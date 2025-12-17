Видоизмененный лимит на легионеров стучится в двери российского футбола, в связи с чем иностранные игрока строят планы по отъезду из Премьер-лиги. Одним из пострадавших при таком развитии событий окажется «Зенит», имеющий внушительную латиноамериканскую диаспору, часть которой уже ведет переговоры с зарубежными клубами.

Многомиллионные вложения не равно гарантия успеха

От продолжительного доминирования «сине-бело-голубых» на просторах чемпионата России и след простыл — в минувшем сезоне корону у питерцев отобрал «Краснодар», прервав их шестилетнюю гегемонию. В текущем первенстве подопечных Сергея Семака также периодически лихорадит, и слишком много важных баллов они растеряли по ходу дистанции, особенно забуксовав на старте.

Ближе к финишу летне-осенней части кампании «Зенит» пришел в себя и сократил гандикап между первым местом, но все равно отстал на один балл от лидирующего «Краснодара». Вопросы по большей мере возникали не столько к итоговым результатам клуба с берегов Невы, сколько к рисунку игры команды, из которого пропал былой лоск.

Пожарные меры в виде дорогостоящих приобретений минувшими зимой и летом правого вингера Луиса Энрике из «Ботафого» за 33 млн евро и центрального хавбека Жерсона из «Фламенго» за 25 млн евро не превратились в чудесное спасение для «сине-бело-голубых». Первый, хоть и стал полезным инструментом в руках Семака, не всегда способен сделать разницу на поле и его статистические показатели все еще выглядят скромно (2+2 в РПЛ 2025/2026), второй, в свою очередь, до сих пор не адаптировался к реалиям российского футбола.

Обойма питерцев на бумаге смотрится внушительно по именам и остается самой дорогостоящей среди остальных коллективов чемпионата России — по данным портала Тransfermarkt общая стоимость составляет почти 175 млн евро, в то время как ближайший преследователь «Спартак» может похвастаться суммой немногим более 131 млн евро. Вот только противостоящие «Зениту» команды перестали испытывать мандраж перед ним, и практически в каждом поединке дружина Семака сталкивается с серьезным сопротивлением, забыв о легких прогулках в отечественном первенстве.

«Зенит» fc-zenit.ru

Некоторые сходятся во мнении, что причиной спада клуба из Северной столицы является Сергей Богданович, которого на седьмой год работы настиг кризис идей. Упреки в адрес 49-летнего специалиста летят из-за игнорирования целого ряда игроков, которым он предпочитает находящихся не в лучших кондициях футболистов, делая, таким образом, выстрел себе в колено.

По другую сторону баррикад находятся те, кто ставит во главу угла неудач «сине-бело-голубых» подбор исполнителей — попаданий в яблочко за последние трансферные кампании становится все меньше, некоторые новички вовсе не приходятся ко двору, мотивации тянуть все на себе не хватает и старожилам. Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев, к примеру, главной проблемой питерцев считает отсутствие харизматичного лидера, обладающего бойцовским характером.

Встряска рядам клуба с берегов Невы грозит как на фоне неоднозначных перформансов, так и ожидающегося ужесточения лимита на легионеров, процент которых в нынешней заявке команды достиг 50%: из двадцати восьми игроков четырнадцать иностранцы. Латиноамериканский контингент «Зенита» уже обратил взгляд за рубеж и, не исключено, что некоторые исполнители распрощаются с Санкт-Петербургом в ближайшее трансферное окно.

Чемоданное настроение

Очередь за билетами из Питера занял защитник Нино, к которому активный интерес проявляют на родине «Флуминенсе» и «Крузейро». Большего прогресса в переговорах как с игроком, так и «Зенитом» добились «трехцветные Рио» — сообщается, что центрбек дал устное соглашение на переход.

Теперь представители «большого Флу» пытаются снизить ценник на бразильца, за которого «сине-бело-голубые» надеются выручить порядка 20-25 млн евро. Сторона «Флуминенсе» пока предлагает за Нино вдвое меньше — 10 млн евро, что сейчас служит главным камнем преткновения для достижения успеха по сделке.

Потенциальный отъезд защитника в Бразилию, несомненно, болезненная потеря для клуба из Северной столицы, ведь менее чем за два года он превратился в незаменимый столп обороны. Воспитанник «Крисиумы» быстро акклиматизировался в России, выучил язык и ни разу, в отличии от его соотечественников, не планировал побег на родину. Взгляд на ситуацию Нино изменил по семейным обстоятельствам: у его сына есть трудности с адаптацией в стране.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги бразилец провел пятнадцать поединков за «Зенит», оставшись на скамейке запасных либо вне заявки лишь трижды. Напомним, что контракт центрбека с «сине-бело-голубыми» действует до 30 июня 2028, поэтому питерцы явно не намерены расставаться с ним задешево.

Нино fc-zenit.ru

Поредеть имеет все шансы и аргентинская диаспора вице-чемпионов России, где в списке лишних числятся Роман Вега и Лусиано Гонду. Трансфер первого в «Зенит» изначально представлялся авантюрным ходом — 7,7 млн евро за откровенного сменщика Дугласа Сантоса кажется значительной переплатой.

Левый защитник так и не сумел выиграть конкуренцию у коллеги по цеху, наиграв в общей сумме на просторах РПЛ всего 270 минут, что немногим больше откровенных резервистов и 17-летнего Вадима Шилова. Позиции Веги не улучшила даже травма плеча Сантоса, которого на бровке успешно заменил профильный центрдеф Нуралы Алип.

