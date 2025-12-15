Бывший игрок и тренер московского «Локомотива», четырежды обладатель Кубка России как игрок, обладатель Кубка России как тренер, экс-наставник клубов «Балтика», «Арсенал Тула», «Химки» и «Факел» рассказал нам о нюансах работы в другой стране, встрече с Роналду и отношении к судьям. С главным тренером клуба «Истиклол» и теперь уже трижды чемпионом Таджикистана специально для LiveSport.Ru пообщалась Анастасия Лукачи.

«Все клубы играют против "Истиклола" как последний матч в жизни»

— Начать интервью хочу с поздравлений — «Истиклол» под вашим руководством на этой неделе стал чемпионом страны в 14-й раз! Тяжело далась эта победа?

— Несмотря на то, что «Истиклол» — один из сильнейших клубов чемпионата Таджикистана, конкуренты в этом сезоне тоже были неслабые. Но мы не думали о том, что можем проиграть, были сосредоточены только на победе.

— Тем не менее, непростой график и заточенность под победу в чемпионате страны дали о себе знать в Азиатской Лиге чемпионов — пару недель назад вы уступили «Аль-Насру» и теперь место в плей-офф под вопросом, верно?

— Матч с клубом «Гоа», который ждет нас 24 декабря, будет решающим. И главный вопрос даже не в том, выйдем или не выйдем, хотя в Индии нам нужна только победа. Важнее будет история с коэффициентом очков на будущий год.

— Команда «Гоа» — большая для вас проблема?

— Я вам отвечу так: там играет шесть испанцев и главный тренер у них тоже испанец. Так же на их стороне погода — тридцатиградусная жара и влажность 60%. Так что будет сложно, но мы на это и настраиваемся.

— Изначально почему приняли предложение из Таджикистана?

— Азиатская Лига чемпионов (АФК) и группа хорошая попалась. И сложность чемпионата — это тоже был вызов для меня (улыбается). Тут все игры непростые, все клубы играют против «Истиклола» как последний матч в жизни.

— В этом году, по версии портала Transfermarkt, высшая лига страны вошла в топ-20 футбольных турниров в АФК с общей рыночной стоимостью 22,03 млн евро. Если не ошибаюсь, еще лет 8 назад, ее суммарная стоимость, по версии того же сайта, равнялась всего 1,8 миллиона евро. Вы в своей работе ощущаете позитивные изменения от удорожания лиги?

— Я часто приезжал в Таджикистан, пока работал в России. В отпуск, например. И, конечно, не мог не замечать, что интерес к футболу в стране за последние несколько лет вырос, да и финансово клубы стали лучше поддерживаться. А что там Transfermarkt насчитал, я особо не вдавался, не интересуюсь этим. Могу ориентироваться только по футболистам. Сразу вижу, кто сколько стоит.

— Качество игроков, с тех пор как вы играли в чемпионате Таджикистана, сильно изменилось? Есть из кого выбирать?

— Понимаете, я завершил игровую карьеру в Таджикистане 25 лет назад. Я играл еще при СССР, и понятно, что футболисты тогда, в первую очередь, ментально были чуть другими. Но сейчас тоже достаточно хороших игроков. Детям здесь уделяют много внимания, есть отличные академии. Кстати, самая лучшая — у «Истиклола».

— Согласно информации того же Transfermarkt, у вас в клубе самые дорогие футболисты чемпионата…

— Слушайте, «Истиклол» — самый титулованный клуб Таджикистана и Средней Азии. Конечно, стоимость любого футболиста, играющего здесь, автоматически повышается. Кроме того, у нас много игроков, которые выступали за другие азиатские клубы, но потом вернулись в Таджикистан. Это тоже влияет на цену. Но я бы не сказал, что только у нас очень дорогие футболисты. Они есть и в других командах.

«Теперь в РПЛ приезжают иностранцы не такого высокого уровня»

— Но я точно знаю, что первое место в списке самых дорогих игроков Таджикистана занимает полузащитник вашего клуба и капитан сборной страны Алишер Джалилов.

