ESPN рассуждает о предстоящих стыковых матчах предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Реалу» придется обыграть «Бенфику» Жозе Моуринью, чтобы продолжить борьбу за победу в Лиге чемпионов. Жребий снова свел их всего лишь через два дня после невероятного матча в Лиссабоне, в котором «орлы» обыграли «Мадрид» благодаря голу вратаря Анатолия Трубина в добавленное время. Украинец вытащил «Бенфику» в плей-офф и заодно лишил «Реал» места в 1/8 финала.

Невероятная победа «Бенфики» вдохнула жизнь в текущий розыгрыш Лиги чемпионов, но стыковые матчи обещают еще больше драмы: тяжеловесы, включая «Реал», действующего чемпиона «Пари Сен-Жермен» и прошлогоднего финалиста «Интер», столкнутся с серьезными испытаниями на пути к 1/8 финала.

И пока восемь лучших команд по итогам общего этапа могут спокойно готовиться к 1/8 финала, клубы, занявшие места с девятого по 24-е, должны пройти еще один раунд, чтобы остаться в Европе.

Первые матчи пройдут 17–18 февраля, ответные — 24–25 февраля.

«Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» завершила общий этап ЛЧ на 17-м месте, «Аталанта» оказалась чуть выше — на 15-й строчке.

Команда Раффаэле Палладино опасна, но крайне нестабильна — они выпали из топ-8, проиграв в двух последних матчах «Атлетику» и бельгийскому «Юниону».

Джанлука Скамакка globallookpress.com

Ситуация осложняется неопределенностью вокруг Адемолы Лукмана: нигерийский вингер стал трансферной целью «Фенербахче» в это январское окно. «Аталанта» может остаться без своего ключевого атакующего игрока.

«Дортмунд» тоже проиграл два последних матча, и хотя команда Нико Ковача считается небольшим фаворитом, ни один из этих клубов не выглядит способным пройти дальше 1/8 финала.

Победитель противостояния: «Боруссия» Дортмунд

«Бенфика» — «Реал Мадрид»

После драмы на «Эштадиу да Луш» немедленное воссоединение «Бенфики» и «Реала» — это, бесспорно, главная афиша предварительного раунда плей-офф.

Анатолий Трубин globallookpress.com

Но в этом противостоянии на кону стоит гораздо больше, чем просто месть «Реала», которому для выхода в топ-8 хватило бы и ничьей в Лиссабоне.

Как ни странно, до сих пор «Реал» и «Бенфика» встречались в официальных матчах всего четыре раза, и пока перевес на стороне португальцев — 3-1. «Мадриду» придется преодолевать негативную статистику. А учитывая, что «Бенфику» возглавляет Моуринью, «Реал» прекрасно понимает: их бывший тренер будет из кожи вон лезть, чтобы выбить их из турнира.

Кроме того, в первом матче «Реал» останется без дисквалифицированных Рауля Асенсио и Родриго (оба получили красные карточки в заключительном туре общего этапа). Главному тренеру «Мадрида» Альваро Арбелоа предстоит решить сложнейшую задачу в противостоянии со своим бывшим наставником.

Победитель противостояния: «Реал» Мадрид

«Монако» — «Пари Сен-Жермен»

Теоретически «ПСЖ» должен быть доволен жеребьевкой, особенно после того, как в прошлом сезоне они спокойно обыграли на этой стадии «Брест».

Усман Дембеле globallookpress.com

Хотя сейчас «Монако» буксует и застрял в середине турнирной таблицы Лиги 1, в ноябре они обыграли «ПСЖ» (1:0) благодаря голу Такуми Минамино на «Стад Луи II». Команда Себастьяна Поконьоли наверняка верит, что способна преподнести еще одну сенсацию.

«ПСЖ» пока не может выйти на тот уровень, который позволил им выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне, но подопечные Луиса Энрике всё равно должны проходить дальше.

В состав «ПСЖ» вернулись Усман Дембеле и Брадли Баркола, а ответный матч пройдет в столице Франции. «ПСЖ» должно хватить ресурсов, чтобы остановить «Монако».

Победитель противостояния: «ПСЖ»

«Галатасарай» — «Ювентус»

История на стороне двукратных победителей Лиги чемпионов из Турина, но здесь и сейчас между этими командами практически нет разницы. Противостояние «Ювентуса» и «Галатасарая» обещает быть максимально напряженным.

