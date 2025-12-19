The Athletic объясняет, почему следующим главным тренером «Манчестер Сити» должен стать Энцо Мареска.

Преемники, как правило, всегда были на виду. В «Барселоне» Тито Виланова четыре года проработал ассистентом перед своей «коронацией». Луис Энрике, бывший партнер Пепа по полузащите и его сменщик в «молодежке» «Барселоны», продолжил хранить верность этой футбольной вере.

После четырехлетнего перерыва в династии каталонцы вернулись к истокам, назначив Хави Эрнандеса — человека, который понимал и воплощал эти идеи на поле лучше, чем кто-либо другой.

Даже в «Баварии», спустя восемь лет после отъезда Гвардиолы из Германии, руководство искало его одобрения перед назначением Венсана Компани. Причина проста: Компани три года был капитаном у Пепа в «Манчестер Сити», а потом возглавил «Бернли», где ставил игру, основанную на тех же принципах.

Ученики становились мастерами. Гвардиола сформировал группу последователей, которые несут его убеждения следующему поколению — точно так же, как он сам в свое время поступил с учением Йохана Кройфа.

Но в последние годы один вопрос оставался без ответа: кому достанется корона, когда он покинет «Манчестер Сити»?

Пеп Гвардиола globallookpress.com

В разные моменты казалось, что все пойдет по тому же сценарию. Родольфо Боррель, Доменек Торрент и Хуанма Лильо были опытными соратниками, на которых опирался Гвардиола, но его преемник, скорее всего, должен был выйти из голодного молодого поколения.

Микель Артета и Энцо Мареска были теми амбициозными молодыми «стажерами», которых обучали и готовили к большим делам. А Компани был капитаном, которому, казалось, на роду написано занять место на тренерской скамейке.

Но из-за того, что Пеп задержался в «Ман Сити» гораздо дольше, чем кто-либо мог ожидать (девять лет и 558 матчей — это более чем вдвое превышает его срок в первой команде «Барсы» или в «Баварии»), каждый из этих потенциальных наследников в итоге пошел своим путем. Артета — в «Арсенал» в 2019-м, Компани — в «Бернли» в 2022-м, а Мареска — в «Лестер» в 2023-м.

Однако, похоже, ожидание подходит к концу. Нынешний сезон может стать для Гвардиолы последним у руля «Манчестер Сити», и если это действительно так, то главным претендентом на его место вполне может стать Мареска, работавший в тренерском штабе «горожан» в сезоне 2022/23.

Микель Артета globallookpress.com

Когда Артета и Компани находились в структуре клуба, внутри «Сити» о них обоих говорили как о людях, способных однажды возглавить команду. Как и Гвардиола, они обладали яростной одержимостью игрой и почти криминалистическим вниманием к деталям — качествами, которые заставляли их постоянно изучать все аспекты управления современным футбольным клубом, включая те области, к которым сам Гвардиола проявлял меньше интереса, — например, работу узкопрофильных специалистов и анализ данных.

Артета выглядел идеальным вариантом в контексте преемственности, учитывая, что он проработал рядом с Гвардиолой три с половиной года. Но вот уже почти шесть лет он на «Эмирейтс» реагирует на стиль игры «Ман Сити» и пытается бросить ему вызов, прекрасно понимая требования АПЛ и календаря.

Однако чем больше времени проходило, тем дальше он отходил от оригинального рецепта Гвардиолы.

Его нынешний «Арсенал» выделяется, прежде всего, благодаря надежной оборонительной базе, а не атакующему изяществу.

Но это не единственная проблема. Артета выстроил глубокую связь с «Арсеналом», и, учитывая ожесточенное соперничество между двумя клубами в последние три года, такой переход стал бы настоящей «бомбой».

Венсан Компани globallookpress.com

Компани, другой очевидный кандидат, никогда не тренировал под руководством Гвардиолы и не работал в штабе «Ман Сити». Он легенда клуба со статуей у стадиона, символ взлета команды в современную эпоху, но сейчас он в «Баварии» строит команду, способную бороться за главные трофеи. Променять эту траекторию на давление, связанное с необходимостью соответствовать уровню своего бывшего босса, было бы авантюрой. К тому же, для этого нужно согласие самой «Баварии».

Мареска, который дважды приходил в «Манчестер Сити» только для того, чтобы уйти спустя всего год (в «Парму» в 2021-м и затем в «Лестер» в 2023-м), может стать более реалистичной целью.