Набор игровых характеристик Романа ничем не выделяется на фоне остальных кандидатов, имеющихся в распоряжении Семака, — посредственная техника и скорость, надежностью в действиях около собственных ворот он также не отличается. Возможно «Зениту» необходимо поскорее найти пристанище для Веги, так как, если брать во внимание данные портала Тransfermarkt, стоимость аргентинца постепенно падает и уже составляет 5 млн евро.

Роман Вега fc-zenit.ru

Приютить левого защитника у себя готов «Ривер Плейт», главный тренер которого Марсело Гальярдо лично продвигает кандидатуру Веги. Клуб из Буэнос-Айреса планирует взять Романа у «сине-бело-голубых» в аренду уже этой зимой с опцией последующего обязательного выкупа.

Аналогичным маршрутом может последовать Лусиано Гонду, не пользующийся спросом у Сергея Богдановича и регулярно греющий скамейку запасных «Зенита». Рулевой санкт-петербуржцев игнорирует 24-летнего нападающего, предпочитая ему в роли наконечника атак Александра Соболева либо экспериментируя с Луисом Энрике, как центрфорвардом.

Естественно, аргентинца не устраивает нынешнее положение в команде, и он склоняется к смене прописки — «Ривер Плейт», как и в случае с Вегой, рассчитывает заключить с питерцами арендное соглашение по Гонду с обязательным правом выкупа. Отметим, что ценник на Лусиано согласно сведениям портала Тransfermarkt снизился до 8 млн евро.

Скомканные впечатления оставляет многомилионный Жерсон, чье нахождение в Санкт-Петербурге более напоминает отбывание номера. Полузащитник с послужным списком, где фигурируют «Рома», «Фиорентина» и «Марсель», расценивался как мощное усиление в игровые порядки «Зенита», но возложенных авансов до сих пор не оправдал.

Жерсон fc-zenit.ru

Девятый номер клуба с берегов Невы запомнился лишь зашкаливающим процентом брака, безыдейными передачами поперек поля либо назад, нежеланием отрабатывать в обороне и травмами. Единственным светлым пятном Жерсона в «Зените» следует назвать матч 18-го тура РПЛ против «Акрона», в котором бразилец наконец открыл счет голам в чемпионате.

Почти все время пребывания в России 28-летнего хавбека сватают в Саудовскую Аравию либо Бразилию — среди претендентов упоминаются «Аль-Наср» и «Палмейрас». Представители «сине-бело-голубых» хотят выручить за Жерсона 25 млн евро, чтобы хотя бы выйти в ноль по переходу, носящему на данном этапе клеймо провального.

Альтернативные варианты

Ограничиваться только трансферами «на выход» санкт-петербуржцы не планируют и активно изучают рынок, в том числе отечественный, чтобы соответствовать грядущему лимиту на легионеров. Неожиданно шорт-лист «Зенита» пополнил правый защитник «Спартака» Даниил Денисов, позиционирующийся безальтернативным исполнителем на фланге обороны «красно-белых».

Вопросы вызывает соответствие уровня 23-летнего россиянина, нередко пожарившего в минувшем сезоне за «народную команду» и относительно восстановившего реноме в текущем розыгрыше, избавив московскую публику от явных своих ляпов. Дефицит качественных игроков с паспортом РФ сделал Денисова лакомым кусочком среди клубов Премьер-лиги, и «Зенит» не обошел его персону стороной.

Полностью отходить от южноамериканского вектора в трансферной политике «сине-бело-голубые» не собираются, обивая пороги нескольких коллективов Бразилии. Питерцы не оставляют попыток заполучить нападающего «Крузейро» Кайо Жорже, который уже отклонил несколько предложений по переезду в Россию.

За лучшего бомбардира бразильской Серии А «Зенит» готов перевести на счет «небесных» 30 млн евро, однако все упирается в личные амбиции 23-летнего форварда, желающего вновь попробовать собственные силы в топ-клубе Европы.

Кайо Жорже globallookpress.com

Еще одним активом в атакующую линию санкт-петербуржцев может стать полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон, ярко ворвавшийся во взрослый футбол Бразилии. 23-летний хавбек возложил на себя функции главного лидера команды, оформив в 51 встрече во всех турнирах тринадцать забитых мячей и одиннадцать результативных передач.

Прогресс Джон Джона не прошел мимо селекционной службы «Зенита», долгий период следящей за латиноамериканским кудесником. По информации бразильской ESPN, «сине-бело-голубые» предложили «Ред Булл Брагантино» за молодого проспекта 15 млн евро — пять миллионов отправятся сразу, остальные десять поступят до 2029 года.

Нивелировать возможную потерю Нино клуб из Северной столицы намерен за счет покупки у «Крузейро» защитника Джонатана Жезуса, который никак не закрепится в основной обойме «лис». Из тридцати восьми поединков Серии А он вышел в старте всего десять раз, чаще полируя лавочку запасных.

Отсутствие регулярной игровой практики у центрбека не смущает менеджмент «Зенита», который верит в потенциал Жезуса. 21-летний бразилец выделяется антропометрическими данными (рост 187 см) и уверенно себя чувствует при единоборствах, однако над другими компонентами стоит провести работу.

Джонатан Жезус (справа) globallookpress.com

Питерцы планируют удовлетворить финансовые аппетиты «Крузейро», проведя оплату в размере 7 млн евро двумя траншами. К тому же, при достижении определенных личных показателей Жезусом «небесные» получат еще 1 млн евро в качестве бонусов.