The Athletic объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима с поста главного тренера.

В ноябре 2024 года Рубен Аморим был нанят в качестве первого главного тренера «Манчестер Юнайтед» в современную эпоху. За почти 150 лет лишь один человек носил этот титул ранее — Уилф Макгиннесс, сменивший сэра Мэтта Басби в 1969 году. И результаты его работы, как известно, были печально скромными.

Разница в названии должности казалась незначительной, но она должна была символизировать сдвиг в работе клуба. Роль менеджера в «Манчестер Юнайтед» стала слишком масштабной для одного человека.

Поэтому вместо того, чтобы искать очередного великого наставника под стать сэру Алексу Фергюсону или Басби, Аморим должен был работать внутри новой современной футбольной структуры. Он должен был стать главным тренером, сосредоточенным на тренировках и тактике, в то время как Джейсон Уилкокс (технический директор), Омар Беррада (генеральный директор) и другие отвечали за селекцию и бизнес-вопросы.

Тогда же в «Манчестер Юнайтед» пришла компания INEOS. В комнату наконец вошли «взрослые», и хаос должен был закончиться. Дэн Эшворт пришел и почти сразу ушел с поста спортивного директора, но люди, принимающие решения в INEOS (миноритарном владельце «Манчестер Юнайтед»), преподнесли это как благонамеренную, но быстро исправленную оплошность.

Предполагалось, что штурвал теперь держат несколько твердых рук, и фанаты надеялись на более спокойное плавание по бурным водам. Вот только у современного «Манчестер Юнайтед», похоже, просто нет штурвала, а сам Аморим на своей первой пресс-конференции даже назвал себя менеджером.

«Я менеджер, я главный тренер, и я должен выбирать игроков», — заявил Аморим, когда его спросили, будет ли у него право решающего голоса при трансферах.

Тогда эту реплику можно было списать на то, что Аморим работает на неродном языке, или на слова человека, стремящегося утвердить свой авторитет в новой футбольной среде. Но эта теория выглядит менее правдоподобной в контексте срыва Аморима после ничьей с «Лидсом» (1:1) в минувшее воскресенье, когда 40-летний португалец настаивал на том, что он именно менеджер, вопреки всем доказательствам обратного.

Похоже, именно этот выпад стал последней каплей для его работодателей. В понедельник его уволили, а это значит, что «Манчестер Юнайтед» теперь ищет своего третьего постоянного менеджера — или главного тренера — за чуть более чем 14 месяцев.

Аморим хотел стать человеком, который откроет новую эру в «Манчестер Юнайтед».INEOS ясно дали понять, что видят в этой роли именно его. Возможно, замысел состоял в том, чтобы Аморим повторил путь Микеля Артеты, который был назначен главным тренером «Арсенала» в декабре 2019-го, а затем, благодаря ранним успехам, получил официальное повышение до менеджера первой команды в сентябре 2020-го.

Какой бы план ни связывали топ-менеджеры с Аморимом, он получил серьезную пробоину в самом начале его работы. Ранний успех, необходимый для того, чтобы все поверили в футбольный проект, так и не пришел.

Кем бы он ни был — главным тренером или менеджером — Аморим оказался не приспособлен к той уникальной ситуации постоянного давления, в которую его бросили.

Он руководил командой две трети сезона 2024/25, в ходе которого «Манчестер Юнайтед» стремительно падал вниз в таблице Премьер-лиги. Лигу Европы рассматривали как отдушину, но сезон закончился полным фиаско в финале — поражением от «Тоттенхэма».

Те качества, которые, как предполагалось, делали Аморима одним из лучших тренеров Португалии, скисли и превратились в недостатки. Поначалу его воспринимали как уверенного и харизматичного оратора, но его привычка говорить от чистого сердца привела к тому, что он часто подливал масла в огонь и без того раскаленной обстановки вокруг клуба.

Он назвал свою команду одной из худших в истории «Манчестер Юнайтед». Он признавал, что как менеджер «справляется недостаточно хорошо». А его попытки раз за разом объяснять ограниченное игровое время Кобби Мейну привели к тому, что его непреднамеренно обвинили в недоверии к некогда прославленной академии «Манчестер Юнайтед».

Последовательность Аморима, которую когда-то считали добродетелью, в итоге сделала его в глазах многих негибким. Его приверженность нетипичной схеме 3-4-3 вызывала разочарование у части болельщиков и, похоже, создавала напряженность в отношениях с некоторыми представителями руководства «Юнайтед». Игроки казались неуверенными в различных фазах игры.

Индивидуальные ошибки стали привычными для состава, который и без того страдал от неуверенности в себе после работы под руководством Эрика тен Хага.

И все же Аморим упорствовал со своим «Планом А», полагая, что краткосрочные «страдания» (как он выразился журналистам в сентябре) в конечном итоге принесут долгосрочный успех.

Вместо этого «аргументы в защиту Аморима» строились исключительно на смягчающих обстоятельствах. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал 15-м (!!!), но было принято считать, что он унаследовал плохо укомплектованный состав. План состоял в том, что клуб прибавит после летней предсезонки, во время которой тренер сможет перекроить состав и перезагрузить футбольную культуру.