— Алишер сейчас капитан команды. Капитан сборной — другой футболист, но он тоже играет у нас в «Истиклоле». Простите, фамилия из головы вылетела. (Ахтам Назаров — прим. ред). Я просто игроков люблю называть по именам, и фамилии сложно запоминаю. Если говорить про Алишера, то он заслуженно самый дорогой футболист в стране. Джалилов — опытный игрок, прошел хорошую школу в молодежке «Локомотива»; был заигран в Лиге чемпионов, когда выступал за «Рубин», играл в «Балтике» в мою бытность там тренером.

— То есть вы давно знакомы?

— Очень. Я его знаю с академии «Локомотива». Потом тоже поддерживали связь, я дружу с его семьей. К сожалению, Алишер недавно получил травму и выбыл до конца сезона, и сейчас на поле его нам, конечно, не хватает, тем более в Лиге чемпионов (АФК).

Игорь Черевченко «Истиклол»

— А как обстоят дела с лимитом на легионеров? В российском чемпионате снова вернулись к этому вопросу и хотят его ужесточить.

— В Таджикистане по регламенту на поле одновременно могут находиться максимум пятеро легионеров. Так что, если в России придут к этой же цифре, то, с одной стороны, это нормально. Посмотрите, например, на «Локомотив» — там сегодня играют почти одни воспитанники, и все на хорошем уровне. И потом, теперь в российский чемпионат приезжают иностранцы не такого высокого уровня, как, скажем, лет десять назад... Даже лет пять назад.

Раньше в РПЛ играли действительно именитые легионеры из хороших клубов, и рядом с ними росли и молодые российские футболисты. А сейчас я, если честно, иногда просто удивляюсь уровню некоторых иностранцев, которых берут российские клубы. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть. Так что, мое отношение к ужесточению лимита — 50 на 50.

— А как же «Зенит»?

— Иногда деньги и качество могут не совпадать. И турнирная таблица это показывает. Раньше иностранные легионеры делали погоду и историю в «Зените». Достаточно вспомнить Халка или Витселя. Сейчас такого нет.

«Кубок России — это все равно престижный трофей для любого тренера»

— Давайте немного о Кубке России поговорим. Не кажется ли вам, что турнир сегодня перегружен ненужными играми? И когда команды выходят на матчи до стадии плей-офф вторыми и третьими составами — это не очень комплиментарно для престижа кубка?

— Кто бы что ни говорил про сегодняшний формат турнира, Кубок России — это все равно престижный трофей для любого тренера и для любой команды. Но, как по мне, раньше было лучше, когда команды Премьер-лиги начинали с 1/16 финала и играли с клубами из Первой и Второй лиг сразу на вылет. И такой формат был интереснее, потому что у команд была только одна игра на выживание и, конечно, никто не выставлял на такие встречи вторые составы. Не было проходных матчей, как сейчас, когда можно проиграть почти все и продолжить потом в Пути регионов. С другой стороны, я понимаю, что таким количеством игр Кубок России, наверное, пытается заместить отсутствие еврокубков и других международных матчей. Футболистам нельзя простаивать.

— Вы — один из немногих спортсменов, кто завоевал Кубок России и как игрок, и как тренер. В каком качестве победа в Кубке была для вас более значимой?

— Как тренеру победа в Кубке далась мне тяжелее, хотя это был мой пятый трофей в этом турнире. Когда ты берешь его как игрок — это безусловно приятно, но когда ты добиваешься победы в кубке как тренер — это совершенно другие эмоции (улыбается).

— Кого-то видите уже явным фаворитом Кубка России?

— Нет. В кубке вообще фаворитов нет. Вот хороший пример: 5 ноября в 1/4 кубка «Динамо Махачкала» обыгрывает ЦСКА со счетом 1:0, а уже 8 ноября в матче РПЛ «Махачкала» проигрывает ЦСКА с таким же результатом. Так что в кубке все непредсказуемо. Не забывайте, что этот турнир выигрывала и команда из Первой лиги — грозненский «Терек», который сейчас «Ахмат».

«Смена тренеров продолжилась, и клуб все равно оказался в ФНЛ»

— Дадите комментарий по поводу «Факела», что там не получилось?

— Ну, а что там не получилось? Нормально все было (смеется). Старт был неудачный, но ничего страшного. Сейчас некоторые тренеры и по 5, и по 10 игр подряд проигрывают. После матча с «Крыльями Советов» у меня состоялся разговор с руководством. Меня спросили: «Что будем делать? ». Я ответил: «Давайте расставаться». В общем, разошлись мирно и остались друзьями. Это жизнь, все бывает. Главное — оставаться людьми.

