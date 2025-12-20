Жизненный цикл «Пари НН» в очередной раз связан с борьбой за выживание в чемпионате России — лишь победы над «Акроном» и махачкалинским «Динамо» позволили дружине Алексея Шпилевского перед зимней паузой выбраться из зоны вылета в стыки. Светлым пятном в порядках нижегородцев остаются выступления нападающего Хуана Мануэля Боселли, за которым пристально следят ведущие коллективы Премьер-лиги.

Скитания по лигам

Воспитанник уругвайского «Дефенсор Спортинга» не отличался результативностью на первоначальном этапе карьеры, чаще барражируя между амплуа оттянутого форварда и атакующего полузащитника. Чтобы открыть счет голам на родине ему понадобилось немногим более одного года с момента дебюта в местной Примере.

Так и не доказав собственную профпригодность в рядах клуба из Монтевидео, Хуан Мануэль отправился в непродолжительный круиз по Европе — его приютила испанская «Пералада», заключившая арендное соглашение с «Дефенсор Спортингом» в январе 2019. За скромный каталонский коллектив он собрал двенадцать появлений в Сегунде Б, перебазировавшись на левый край атаки и отличившись двумя забитыми мячами.

Уже тогда прослеживались проблемы Боселли с дисциплиной: за непродолжительное пребывание в Испании уругваец получил вдвое больше горчичников, чем совершил результативных действий. Продлевать сотрудничество с Хуаном Мануэлем в «Пераладе» не рискнули, вернув того в Монтевидео спустя полгода.

Ничем примечательным для него не обернулся переезд в Бразилию, где в совокупности за «Америку Минейро» и «Атлетико Паранаэнсе» Боселли наиграл всего три матча. Гораздо лучше обстоятельства складывались в молодежной сборной Уругвая, в которой Хуана Мануэля активно задействовали на правой бровке.

Хуан Мануэль Боселли fcnn.ru

Вместе с обоймой U-20 Боселли остановился в шаге от медалей чемпионата мира 2017, уступив в поединке за третье место сверстникам из Италии. Добраться до бронзовых наград в стане «чарруа» ему удалось на молодежном чемпионате Южной Америки 2019, пропустив вперед сборные Эквадора и Аргентины.

Освоиться в родных пенатах нападающий так и не сумел, устроив второй заход в испанскую Сегунду Б осенью 2020. Защищая цвета дубля «Кадиса», Хуан Мануэль использовался главными наставниками андалусийцев по всему фронту атаки — на левом и правом флангах, в оттяжке и центре нападения, однако КПД в финальной трети поля все равно выглядел блекло (2 гола в 23 поединках).

Пиренейский полуостров не отпускал Боселли, и вслед за Испанией он перебрался в Португалию, прописавшись в «Тонделе». Именно там состоялся первый убедительный сезон в его исполнении, когда на просторах португальской Примейра-лиги и Кубка страны Хуан Мануэль записал себе в актив восемь забитых мячей.

Последней остановкой уругвайца перед трансфером в чемпионат России оказался «Жил Висенте», выкупивший игрока у «Тонделы» за 50 тысяч евро. Попробовать свои силы Боселли успел в еврокубках, где на квалификационном этапе Лиги конференций УЕФА он выходил против «Риги» и «АЗ Алкмар».

Появился из ниоткуда и засиял

Невыразительные статистические показатели Хуана Мануэля не отпугнули представителей «Пари НН», выкупивших его контракт у «Жил Висенте» в сентябре 2023 за 200 тысяч евро. Приобретение «кота в мешке» смотрелось авантюрным ходом со стороны нижегородцев — сперва Боселли не произвел никакого впечатления на поклонников Российской Премьер-лиги.

В базовой структуре 3-5-2 тогдашний главный тренер «Пари НН» Сергей Юран закрепил за уругвайцем две роли, привычных тому с начала профессиональной карьеры: оттянутого нападающего либо второго наконечника атак. Удержавшись на плаву в первой части РПЛ 2023/2024, нижегородцы пошли на дно весной, не одержав ни одной победы с конца марта и расположившись в турнирной таблице на тринадцатой строчке.

Затерялся в хаосе и Боселли, который был далек от статуса основного исполнителя при Юране и проводил на газоне в среднем 50 минут. Дебютную кампанию в чемпионате России уругвайский форвард закончил с тремя результативными ударами и двумя ассистами.

Полноценная подготовка в летнее межсезонье с командой благоприятно сказалась на адаптации Хуана Мануэля, который в кампании 2024/2025 примерил на себя геройский плащ в расположении «Пари НН». Важное место Боселли занимал в тактических построениях как Саши Илича, так и Виктора Гончаренко, которые не стали вписывать подопечного в рамки одной позиции, доверив ему функции свободного художника.

Хуан Мануэль Боселли fcnn.ru

Отблагодарил наставников нападающий десятью автографами в воротах оппонентов и тремя голевыми передачами — таким образом Хуан Мануэль ворвался в десятку лучших снайперов минувшего российского первенства. На обратной чаше весов расположились преследующие Боселли сложности с поведением: помимо пропуска матчей из-за удалений либо перебора желтых карточек, он затеял драку на тренировке с партнером по команде — полузащитником Владиславом Карапузовым.

Выходки сошли с рук уругвайцу, продолжающему солировать в атакующей линии «Пари НН» в текущем сезоне. Занявший тренерское кресло нижегородцев Алексей Шпилевский приветствует как игру два форварда, выпуская в паре Вячеслава Грулева и Боселли, так и не прочь перестраивать команду на схемы 3-4-3 или 4-3-3 с единственным завершителем атак в лице последнего. Ответственность за создание остроты на флангах при этом ложится на плечи профильных вингеров Олакунле Олусегуна и Даниила Лесового.

