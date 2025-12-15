По информации СМИ, защитник «Спартака» Даниил Денисов попал в сферу интересов нескольких топ-клубов РПЛ.LiveSport.Ru рассказывает, чем 23-летний футболист привлёк к себе внимание и почему его невзлюбил Фёдор Смолов.

Как бы «Спартак» не опоздал

В чемпионате России наступила зимняя пауза. Команды вернутся на поле лишь в конце февраля. Однако клубы свою работу не остановили. В частности, они уже вовсю готовятся к запланированному на 23 января 2026 г. открытию трансферного окна.

Более того, по информации Metaratings, назревает настоящая «бомба». Сообщается, что защитником московского «Спартака» Даниилом Денисовым интересуется петербургский «Зенит».

Официальное предложение в офис красно-белых пока не поступало. Но неформально клубы пообщались друг с другом. Предметом обсуждений стали условия футболиста и стадия, на которой сейчас находятся переговоры москвичей и Даниила по поводу продления его контракта.

Срок действующего соглашения 23-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Если пролонгации не произойдет, то уже этой зимой у него появится возможность заключить контракт с другой командой и летом бесплатно сменить клубную прописку.

Даниил Денисов spartak.com

О том, что «Спартак» начал переговоры с Денисовым о продлении договора, сообщалось еще в октябре. По последней информации, стороны вышли на обсуждение трёхлетнего соглашения. Но окончательной договоренности с игроком красно-белые пока не достигли. Хотя им бы следует поторопиться. И дело не только в «Зените». Ранее журналисты сообщали, что защитником интересуются ещё два клуба РПЛ — московское «Динамо» и «Краснодар».

Правые защитники сегодня нарасхват

Повышенный интерес к персоне Денисова понятен. В ближайшее время наш футбол ожидает ужесточение лимита на легионеров. Поэтому спрос на российских (особенно, молодых) футболистов, демонстрирующих игру достойного уровня, естественно будет расти. Да и игроки на позицию правого защитника в последнее время весьма востребованы в чемпионате России.

Так, «Краснодар» активизировал поиски футболиста подобного амплуа после того, как 9 ноября в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» Сергей Петров порвал ахилл и выбыл до конца нынешнего сезона. До зимней паузы его на поле заменял Джованни Гонсалес.

Джованни Гонсалес vk.com/fckrasnodar

Но уругваец является не только легионером (а у «Краснодара» есть проблемы с тем, чтобы соблюсти даже лимит даже в сегодняшнем формате), но самое главное — нестабильным. Он часто совершает ошибки, теряет позиции и уступает в отборе. Всё-таки не просто так он за 1,5 года не смог выиграть конкуренцию у 34-летнего Петрова.

«Быки» могли бы отправить на правый фланг обороны Валентина Пальцева, которого летом выкупили у махачкалинского «Динамо» за 3,2 млн евро. Но краснодарцы не видят его в этом качестве, поэтому, в числе прочих, изучают возможность приобретения защитника «Спартака».

«Динамо» тоже не прочь заполучить в свои ряды Денисова. В феврале бело-голубые вроде как нашли качественного футболиста на позицию правого защитника — игрока сборной Парагвая Хуана Касереса. Но у 25-летнего футболиста первая половина сезона получилась скомканной (впрочем, как и у всей команды), а заменить его могут разве что «проблемным» Скопинцевым, неопытным Зайдензалем или футболистом другого амплуа.

Что касается «Зенита», то позиция правого защитника для него давно является «камнем преткновения»:

Вячеслав Караваев подвергнут частым повреждениям, а из-за последней травмы 30-летний защитник не играл почти год;

подвергнут частым повреждениям, а из-за последней травмы 30-летний защитник не играл почти год; Сергей Волков , которого купили у «Краснодара» не оправдывал ожиданий, порвал «кресты» и после восстановления был отправлен в аренду в «Сочи»;

, которого купили у «Краснодара» не оправдывал ожиданий, порвал «кресты» и после восстановления был отправлен в аренду в «Сочи»; Арсен Адамов, который в «Ахмате» был игроком основного состава, в «Зените» проигрывает конкуренцию вынуждено переученному вингеру Густаво Мантуану.

