
Футболист является лидером «вишен» в последние несколько лет. Слухов о переходе Семеньо в топ-клуб набралось полно, да и претендентов на подписание форварда уже целая очередь.
По информации The Guardian, нападающий может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Трансфер может состояться уже этой зимой.
Два клуба из Манчестера проявляют активный интерес, но сам Семеньо хочет перейти именно в «Ливерпуль». Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот видимо в форварде замену Мохамеду Салаху.
Стоит отметить, что «Тоттенхэм» также проявляет интерес к Семеньо, но вероятность этого трансфера оценивается как маловероятной, ведь «шпоры» не готовы выкладывать круглую сумму на стол.
В нынешнем сезоне Семеньо провел за «Борнмут» 16 матчей в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.
Наш прогноз: «Ливерпуль» добьется своего и подпишет контракт с Семеньо в зимнее трансферное окно.
Рубен Невиш
«Аль-Хиляль», полузащитник, 28 лет
Этот футболист отлично зарекомендовал себя в английской Премьер-лиге, а затем перешел на жирный контракт с «Аль-Хиляль». Сейчас Невиш настроен на возвращение в АПЛ.
По данным The Times, полузащитник уже отказался продлевать контракт с клубом из Саудовской Аравии, который завершается после окончания нынешнего сезона.
Исходя из этого, руководство «Аль-Хиляля» намерено заработать на футболисте. Саудовский клуб хочет продать Невиша в зимнее трансферное окно, претендентов несколько.
«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются футболистом. «Аль-Хиляль» хочет получить около 18 млн фунтов за этот трансфер, но стоимость перехода может существенно снизиться.
Рубен Невиш провел за «Аль-Хиляль» 9 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии и забил 4 гола.
Наш прогноз: Рубен Невиш вернется в АПЛ летом, а не зимой.
Саид Эль-Мала
«Кельн», полузащитник, 19 лет
В этом сезоне футболист стал основным игроком немецкой команды уже в 19 лет. Эль-Мала приковал внимание топ-клубов Европы, за него предстоящим летом развернется настоящая борьба.
Как сообщает Get Football News Germany, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на подписание полузащитника. Английские клубы готовят трансферные предложения на предстоящее лето.
«Манкунианцы» и «шпоры» уже начинают переговорный процесс с «Кельном» по поводу вероятного перехода. Сумма трансфера может варьироваться в районе 30-40 млн евро.
Действующий контракт Эль-Мала с «Кельном» рассчитан до лета 2030-го года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду 13 матчей в рамках Бундеслиги, забил 6 голов и сделал голевую передачу.
Наш прогноз: Эль-Мала перейдет в одну из команд АПЛ предстоящим летом.
Неймар
«Сантос», нападающий, 33 года
Бразилец вернулся на родину и вполне чувствует себя комфортно. Неймар играет за родную команду, но результативностью не блещет. В ближайшее время определиться ближайшее будущее футболиста.
По данным Marca, руководство «Сантоса» готово продлить контракт с Неймаром еще на один год. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитан до 31-го декабря.
Отмечается, что другие клубы также проявляют интерес к Неймару. К примеру, «Фламенго» хочет подписать футболиста. Ни о какой «Барселоне» речь уже и не идет.
По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Неймара оценивается в 10 млн евро.
В 2025-м году бразилец провел за «Сантос» 20 матчей в чемпионате Бразилии, забил 8 голов и сделал голевую передачу.
Наш прогноз: Неймар продлит контракт с «Сантосом».
Карим Адейеми
«Боруссия» Д, нападающий, 23 года
Уже было много слухов об уходе Адейеми из стана «шмелей». Этот нападающий довольно результативен в «Боруссии» Д и руководство вряд-ли хочет расставаться с ним, но не все так просто.
По информации Yahoo Sports, Адейеми сообщил боссам клуба о желании покинуть «Боруссию» из-за жены. Дело в том, что это жена — швейцарская хип-хоп-исполнительница, которая хочет жить не в сером Дортмунде, а в европейском мегаполисе.
Ранее в СМИ сообщали о том, что у Адейеми есть конфликт с главным тренером «шмелей» Нико Ковачем, из-за этого футболист хотел сменить клубную прописку.
В услугах Адейеми заинтересованы «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста уже вели переговоры с этими клубами, именно они будут претендовать на подписание форварда.
В нынешнем сезоне Адейеми провел за «Боруссию» Д 14 матчей в рамках Бундеслиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.
Наш прогноз: Адейеми все-таки покинет «Боруссию» Д летом 2026-го года.