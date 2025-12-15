На «Мендисорросе» «Реалу» нужна была не красивая игра, а результат, который хотя бы на неделю прекратит разговоры про «последний шанс» Хаби Алонсо. Получилось, даже несмотря на огромное количество травм, но эта победа всё ещё ничего не решает в долгой перспективе. После гола Мбаппе игра мадридцев поблекла, а спасать результат пришлось Винисиусу и Родриго.

Результат матча Алавес Витория 1:2 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Килиан Мбаппе 24' 1:1 Карлос Висенте 69' 1:2 Родриго 76' Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Виктор Парада ( Юссеф Энрикес 89' ), Антонио Бланко, Калебе, Пабло Ибаньес ( Карлос Аленья 67' ), Денис Суарес ( Андер Гевара 83' ), Абде Реббах ( Тони Мартинес 67' ), Лукас Бое Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Дин Хейзен 78' ), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор ( Франко Мастантуоно 89' ), Килиан Мбаппе, Родриго ( Браим Диас 83' ), Victor Valdepenas ( Гонсало Гарсия 78' ) Жёлтые карточки: Виктор Парада 6', Абде Реббах 87', Андер Гевара 90+3' — Винисиус Жуниор 80'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 5 Угловые удары 7 2 Офсайды 0 12 Фолы 13

«Реал» приехал в Виторию на серии неудач и бесконечных разговоров о том, сколько ещё продержится Хаби Алонсо. Несмотря на пугающий список отсутствующих (в заявке было всего три защитника основной команды), состав всё равно выглядел «дорогим». Алонсо пытался собрать на поле больше креатива, рядом с Беллингемом вышел Арда Гюлер, а Чуамени часто опускался между центральными, помогая начинать атаки.

Мбаппе забивает, «Алавес» не рассыпается

На первых минутах у «Реала» быстро ходил мяч, Вальверде поднимался высоко, Мбаппе несколько раз получал передачи в зоны, где можно было бить. «Алавес» в этот период больше держал низкий блок и отбивался длинными передачами на Бойе, который пытался зацепиться за верх и борьбу.

Ключевой эпизод случился в момент, когда хозяева уже начали привыкать к темпу и чуть смелее выходить из обороны. Родриго активно включился в прессинг, мяч оказался у Беллингема, и тот отправил Мбаппе в коридор слева. Дальше всё произошло на скорости, где оборона уже не успевает принимать решения. Француз убрал Теналью и исполнил фирменный удар в дальний угол — у Сиверы не было шансов вытащить. «Реал» нашёл пространство и идеально воспользовался шансом, однако это не решило проблем с позиционной атакой команды.

После 0:1 «Алавес» перестал жить в режиме осады и стал поджимать выше, особенно в первой фазе мадридского розыгрыша. «Реалу» стало сложнее выходить из-под давления коротко, приходилось упрощать, а это плохо подходит связке Винисиус — Мбаппе. Когда нужно цепляться за длинные мячи и выигрывать силовые эпизоды, бразилец с французом часто теряются среди защитников.

Самый яркий момент до перерыва остался за Куртуа, буквально. В концовке тайма у хозяев прошёл опасный эпизод в штрафной, и вратарь спас команду после удара в упор, остановив мяч лицом. Этот сейв — одна из причин, почему «Реал» ушёл отдыхать с преимуществом, хотя по ощущениям уже перестал контролировать игру так, как в начале.

Скамейка «Алавеса» переломила ход матча

Вторая половина долго шла по инерции, темп упал, «Реал» не закрывал игру вторым голом, а «Алавес» своей энергией не превращал подходы в опасные удары. И тут сработал ход Коудета — выход Карлоса Висенте моментально отразился на табло.

Висенте первым касанием на поле принял длинную передачу от Бланко, обработал мяч и пробил так, что Куртуа не успел среагировать. Сначала казалось, что будет офсайд, но ВАР подтвердил гол. 1:1 выглядели логичными для матча, где «Реал» слишком долго вёл и не увеличивал преимущество.

После равного счёта «Алавес» успел создать ещё один опасный момент — Висенте убежал от опеки на фланге и выкатил под удар Тони Мартинесу, но Асенсио помешал нормально замкнуть передачу. Это был отрезок, где «Реал» мог не только потерять победу, но и снова впасть в апатичное состояние с миллионом поперечных передач, как против «Сельты» в прошлом туре.

Классическая связка всё ещё работает

Именно здесь «Реалу» понадобилось персональное решение, а не системный рисунок. Винисиус, до этого не самый заметный в роли второго нападающего, на рывке выиграл дуэль у Отто, протащил мяч и отдал передачу внешней стороной стопы, Родриго оставалось только успеть к мячу. Бразилец успел и в падении протолкнул мяч в сетку. Для Родриго это выглядело как продолжение личной истории «возвращения» после долгой паузы без голов, а для Алонсо — как спасательный круг в матче, который снова уходил из рук.

После 1:2 «Реал» стал аккуратнее в построении. Вальверде в концовке опустили на левый фланг обороны, чтобы помочь Вальдепеньясу, который начал уставать под активностью Висенте. Мадридцы постарались дожать игру без лишней паники, хотя и не выглядели командой, которая готова «закрывать» такие матчи спокойно.

А финиш, кстати, не обошёлся без претензий к судьям. В одном из ключевых моментов Винисиус оказался на газоне после контакта с Тенальей, но ни арбитр, ни ВАР пенальти не дали. Выглядело, как очевидная ошибка арбитров, — защитник точно задел ногу Винисиуса в своей штрафной. При этом у «Алавеса» тоже был повод требовать внимания, в другом эпизоде Асенсио мешал Тони Мартинесу завершать атаку, а такие контакты сейчас судят не всегда одинаково. В итоге матч остался за «Реалом», но разговоров вокруг него меньше не стало — просто они сменили тон.

Что это говорит о «Реале» Алонсо

Победа важна, потому что в текущем состоянии «Реалу» нужно собирать очки в любых обстоятельствах. Но по самому матчу видно, что команда всё ещё живёт рывками. Есть короткие отрезки, где мяч ходит быстро, а атака выглядит опасно, но затем наступают минуты, когда «Реал» будто остывает и начинает ждать, что кто-то решит эпизод в одиночку.

В Витории так и получилось, и пока что этого достаточно для того, чтобы Алонсо продолжил работу. Его система пока не убеждает, но с таким списком травмированных трудно предъявлять за качество игры.