Без еврокубков календарь «МЮ» стал бы менее насыщенным, что, в свою очередь, позволило бы Амориму отрабатывать с игроками любые тактические методы на обновленной базе в Каррингтоне.

Первые признаки были многообещающими. Приход Матеуса Куньи, Брайана Мбёмо и Беньямина Шешко в ходе активного летнего трансферного окна стал показателем того, что «Манчестер Юнайтед» сохранил свою притягательность, несмотря на отсутствие еврокубков.

Команда скаутов под руководством INEOS надеялась смешать талантливых игроков, проверенных Премьер-лигой, с потенциальными звездами. Сэр Джим Рэтклифф, который дал добро на сокращение сотен сотрудников клуба с тех пор, как его компания INEOS стала совладельцем, в бизнес-подкасте The Times описал Аморима как «хорошего парня», которому может потребоваться три года, чтобы доказать, что он хороший тренер.

И все же Аморим — и «Манчестер Юнайтед» в целом — в текущем сезоне сталкивались со многими из тех же проблем, что тормозили их в прошлой кампании. Ситуация была лучше, чем хаос и катастрофа предыдущего года, однако команде с трудом удавалось убедить свою огромную и разношерстную базу болельщиков в том, что «хорошие времена», о которых Аморим говорил в конце прошлого сезона, уже не за горами.

Держался ли «Манчестер Юнайтед» за Аморима потому, что там искренне верили, что у него все получится? Или они продолжали сотрудничество, потому что было слишком неловко признать, что они выбрали не того человека?

Ситуацию осложнял отказ Аморима учиться на собственных ошибках. Многие фанаты спрашивали, откажется ли он от своих излюбленных методов в пользу менее специфической тактической системы, но он отказывался уступать, заявив в сентябре, что даже Папа Римский не заставит его сменить курс.

Когда в декабре 2025 года он в конце концов сдался и начал экспериментировать с четверкой защитников, его объяснение прозвучало довольно странно: «Я не могу меняться, потому что игроки поймут, что я меняюсь из-за вас».

Со стороны это выглядело жалко: футбольный тренер, возглавляющий один из самых популярных клубов в мире, признается, что придерживался плана, который соперники раскусили еще много месяцев назад, просто потому, что не хотел показаться в глазах игроков слабаком, которым легко манипулировать.

Есть определенная логика в том, что нужно сунуть руку в огонь, прежде чем усвоишь, что он может обжечь. Но Аморим был настолько уверен в собственных методах, что хотел держать руки в пламени в надежде стать огнеупорным. Этого не случилось.

Он покидает «Манчестер Юнайтед» как один из наименее успешных главных тренеров в истории клуба; как человек, который прибыл с грандиозными амбициями, но уходит, доказав, что в теории он выглядит убедительнее, чем на практике. Он выпускал на поле множество игроков оборонительного плана, но его команда редко хорошо защищалась.

Эта версия «Манчестер Юнайтед» вроде бы стремилась играть быстро и точно, но медленно реагировала в критические моменты матчей. Смелость Аморима на пресс-конференциях редко находила отражение в тактических построениях в важных играх.

Период его правления можно рассматривать как матрешку из сомнительных решений. Кто из топ-менеджеров поверил, что Аморим подходит «Манчестер Юнайтед», даже после того, как «Ливерпуль» и «Вест Хэм», по слухам, выразили сомнения в том, как он адаптируется к АПЛ? Кто посчитал, что лучше всего продолжать доверять Амориму даже после провала в финале Лиги Европы? Какой именно футбольный клуб пытается построить INEOS на базе «Манчестер Юнайтед»?

Футбольные руководители любят описывать неудачи как единичные, обособленные события, но проблемы «Юнайтед» проявляются в совокупности.

Аморим был первым главным тренером «Манчестер Юнайтед», но стал жертвой тех же проблем, что и каждый менеджер постфергюсоновской эпохи. Его начальники повторили те же ошибки, которые Рэтклифф описывал в марте в интервью Гари Невиллу на Sky Sports, обсуждая уход Тен Хага.

«Была ли нестабильная игра виной Эрика тен Хага или же виной всей организации? И мы, полагаю, не смогли докопаться до сути и ответить на этот вопрос с уверенностью, поэтому решили трактовать сомнения в пользу Эрика», — рассуждал Рэтклифф.

Организация, существующая в «Манчестер Юнайтед», глубоко больна. В сентябре 2024 года Эшворт и Беррада пригласили представителей прессы, чтобы объяснить свои долгосрочные намерения в отношении клуба.

«Если вы посмотрите на команды, которые добиваются успеха стабильно на протяжении многих лет, то это потому, что у них правильный тренер, они подписали правильных игроков, и вокруг тренера и футболистов выстроена правильная структура.

Нужно принимать правильные решения последовательно на протяжении многих лет, чтобы прийти к положению финансово устойчивого клуба, который борется за победу в каждом турнире», — говорил Беррада.

«Манчестер Юнайтед» при Амориме так и не научился принимать правильные решения последовательно. Что бы ни случилось дальше, это должно происходить с ясностью, убежденностью и — самое главное — с чувством ответственности.