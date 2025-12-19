Второй полуфинал итальянского Суперкубка в Эр-Рияде получился странным. «Интер» забил слишком рано, чтобы засушить матч, «Болонья» слишком упрямо включилась в борьбу, чтобы согласиться на роль статиста, а решилось всё в серии пенальти, где как будто никто не хотел выигрывать. В итоге в финал к «Наполи» отправилась «Болонья», а её главными героями стали молодой вратарь и опытный страйкер.

Результат матча Болонья Болонья 1:1 Интер Милан 0:1 Маркус Тюрам 2' 1:1 Риккардо Орсолини 35' пен. 2:1 Льюис Фергюсон 35' пен. 3:1 Чиро Иммобиле 35' пен. 4:1 Джонатан Роу 35' пен. 4:2 Стефан де Врей 35' пен. 4:3 Лаутаро Мартинес 35' пен. Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Никола Моро, Томмазо Побега ( Джованни Фаббиан 75' ), Риккардо Орсолини ( Николо Камбьяги 63' ), Йенс Одгор ( Льюис Фергюсон 75' ), Федерико Бернардески ( Джонатан Роу 40' ), Сантьяго Кастро ( Чиро Иммобиле 75' ) Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян ( Давиде Фраттези 71' ), Пётр Зелиньски ( Petar Sucic 86' ), Николо Барелла, Анж-Йоан Бонни, Маркус Тюрам ( Лаутаро Мартинес 71' ), Луис Энрике ( Анди Диуф 71' )

Статистика матча 5 Удары в створ 6 3 Удары мимо 4 40 Владение мячом 60 6 Угловые удары 8 1 Офсайды 5 8 Фолы 12

«Интер» не особо хотел смотреть футбол «Болоньи» на старте и сразу же открыл счёт. На второй минуте Бастони обокрал Орсолини, протащил мяч вперёд и вырезал подачу на дальнюю, Тюрам встретил её акробатичным ударом с правой и отправил мяч в сетку. Девять голов у Маркюса в сезоне, а в этом матче — ещё и идеальный сценарий матча навылет для «Интера».

Маркюс Тюрам празднует гол globallookpress.com

ВАР, рука Биссека и пенальти Орсолини

Но этот ранний гол не дал почти никакого преимущества миланцам. «Болонья» отреагировала упрямым, высоко поставленным футболом Итальяно с давлением на первых пасах, попытками строить атаки от защитников и настойчивыми выходами через фланги. В какой-то момент стало очевидно, что матч не будет жить по сценарию удержания, а «Болонья» рано или поздно забьёт.

Ключевой эпизод первого тайма — рука Биссека. Защитник «Интера» снова оказался в истории с пенальти из-за игры рукой, судья после просмотра назначил одиннадцатиметровый, и Орсолини вонзил мяч сильно по центру, без шансов для Мартинеса. Как бы оправдался за ту потерю мяча перед пропущенным голом.

Гол Орсолини с пенальти globallookpress.com

Но «Болонья» не смогла особо порадоваться, почти сразу же Федерико Бернардески неудачно упал и ушёл с поля из-за травмы плеча — на его место вышел Роу. Серьёзная потеря по эмоциям и по качеству, потому что Бернардески к тому моменту уже успел напомнить, что может цеплять «Интер» в позиционных атаках и на подборах.

Моменты «Интера» и стена Равалья

После перерыва «Интер» стал давить более последовательно. Возникло ощущение, что миланцы готовы выиграть этот матч «обычным» способом — через класс и накопление моментов. Пошли удары Луиса Энрике, попытки Димарко, выход Лаутаро, эпизоды, где не хватало буквально одного правильного касания. Но на каждом таком шаге в воротах появлялась фигура Федерико Равальи. Он цеплял мячи в ближнем углу, реагировал на сложные удары и держал команду в игре, даже когда давление становилось особенно удушающим.

Федерико Равалья играет на выходе globallookpress.com

В районе часа игры случилась история, которая по эмоциям могла перевернуть матч. Судья сначала указал на точку за контакт Хеггема с Бонни, но после просмотра отменил решение, посчитав, что Бонни сам «искал» столкновение. Этот эпизод эмоционально подорвал скамейку «Интера» и одновременно подтвердил, что простой победы в такой игре точно не будет.

В итоге «Болонья» могла всё решить уже после основного времени. Мяч от Димарко идеально отскочил к Джованни Фаббиану, тот мощно пробил в дальний угол, но включился Хосеп Мартинес! Испанец проводил всего пятый матч за осень, но блестяще среагировал и спас «Интер», хотя бы на время.

Хосеп Мартинес с мячом globallookpress.com

Бесконечные промахи и автограф Иммобиле в серии пенальти

Если сама игра казалась нервной, то серия пенальти умножила это ощущение в несколько раз. Не было привычного сценария, когда одна команда ошибается, а вторая этим пользуется — ошибались и те, и те, причём подряд, будто кто-то заколдовал серию после первого удара.

Первым за «Интер» забил Лаутаро, Фергюсон ответил. Потом что-то перемкнуло и голы будто отменили: Бастони не переиграл Равалью, Моро не переиграл Мартинеса, Барелла отправил мяч мимо, Миранда тоже не попал. Дальше Бонни снова наткнулся на Равалью, и только после этого серия пришла в себя. Роу забил, Де Врей забил — и тут пришло время Чиро Иммобиле.

И вот здесь важно, что именно Иммобиле выглядел самым спокойным человеком в этот момент. Он только вернулся после травмы, в интервью после матча прямо сказал о трёх месяцах тяжёлого периода, а Итальяно объяснил, что Чиро и брали в команду для таких ударов. Иммобиле не делал пауз в разбеге и не бросал загадочных взглядов на вратаря, он заранее решил, что сорвёт «паутину» с правой девятки — и сделал ровно это, да ещё и с отскоком от перекладины. Даже три Хосепа Мартинеса бы такой удар не взяли, высший класс.

Гол Иммобиле с пенальти globallookpress.com

Равалья — главный герой, «Интер» — автор собственных проблем

У «Болоньи» в этой победе два вполне конкретных героя. Первый — Федерико Равалья, который не только спасал в игре, но и в послематчевой серии взял два удара «Интера» и подарил команде шанс не переживать из-за собственных ошибок. Второй — Иммобиле, который воспользовался шансом и как бы сказал «спасибо» своему киперу.

А «Интер» уезжает в Итлию с очень неприятным ощущением. Команда создала достаточно, чтобы не доводить до лотереи, но оказалась слишком расточительной, да ещё и не забила три пенальти. Бастони, Барелле и Бонни точно не помешает потренировать 11-метровые, ещё ведь плей-офф Лиги Чемпионов впереди.

Теперь у Винченцо Итальяно будет ещё один финал, против «Наполи», уже пятый в тренерской карьере итальянца. И полуфинал в Эр-Рияде, прежде всего, доказал, что эта «Болонья» умеет дожимать матчи до последнего шага — и делать так, чтобы сопернику оставалось только смотреть на табло.