Виктор Осимхен globallookpress.com

«Галатасарай» мастерски воспользовался поддержкой трибун в Стамбуле, обыграв «Ливерпуль» (1:0) на общем этапе. Турецкий гранд явно способен создать солидный задел перед ответной игрой на поле «Старой синьоры».

В составе турецкого клуба хватает звездных игроков с опытом, среди которых выделяются Виктор Осимхен и Илкай Гюндоган. А еще у них есть Лерой Сане и Мауро Икарди.

Будет жарко, но «Ювентус» сейчас уязвим, поэтому «Галатасараю» вполне по силам сотворить сенсацию.

Победитель противостояния: «Галатасарай»

«Брюгге» — «Атлетико» Мадрид

Это битва между главным «выскочкой» турнира («Брюгге») и командой, у которой вошло в привычку не оправдывать ожидания («Атлетико»).

Христос Цолис globallookpress.com

Прошло уже 10 лет с тех пор, как «Атлетико» играл — и проиграл — свой второй финал ЛЧ за три года против «Реала». Большую часть последнего десятилетия команда Диего Симеоне выглядела блекло.

«Атлетико» подходит к матчам с «Брюгге», зная, что бельгийцы способны превратить их еврокубковый поход в очередной кошмар.

Команда Ивана Леко опасно контратакует, а греческий полузащитник Христос Цолис, скорее всего, станет ключевой фигурой в предстоящих матчах с «Атлетико».

Победитель противостояния: «Брюгге»

«Карабах» — «Ньюкасл»

«Карабах» стал первой командой из Азербайджана, пробившейся в плей-офф Лиги чемпионов. Они сделали это благодаря трем победам на общем этапе и домашней ничьей с «Челси».

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Первый матч в Баку — главная надежда «Карабаха» навязать борьбу, особенно учитывая изнурительный перелет для «Ньюкасла», у которого и так перегружен календарь.

Однако легкая победа «Ливерпуля» над «Карабахом» (6:0) в восьмом туре обнажила множество слабостей азербайджанской команды, которыми «Ньюкасл» обязан воспользоваться.

Эдди Хау должен быть доволен жребием, ведь альтернативой мог стать куда более сложный выезд к «Монако». Скорее всего, это будет одно из самых односторонних противостояний раунда, если только «Ньюкасл» внезапно не развалится в первом матче.

Победитель противостояния: «Ньюкасл Юнайтед»

«Будё-Глимт» — «Интер» Милан

Норвежский «Будё» забронировал место в стыках благодаря драматичным победам над «Манчестер Сити» и «Атлетико» в последних двух турах. После таких подвигов команда Кьетиля Кнутсена точно не будет трепетать перед «Интером».

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

А вот для «Интера» всё может сложиться иначе. Много ли желания у команды Кристиана Киву играть за полярным кругом в середине февраля на печально известном искусственном газоне — стадионе, где «Лацио», «Порту» и «Рома» уже терпели унизительные поражения?

Несмотря потенциальные проблемы в выездном матче, «Интер» остается явным фаворитом против команды, у которой сейчас явная нехватка игровой практики (сезон в Норвегии стартует только через месяц).

Опыт игроков «Интера» и подстраховка в виде ответного матча на «Сан-Сиро» должны сыграть свою роль.

Победитель противостояния: «Интер» Милан

«Байер» Леверкузен — «Олимпиакос»

Эти команды встречались совсем недавно — 20 января в седьмом туре общего этапа, и тогда «Олимпиакос» одержал уверенную домашнюю победу со счетом 2:0.

Учитывая, что первый матч пройдет на устрашающем стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее, греки могут создать солидный задел, если Аюб Эль-Кааби и Мехди Тареми будут в оптимальной форме.

Мехди Тареми globallookpress.com

«Байер» по-прежнему находится в процессе перестройки, и на бумаге они всё же должны побеждать в двухматчевом противостоянии.

Однако «Олимпиакос» — чересчур опасный аутсайдер (достаточно вспомнить их триумф в Лиге конференций в 2024 году). Это противостояние вполне может дойти до серии пенальти.

Победитель противостояния: «Олимпиакос»