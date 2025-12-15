Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Алексей Миранчук

«Атланта Юнайтед», полузащитник, 30 лет

Российский футболист в свое время довольно громко заявил о себе в РПЛ, а затем уехал в Европу. Спустя некоторое время Миранчук оказался в чемпионате США.

Как сообщает сам футболист на ютуб-канале «Коммент. Шоу», он открыт к предложениям из Европы. Миранчук готов рассмотреть разные варианты продолжения карьеры.

При этом, полузащитник не хочет покидать «Атланту Юнайтед» именно сейчас. Команда провела провальный сезон, после которого Миранчук хочет реабилитироваться перед болельщиками и командой.

К тому же, футболист не рассматривает возможность вернуться в российскую Премьер-лигу. Миранчуку больше нравится в чемпионате США, нежели на родине.

Алексей Миранчук globallookpress.com

В 2025-м году россиянин провел за «Атланту Юнайтед» 33 матча в рамках МЛС, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Миранчук продолжит выступать за «Атланту» в 2026-м году.

Мурилло

«Ноттингем Форест», защитник, 23 года

Этот игрок обороны уже 3-й год является одним из ключевых футболистов команды на своей позиции. Неудивительно, что в услугах Мурилло заинтересовались топ-клубы Европы.

По данным Daily Mail, «Реал» и «Челси» претендуют на подписание защитника. Скауты обоих клубов довольно давно следят за прогрессом Мурилло, но осуществить этот трансфер не так уж и просто.

Мурилло globallookpress.com

Дело в том, что руководство «Ноттингем Форест» не планирует расставаться с футболистом в ближайшее время. По крайней мере, «лесники» не хотят продавать Мурилло в зимнее трансферное окно.

Если «Ноттингем Форест» все-таки решит расстаться с футболистом, то сумма трансфера будет начинаться с 55 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Мурилло провел за «лесников» 10 матчей в рамках АПЛ и забил 1 гол.

Наш прогноз: Мурилло доиграет нынешний сезон в «Ноттингем Форест».

Антонио Рюдигер

«Реал», защитник, 32 года

Игрок обороны очень хорошо влияет на атмосферу в коллективе «сливочных». При этом, Рюдигер до сих пор показывает отличный уровень футбола, но, несмотря на это, защитник может покинуть «Реал».

По информации As, боссы «Галатасарая» нацелены на подписание Рюдигера уже в зимнее трансферное окно. Переход немецкого защитника является приоритетной целью для турецкого клуба.

Сам Рюдигер не спешит продлевать контракт с «Реалом», а также немецкий защитник открыт к предложениям из других клубов. Действующее соглашение игрока со «сливочными» рассчитано до конца нынешнего сезона.

Руководство «Галатасарая» планирует сначала связаться с представителями футболиста и устно договориться о подписании контракта. Затем, турецкий клуб направит «Реалу» предложение о трансфере.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

В нынешнем сезоне Рюдигер провел за «сливочных» лишь 5 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Рюдигер станет игроком «Галатасарая» до конца зимнего трансферного окна.

Ян Дьоманде

«Лейпциг», полузащитник, 19 лет

Этого футболиста можно назвать большим молодым талантом, ведь уже в 19 лет Дьоманде сходу ворвался в основной состав «Лейпцига», являясь очень результативным вингером.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, практически все топ-клубы АПЛ следят за игрой Дьоманде, надеясь на его подписание. Среди этих клубов — «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».

Ян Дьоманде globallookpress.com

Безусловно, руководство «Лейпцига» захочет заработать на продаже футболиста. Боссы немецкого клуба хотят получить минимум 100 млн евро. «Лейпциг» согласится продать Дьоманде, если кто-то из клубов предложит такую сумму.

Ни одна из команд английской Премьер-лиги еще не напрявляла официального трансферного предложения «Лейпцигу» по Дьоманде.

В нынешнем сезоне вингер провел за немецкую команду 16 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: «Лейпциг» продаст Дьоманде одному и клубов АПЛ за большую сумму.

Ноа Садики

«Сандерленд», полузащитник, 20 лет

Английский клуб подписал этого молодого футболиста из чемпионата Бельгии. Садики сходу стал незаменимым винтиком в системе «Сандерленда», которая в нынешнем сезоне отлично работает.

По данным Sky Sport, английские гранды уже присматриваются к полузащитнику, надеясь заполучить его в свою команду уже в ближайшее время.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к Садики еще со старта сезона. Скауты клубов видят у полузащитника прогресс, который позволит ему запрыгнуть на ступень повыше.

Лондонский «Челси» пробился чуть дальше «манкунианцев» и уже связался с руководством «Сандерленда» по поводу возможного трансфера, но конкретных предложений пока не поступало.

Ноа Садики globallookpress.com

В нынешнем сезоне Садики провел за команду 16 матчей в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Садики доиграет нынешний сезон в «Сандерленде».

Хулиан Альварес

«Атлетико», нападающий, 25 лет

Этот футболист уже все всем доказал. Сначала он показал отличный результат в «Манчестер Сити», но там уже есть нападающий, способный забивать много голов. Сейчас Альварес феерит в «Атлетико».

На протяжении довольно длительного времени «Барселона» следит за прогрессом нападающего «матрасников». «Сине-гранатовые» даже были готовы выложить очень крупную сумму за игрока, но переговоры проходят тяжело.

Хулиан Альварес globallookpress.com

По информации The Athletic, руководство «Атлетико» запросило 200 млн евро за переход Альвареса. «Барселона» приняла решение, что не готова выкладывать такую сумму за форварда.

Прогнозы и ставки на футбол

Несмотря на это, Альварес все еще может перейти в стан «сине-гранатовых». Если «матрасники» все-таки захотят заработать кучу денег, то пойдут на уступки в пользу каталонского клуба.

В нынешнем сезоне Альварес провел за «Атлетико» 17 матчей в рамках Примеры, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Альварес продолжит выступать за «Атлетико», как минимум, до конца 2026-го года.