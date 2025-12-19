Второй полуфинал итальянского Суперкубка в Эр-Рияде получился странным. «Интер» забил слишком рано, чтобы засушить матч, «Болонья» слишком упрямо включилась в борьбу, чтобы согласиться на роль статиста, а решилось всё в серии пенальти, где как будто никто не хотел выигрывать. В итоге в финал к «Наполи» отправилась «Болонья», а её главными героями стали молодой вратарь и опытный страйкер.
Результат матча
«Интер» не особо хотел смотреть футбол «Болоньи» на старте и сразу же открыл счёт. На второй минуте Бастони обокрал Орсолини, протащил мяч вперёд и вырезал подачу на дальнюю, Тюрам встретил её акробатичным ударом с правой и отправил мяч в сетку. Девять голов у Маркюса в сезоне, а в этом матче — ещё и идеальный сценарий матча навылет для «Интера».
ВАР, рука Биссека и пенальти Орсолини
Но этот ранний гол не дал почти никакого преимущества миланцам. «Болонья» отреагировала упрямым, высоко поставленным футболом Итальяно с давлением на первых пасах, попытками строить атаки от защитников и настойчивыми выходами через фланги. В какой-то момент стало очевидно, что матч не будет жить по сценарию удержания, а «Болонья» рано или поздно забьёт.
Ключевой эпизод первого тайма — рука Биссека. Защитник «Интера» снова оказался в истории с пенальти из-за игры рукой, судья после просмотра назначил одиннадцатиметровый, и Орсолини вонзил мяч сильно по центру, без шансов для Мартинеса. Как бы оправдался за ту потерю мяча перед пропущенным голом.
Но «Болонья» не смогла особо порадоваться, почти сразу же Федерико Бернардески неудачно упал и ушёл с поля из-за травмы плеча — на его место вышел Роу. Серьёзная потеря по эмоциям и по качеству, потому что Бернардески к тому моменту уже успел напомнить, что может цеплять «Интер» в позиционных атаках и на подборах.
Моменты «Интера» и стена Равалья
После перерыва «Интер» стал давить более последовательно. Возникло ощущение, что миланцы готовы выиграть этот матч «обычным» способом — через класс и накопление моментов. Пошли удары Луиса Энрике, попытки Димарко, выход Лаутаро, эпизоды, где не хватало буквально одного правильного касания. Но на каждом таком шаге в воротах появлялась фигура Федерико Равальи. Он цеплял мячи в ближнем углу, реагировал на сложные удары и держал команду в игре, даже когда давление становилось особенно удушающим.
В районе часа игры случилась история, которая по эмоциям могла перевернуть матч. Судья сначала указал на точку за контакт Хеггема с Бонни, но после просмотра отменил решение, посчитав, что Бонни сам «искал» столкновение. Этот эпизод эмоционально подорвал скамейку «Интера» и одновременно подтвердил, что простой победы в такой игре точно не будет.
В итоге «Болонья» могла всё решить уже после основного времени. Мяч от Димарко идеально отскочил к Джованни Фаббиану, тот мощно пробил в дальний угол, но включился Хосеп Мартинес! Испанец проводил всего пятый матч за осень, но блестяще среагировал и спас «Интер», хотя бы на время.
Бесконечные промахи и автограф Иммобиле в серии пенальти
Если сама игра казалась нервной, то серия пенальти умножила это ощущение в несколько раз. Не было привычного сценария, когда одна команда ошибается, а вторая этим пользуется — ошибались и те, и те, причём подряд, будто кто-то заколдовал серию после первого удара.
Первым за «Интер» забил Лаутаро, Фергюсон ответил. Потом что-то перемкнуло и голы будто отменили: Бастони не переиграл Равалью, Моро не переиграл Мартинеса, Барелла отправил мяч мимо, Миранда тоже не попал. Дальше Бонни снова наткнулся на Равалью, и только после этого серия пришла в себя. Роу забил, Де Врей забил — и тут пришло время Чиро Иммобиле.
И вот здесь важно, что именно Иммобиле выглядел самым спокойным человеком в этот момент. Он только вернулся после травмы, в интервью после матча прямо сказал о трёх месяцах тяжёлого периода, а Итальяно объяснил, что Чиро и брали в команду для таких ударов. Иммобиле не делал пауз в разбеге и не бросал загадочных взглядов на вратаря, он заранее решил, что сорвёт «паутину» с правой девятки — и сделал ровно это, да ещё и с отскоком от перекладины. Даже три Хосепа Мартинеса бы такой удар не взяли, высший класс.
Равалья — главный герой, «Интер» — автор собственных проблем
У «Болоньи» в этой победе два вполне конкретных героя. Первый — Федерико Равалья, который не только спасал в игре, но и в послематчевой серии взял два удара «Интера» и подарил команде шанс не переживать из-за собственных ошибок. Второй — Иммобиле, который воспользовался шансом и как бы сказал «спасибо» своему киперу.
А «Интер» уезжает в Итлию с очень неприятным ощущением. Команда создала достаточно, чтобы не доводить до лотереи, но оказалась слишком расточительной, да ещё и не забила три пенальти. Бастони, Барелле и Бонни точно не помешает потренировать 11-метровые, ещё ведь плей-офф Лиги Чемпионов впереди.
Теперь у Винченцо Итальяно будет ещё один финал, против «Наполи», уже пятый в тренерской карьере итальянца. И полуфинал в Эр-Рияде, прежде всего, доказал, что эта «Болонья» умеет дожимать матчи до последнего шага — и делать так, чтобы сопернику оставалось только смотреть на табло.