— А почему изначально согласились на этот проект? Все-таки «Факел» — клуб, который постоянно штормило в плане тренеров.

— Конечно, были небольшие сомнения, тем более, что параллельно поступили предложения и из других клубов Премьер-лиги. Но захотелось поработать в «Факеле», и болельщики там очень хорошие. В мои тренерские дела никто не вмешивался, меня без надобности не трогали. В плане финансовом тоже все было нормально, деньги небольшие, но без задержек.

Игорь Черевченко «Истиклол»

— Сейчас, по прошествии времени, жалеете, что пришлось так быстро расстаться?

— Нет, жизнь показала, что все было сделано правильно — смена тренеров продолжилась и клуб все равно оказался в ФНЛ. Так что ни о чем не сожалею, всему свое время.

— А с «Химками» тяжело было заканчивать отношения? Все-таки вы подняли клуб на 8-е место в РПЛ, и это стало лучшим результатом за все время его существования.

— Там у меня подобралась отличная команда! На первом собрании я объяснил ребятам, что они способны на большее, и им необходимо поверить в себя. Мы дали хорошую серию, и после матча с «Зенитом» вырвались по очкам на второе место. Мне очень нравилась эта команда, но, к сожалению, как обычно это бывает, летом игроки стали расходиться. И потом в целом сложилась не очень хорошая ситуация.

— То, что «Химки» прекратили свое существование, вас удивило?

— Конечно! Все-таки это была единственная команда Московской области, выступавшая и в Первой лиге, и в РПЛ. Больше ничего говорить по этому поводу не буду, потому что история для меня непонятная.

«Я никогда не унижаю своих игроков»

— В «Локомотиве» как игрок вы поработали с Юрием Семиным. Часто ли сегодня общаетесь?

— С Юрием Павловичем общаемся регулярно, у нас прекрасные отношения. Он многое мне дал и как футболисту, и как тренеру. На тренировках я всегда подслушивал и подглядывал за ним, он очень интересный тренер. Семин многое позволял нам как футболистам, но на результате это не сказывалось.

— Есть какие-то фирменные наработки от Семина, которые вы потом использовали в своей работе? Или только на себя ориентируетесь?

— Во-первых, я всегда со своими футболистами разговариваю на равных. Я могу накричать на них, очень сильно пошуметь, но, скажем, минут через десять, уже стоять с ними, смеяться. Я никогда не унижаю своих игроков. И запрещаю им мне «выкать», не люблю этого.

— Кстати, не так давно главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сделал замечание журналисту, который обратился к нему не по имени-отчеству…

— Я прошу футболистов называть меня или «тренер», или «Геннадич». «Игорь Геннадьевич» под запретом (улыбается). Здесь, в Таджикистане, еще можно обращаться — «шеф».

— А где было проще достучаться до игроков — в России или в Таджикистане?

— В Азии совсем другой менталитет, и работать сложнее. Например, здесь нельзя материться с футболистами, могут обидеться. С другой стороны, когда я был игроком, тоже не любил, когда в мой адрес матерятся, мог и огрызнуться. Это, кстати, у меня после Юрия Павловича такое восприятие сформировалось — он никогда не ругался матом.

— Если снова пригласят в российский чемпионат, пойдете только в клуб РПЛ или Первую лигу тоже рассматриваете?

— Главное — адекватное руководство у клуба (у меня характер не самый простой) и интересная задача у команды. А Премьер-лига или Первая — без разницы.

«Самая лучшая вратарская школа была в СССР»

— На днях стало известно, что Андрей Тихонов покинул «Енисей». И я сразу вспомнила, как в одном интервью его сына Михаила спросили, с кем ему было комфортнее работать — с вами в «Химках» или с отцом. Михаил ответил, что с вами проще…

— Знаете, если бы у меня был сын-футболист, я бы никогда не взял его к себе в команду. Потому что это двойная ответственность — требовать от него придется вдвойне, и он должен быть на голову сильнее других игроков. Так что это непростая история. У меня от работы с Михаилом остались только позитивные воспоминания — он хороший футболист. Проблем у нас с ним никогда не было (улыбается).

— За кем из игроков вам сегодня интересно наблюдать в РПЛ?