Хуан Мануэль комфортно себя чувствует в центре нападения, пополнив личную копилку семью забитыми мячами в Премьер-лиге и снова фигурируя в списке топ-10 лучших снайперов чемпионата. Следует отметить, что больше половины всех голов клуба из Нижнего Новгорода в летне-осенней части РПЛ организованы стараниями 26-летнего игрока (7 из 12).

Неожиданно в арсенал полезных навыков Боселли добавил новое грозное оружие — исполнение штрафных ударов, с которых он в нынешней кампании по два раза огорчил соперников в чемпионате и Кубке России. Под раздачу попали «Ростов», махачкалинское «Динамо», «Спартак» и «Сочи».

Хуан Мануэль Боселли fcnn.ru

Тем не менее, если более детально изучить индивидуальную статистику Хуана Мануэля, то не все так однозначно в его игре. Согласно сведениям Единой Национальной Футбольной видеоплатформы «РУСТАТ» уругваец лидирует по количеству ударов (50), из которых лишь семь привели к голу, что составляет 14%.

К примеру, его конкуренты в гонке за «Золотой бутсой» РПЛ имеют гораздо внушительный процент реализации моментов: Алексей Батраков 24% (46/11), Брайан Хиль 37% (27/10), Мирлинд Даку 22,5% (40/9) и Максим Глушенков 23% (35/8). Вдобавок, Боселли требуется почти 190 минут для гола, в то время, как вундеркинду «Локомотива» 137, снайперу «Балтики» 112, нападающему «Рубина» 169, универсалу «Зенита» 139, Джону Кордобе 176 и Дмитрию Воробьеву 127.

Никуда не пропала также недисциплинированность Хуана Мануэля, нахватавшего в сезоне Премьер-лиги 2025/2026 уже восемь горчичников, из-за которых он, что любопытно, пропустил обе встречи с «Зенитом».

Между югом и столицей

Безусловно, Боселли считается вожаком «Пари НН» и задает тон в выступлениях команды, позволяя ей не рухнуть в подвал РПЛ, но не надоела ли ему постоянная борьба с ветряными мельницами, ведь от клейма аутсайдера нижегородцы в последние годы никак не могут избавиться. К тому же, на горизонте значится интерес со стороны ведущих российских клубов, в частности, ЦСКА и «Краснодара».

«Армейцам» кровь из носу необходим забивной нападающий, так как только за счет голевых свершений фланговых вингеров и полузащитников до чемпионского титула навряд ли доедешь. На результативность имеющихся в распоряжении Фабио Челестини четырех центрфорвардов Тамерлана Мусаева, Секу Койта, Алеррандро и Артема Шуманского без слез не взглянешь — всего три гола на весь квартет в Премьер-лиге.

Директор по коммуникациям столичного клуба Кирилл Брейдо подтвердил, что в приоритете для ЦСКА в зимнее трансферное окно поиск стабильного бомбардира с высоким процентом реализации. Боселли, как писали выше, не образец для подражания по последнему критерию, однако все равно превосходит на голову визави из стана москвичей.

Неопределенность относительно кандидатуры Хуана Мануэля у менеджмента «красно-синих» возникает на фоне антропометрических данных уругвайца (рост 175 см), так как столичный клуб нацелен на гренадера в качестве наконечника атак, такого как Мирлинд Даку из «Рубина». Впрочем, отвергать окончательно лидера «Пари НН» функционерам ЦСКА не следует, ведь Боселли способен принести пользу команде, действуя в оттяжке, — тот же Матеус Алвес, выдавший неплохой отрезок в конце августа, совсем сник.

Хуан Мануэль Боселли fcnn.ru

Куда менее оптимистичны шансы Хуана Мануэля зацепиться за место среди стартовых одиннадцати в «Краснодаре», в котором конкуренция царит на всех позициях, где двадцатый номер нижегородцев привык играть. Бомбардирские обязанности на себя взвалил Кордоба, с функциями дирижера атак справляется Эдуард Сперцян, бровки закрывают Виктор Са и Жоао Батчи.

Конечно, руководство «быков» не исключает, что кто-то из главных действующих лиц покинет команду, и находится в поисках альтернативных вариантов, среди которых числится Боселли, но в таком случае ему придется на первых порах смириться с ролью резервиста.

Напомним, что трудовое соглашение с «Пари НН» Хуана Мануэля действует до 30 июня 2026, и пока никаких подвижек по его пролонгации не происходит. Главный тренер клуба Алексей Шпилевский выразил надежду, что, как минимум, до конца текущего розыгрыша Боселли сохранит прописку в Нижнем Новгороде.

Конечно же, я его жду, я уверен, что он у нас сезон закончит. Что будет дальше — никто не знает. Думаю, Хуан так же стремится на повышение, но в первую очередь я сосредоточен, и Хуан — так же. И мы будем как клуб всё для этого делать, чтобы он провёл 12 очень-очень сильных, качественных матчей, где он может и забить, и, надеюсь, отдать, и помочь команде. Алексей Шпилевский Главный тренер «Пари НН»

Дилемма перед уругвайским нападающим действительно стоит непростая — зафиксировать за собой звездный статус в борющемся за выживание «Пари НН» либо выйти из зоны комфорта без каких-либо гарантий на светлое будущее.