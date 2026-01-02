The Athletic рассуждает о неожиданном увольнении Энцо Марески с поста главного тренера «Челси».
Даже по меркам «Челси» это нечто из ряда вон выходящее. 12 декабря Энцо Мареска был признан тренером месяца в Премьер-лиге. Три недели спустя его уже нет в клубе.
Скорость ухода Марески из лондонского клуба просто шокирует. Еще в конце ноября итальянец срежиссировал одну из самых впечатляющих побед за время своего правления — его команда разгромила «Барселону» со счетом 3:0 в рамках домашнего матча Лиге чемпионов. Пять дней спустя «Челси» сделал заявку на то, чтобы считаться претендентом на титул, вырвав ничью с «Арсеналом», несмотря на то, что почти час играл вдесятером из-за удаления Мойсеса Кайседо в первом тайме. «Синие» шли третьими в Премьер-лиге, отставая от «канониров» всего на шесть очков. Сейчас они отстают от лидера АПЛ уже на 15 очков, и и для тренера это обернулось увольнением.
Естественно, скоро мы сделаем подробный разбор того, что именно пошло не так. Но независимо от причин, эта ситуация не входила в планы «Челси» и может иметь серьезные последствия.
Только в этом месяце «Челси» предстоит провести девять матчей в рамках четырех турниров, в то время как уверенность команды уже и так подорвана серией из девяти матчей, в которых она одержала лишь две победы.
В «Челси» изначально планировали оценить прогресс клуба и работу Марески в конце сезона. Такой план оставался в силе еще в начале этой недели. Тот факт, что итальянец уходит, когда впереди еще так много матчей, подчеркивает, насколько всё разладилось внутри. Контракт с Мареской был рассчитан еще на три с половиной года. И это без учета опции продления на 12 месяцев.
С того момента, как он совершенно неожиданно заявил, что только что пережил худшие 48 часов в «Челси» после победы над «Эвертоном» 13 декабря, стало совершенно ясно: на «Стэмфорд Бридж» неспокойно.
Вскоре после этого мы опубликовали инсайд о том, что Мареска находится в шорт-листе «Манчестер Сити» на случай ухода Пепа Гвардиолы в конце сезона. Даже настойчивые заверения Марески фанатам, что он определенно останется в команде на следующий сезон, не смогли ослабить давление и пристальное внимание к его фигуре.
С тех пор, как консорциум Тодда Боули и Clearlake приобрел «Челси» в конце мая 2022 года, у них сменилось шесть главных тренеров.
Новым владельцам «в наследство» достался Томас Тухель, которого убрали уже через четыре месяца. Грэм Поттер продержался семь месяцев, Бруно Сальтор временно руководил командой в одной игре, а Фрэнку Лэмпарду дали 11 матчей. Маурисио Почеттино работал на «Стэмфорд Бридж» в течение одного сезона.
Мареска продержался дольше всех — более полутора лет и 92 матча. Он выиграл первые два трофея в эпоху после Абрамовича: Лигу конференций и Клубный чемпионат мира ФИФА в 2025 году, а также вернул команду в Лигу чемпионов после двухлетнего отсутствия. Теперь «Челси» должен обратиться к кому-то другому.
Конечно, эту ситуацию нельзя назвать идеальной. У сменщика Марески неизбежно будут другие идеи, но крайне мало времени на их внедрение. Клубу уже гарантирован график с двумя матчами в неделю как минимум до 10 февраля, что серьезно ограничивает время любого нового тренера на тренировочном поле.
Однако план состоит в том, чтобы нанять специалиста, который впишется в существующую систему. Стиль игры не изменится, как и структура управления над ним.
Нельзя сказать, что поклонники клуба массово прониклась симпатией к Мареске. Последний пример этого случился совсем недавно. Спустя две недели после того, как болельщики распевали его имя во время победы над «Кардифф Сити» в четвертьфинале Кубка лиги, они освистали его и скандировали «Ты не знаешь, что творишь», когда Мареска заменил Коула Палмера во время матча с «Борнмутом» (2:2), который стал для него последним у руля «Челси».
Теперь велика вероятность, что разочарование, царившее на трибунах в тот вечер, будет перенаправлено на руководство клуба, даже если боссы считают, что именно Мареска виноват в том, как все испортилось.
Оптимисты могут провести параллели с тем, как Тухель сменил Лэмпарда в январе 2021 года. «Челси» под руководством немца быстро оправился от потрясения и выиграл Лигу чемпионов в том же сезоне.
Однако в том составе было куда больше опытных игроков, среди которых Сесар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Антонио Рюдигер, Жоржиньо и Тьяго Силва. Именно эти люди помогли клубу быстро справиться с потрясениями. К тому же, Тухель был проверенным тренером высочайшего уровня, который сезоном ранее вывел в финал ЛЧ «Пари Сен-Жермен».
У «Челси» нет времени на то, чтобы долго собирать осколки, но именно здесь, как они полагают, их рабочая модель позволит минимизировать ущерб. Поскольку за комплектование состава отвечает руководство, клуб не останется с игроками, подобранными конкретно «под тренера». По их мнению, это не тот случай, когда новый тренер потребует совершенно других исполнителей. Его основная задача — тренировать команду (хотя с Мареской и проводились полные консультации по трансферам).
«Челси» по-прежнему претендует на трофеи в этом сезоне. Изначально целью клуба было попадание в топ-4 АПЛ, как и в прошлом году, а также борьба за трофеи в трех кубковых турнирах. Несмотря на недавний спад, у «Челси» все еще есть возможность выполнить эти задачи, и в клубе верят, что им это по силам.
На данный момент «Челси» занимает пятое место в Премьер-лиге, и у них остается 19 матчей, чтобы сократить отставание от «Астон Виллы» и «Ливерпуля». Кампания «синих» в Кубке Англии начинается на следующей неделе матчем против «Чарльтон Атлетик», за которым последует первая игра 1/2 финала Кубка лиги против «Арсенала». К этой встрече они подойдут в статусе аутсайдеров, но «Челси» регулярно приберегает свои лучшие перфомансы как раз к таким матчам, что доказала недавняя игра против «канониров», а также победа над «Пари Сен-Жермен» в финале Клубного чемпионата мира.
Кроме того, им необходимо выиграть два последних матча общего этапа Лиги чемпионов, чтобы сохранить шансы на прямой выход в 1/8 финала.
Учитывая ухудшение результатов и качества игры, а также все более очевидное для всех недовольство самого Марески, возможно, его уход сейчас — к лучшему.