Ну и не будем забывать, Денисов — уроженец Санкт-Петербурга и до 16 лет занимался в школе «Зенита». Возвращение воспитанника может вызвать положительный отклик у поклонников сине-бело-голубых. Хотя не исключена и обратная реакция, Даниил в случае подобного трансфера, по сути, повторит знаменитый путь Владимира Быстрова.

Владимир Быстров vk.com/zenit

Позицию «Спартака», наверно, можно назвать вариативной. Конечно, красно-белые не горят желанием за просто так расставаться с ценным «активом». Рыночная стоимость Денисова, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 4 млн евро. Поэтому переговоры о продлении контракта идут.

В то же время москвичи в лице спортивного директора Фрэнсиса Кахигао провели встречу с представителями защитника «Балтики» Владислава Сауся, который может стать более дешевой (его цена на рынке — 1,2 млн евро), но не менее качественной заменой Денисова. Так что возможно «Спартак» хочет продлить контракт с Даниилом для того, чтобы, во-первых, подстраховаться, и во-вторых, при возможности продать и выручить неплохие деньги.

Особое мнение

Несмотря на ажиотаж, который нынче возник у клубов РПЛ к защитнику, не все готовы положительно оценить его игру. В частности, бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, комментирую возможный переход Денисова в стан сине-бело-голубых, назвал его «котом в мешке».

Но жёстче всего в последнее время о спартаковце высказывался бывший форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов. Сначала он удивился нахождению Даниила в стартовом составе «Спартака», поскольку у него, якобы, отсутствует какая-либо созидательная мысль. Позднее экс-нападающий заявил, что Денисов обычно играет на единицу (по 10-бальной шкале) и не является игроком уровня «Спартака».

Фёдор Смолов vk.com/fckrasnodar

На критику Смолова в адрес защитника довольно тонко отреагировал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.

Фёдор Смолов был прекрасным футболистом. И им останется. Мы его помним по всем эпизодам его карьеры. Сергей Некрасов генеральный директор «Спартака»

Тут, конечно, можно вспомнить, с одной стороны, золото чемпионата России 2025 г. и звания лучшего бомбардира РПЛ (в 2016 и 2017 гг.), но с другой стороны, у многих в первую очередь на ум придёт «паненка» в серии пенальти с хорватами на домашнем чемпионате мира 2018 г., а также антирекорд РПЛ по длительности безголевой серии — 45 матчей в 2011-2014 гг. (1775 мин). В общем, «в чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не замечаем».

Каждый должен заниматься своим делом

Глупо отрицать, что Даниил не отличается сильной игрой в атаке, а его техническая оснащенность вызывает вопросы. Но от защитника, в первую очередь, требуется грамотно обороняться. Именно это и хотят получить клубы, которые заинтересованы в подписании Денисова.

К тому же качество его игры в этом сезоне заметно возросло. В прошлом сезоне защитник не раз устраивал «пожары» в обороне: стоит хотя бы вспомнить «голевую» передачу на Даку в матче с «Рубином» или автоголы в играх против махачкалинского и московского «Динамо». Но эти ошибки остались в прошлом.

В первой части текущего сезона стал заметен прогресс Даниила в единоборствах — теперь он намного чаще выигрывает борьбу с оппонентами. Да и на фоне других игроков «Спартака» он в лучшую сторону выделяется работоспособностью и самоотдачей. Также при нем хороший первый пас и умение забросить мяч за голову защитников команды соперника.

Рубенс и Даниил Денисов vk.com/fcsm_official

В пользу Денисова еще говорят паспорт, возраст и опыт. За основную команду красно-белых он выступает с октября 2021 г. и к сегодняшнему дню имеет на своем счету 139 проведенных матчей. Даниил вызывался и в юношескую (11 матчей), и в молодежную (3 матча), и во взрослую (1 матч) сборные страны.

Резюмируя, можно сказать, что у «Спартака» не то, что нет оснований для расставания с Денисовым, а должно быть стремление оставить его в своих рядах. Но хотелось бы предупредить красно-белых, чтобы они не делали это любыми способами. Речь идет про «заваливании деньгами». Футбол знает не одну историю, когда большой контракт «убивал» в молодом игроке хорошего футболиста.