— Понимаю, что отвечу банально, но Батраков, конечно. Я еще год назад говорил, что он станет одним из первых по результативности. Главное, чтобы и дальше не останавливался. Хороший парень, адекватный.

— В европейских чемпионатах за кем следите и кто из тренеров вам наиболее импонирует?

— Тут тоже без сюрпризов (улыбается). Мне всегда нравился Гвардиола, за ним интересно наблюдать. В футболе он всегда смотрит на шаг вперед и много экспериментирует. Из вратарей был интересен Доннарумма, но потом у него начался какой-то спад. А вообще хочу сказать, что самая лучшая вратарская школа была в СССР, конечно. Из нападающих до сих пор импонирует Криштиану Роналду. Когда мы играли в рамках группового этапа Азиатской Лиги чемпионов с саудовским «Аль-Наср», меня поразило, в какой он форме!

— У вас были какие-то сверхэмоции перед матчем с участием Роналду?

— Слушайте, я столько разных людей видел в своей жизни! (смеется). Нет, все было как обычно. Для меня Криштиану — прежде всего футболист. К сожалению, он нам забил (улыбается). Но, ничего — бывает.

— В финале Лиги чемпионов кого хотелось бы увидеть?

— «Баварию». И «Карабах» тоже. Команда показывает хороший футбол, вон с «Челси» 2:2 сыграли.

«Не стоит ругаться с судьями, хотя бы потому, что это все равно ничего не изменит».

— Что вас особенно раздражает в современном футболе?

— Больше всего меня раздражает VAR, без него было лучше. Если в Европе еще более-менее терпимо, судьи смотрят секунды, то в России совсем тяжело — просмотр может растянуться надолго. За примером далеко ходить не надо: в матче «Ростов» — «Акрон» арбитры аж десять минут изучали эпизод на VAR.

— В Европе тоже регулярно критикуют VAR, достаточно вспомнить Зидана, Почеттино или Моуринью. Но если его отменить, не много ли потеряет футбол?

— Ничего футбол не потеряет, а может даже и приобретет. Потому что VAR, по сути, дает неравномерное распределение — одни команды от него регулярно страдают, а другие, благодаря ему, регулярно выигрывают. А на втором месте по степени раздражения у меня — судейские трактовки одного и того же эпизода. Почему никак не могут договориться ни у нас, ни в Европе, например, по правилам игры рукой — не понимаю. Пока, кому как нравится, так и трактуют.

— Вы кажетесь спокойным человеком, но может судьям удавалось вас вывести из себя?

— Я действительно спокойный человек. Долго терплю, но потом могу серьезно взорваться и лучше до этого не доводить (улыбается). Мои футболисты это знают. Что же касается судей, то в России, скажем, у меня со всеми арбитрами, с кем пересекался, сохранились хорошие отношения. Я понимаю, что они тоже люди и могут ошибаться, как и футболисты, и тренеры. Были и странные пенальти, и штрафные, но я никогда ни с кем не выяснял отношения.

Хотя, постойте, в «Балтике» один раз была конфликтная ситуация, когда меня отстранили на три игры. У клуба была задача попасть в четверку, играли дома с «Енисеем» и Скопинцева на 45-й минуте не по делу удалили. Арбитр действительно безобразно судил, фамилию не помню (главный судья матча — Станислав Васильев, г. Ижевск — прим.ред.). После перерыва я сказал ему: «На лавку вам надо», ну и мне была показана «красная». Так что, да, получается, однажды была у меня такая история, нехорошая с моей стороны. Тренер не должен так себя вести. Я, кстати, и футболистов своих учу, что не стоит ругаться с судьями, хотя бы потому, что это все равно ничего не изменит, раз арбитр уже принял решение.

— Если бы могли вернуться на 30 лет назад и дать себе совет — какой бы он был?

— Уехать поиграть за границу. Предложения были — из Италии, Турции, но не захотел уезжать из России. И, наверное, еще один совет — не уходить из «Локомотива». Надо было доигрывать там.

Игорь Черевченко «Истиклол»

— Есть ли у вас футбольное суеверие или ритуал?

— Есть у меня один ритуал — на выездных матчах я никогда не выхожу из раздевалки до начала матча. Даже на разминку.

— Работает?

— Не всегда (смеется)