Стиль игры, который Мареска привил «Челси» за последние 18 месяцев, ближе всего к зеркальному отражению футбола Гвардиолы. По крайней мере, в фундаментальных вещах: медленный билд-ап, выверенные комбинации, прессинг. Это подход шахматного мыслителя, который признает, что видит игру глазами своего старого наставника.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Если все начнут бегать, куда им вздумается, это будет не свобода, а хаос». Позиционная идея дает игрокам лучшую картинку, лучшее пространство и лучшие решения«, — сказал Мареска в прошлом году, рассуждая о своем игровом стиле.

Цитата прямиком из методички Гвардиолы.

У Гвардиолы, естественно, будет свое мнение о том, кому доверить свое наследие. Достаточно взглянуть на тренерскую чехарду и смену курсов в "Манчестер Юнайтед" после окончания 27-летнего правления сэра Алекса Фергюсона, чтобы понять, почему кандидатура такого преданного последователя, как Мареска, выглядит столь привлекательно.

Каталонец наверняка смотрит на последние 12 лет упадка на "Олд Траффорд" и на годы безвекторного дрейфа, последовавшие за уходом Арсена Венгера с "Эмирейтс", и видит в этом потенциальную трагедию — утрату идеи, неспособность удержать завоеванные позиции.

Фергюсон оставил после себя чемпионскую команду, которая, хоть и была слаба, стала последним напоминанием о его могуществе. Здесь можно заметить сходство с положением, в котором оказался Гвардиола: за последний год он кардинально перестроил состав после потери многих ключевых игроков своей великой команды, определявшей эпоху.

Энцо Мареска и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Один из источников в клубе считает, что, если "Манчестер Сити" выиграет Премьер-лигу в этом сезоне, это лишь усилит ожидания ухода Гвардиолы. Ведь, учитывая перестройку и уровень конкуренции, этот титул, пожалуй, стал бы самым ценным из всех.

В прошлом месяце Гвардиола без наводящих вопросов расхвалил Мареску на пресс-конференции.

Мареска — один из лучших тренеров в мире. Я знаю его довольно хорошо, но работа, которую он проделал в "Челси", недооценена. Выиграть Клубный чемпионат мира и Лигу конференций, квалифицироваться в Лигу чемпионов в такой сложной лиге, да еще и с молодой командой. Это исключительный результат. Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити"

Чтобы вывести "Лестер" из Чемпионшипа, а затем добиться успеха там, где другие терпели неудачи в последние годы (в "Челси"), нужно быть не просто отличным подражателем. На "Стэмфорд Бридж" перед ним стояла задача взять уникально подобранный состав молодых игроков и выковать из них команду с четким игровым стилем.

Итальянец выиграл два трофея, и, учитывая "свежесть" нынешней команды "Ман Сити", это позитивный индикатор его способности развивать игроков, добиваясь при этом результата.

Мареска также провел год во главе молодежной команды "Ман Сити", с которой выиграл Премьер-лигу 2, тренируя Коула Палмера, Нико О'Райли и Оскара Бобба. Он прекрасно знаком с клубным комплексом, прилегающим к "Этихаду", который служит одновременно тренировочной базой первой команды и стадионом академии.

Пеп Гвардиола и Энцо Мареска globallookpress.com

Иногда возникало ощущение, что Мареска не всегда находит общий язык с руководством "Челси".City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", — это сеть, устройство которой он отлично понимает — и как иерархию, и как машину для побед.

Однако именно здесь ценность преемственности становится предметом споров. От команды, выигравшей требл (в которой Мареска был ассистентом Пепа), осталось всего восемь игроков: Штефан Ортега, Джон Стоунз, Бернарду Силва, Натан Аке, Рубен Диаш, Рико Льюис, Фил Фоден и Эрлинг Холанн. Причем у первых трех контракты истекают уже следующим летом.

"Челси" Марески играет в стиле прежней версии "Манчестер Сити", в то время как команда Гвардиолы в этом сезоне перешла к более быстрому и прямолинейному стилю.

Энцо Мареска globallookpress.com

Нужен ли "Сити" последователь идей Гвардиолы или же лучшим решением станет полный разрыв с прошлым? Всегда считалось, что каталонское трио в лице Гвардиолы, бывшего спортивного директора Чики Бегиристайна и генерального директора Феррана Сориано подберет замену из школы "Барселоны". Династия должна была остаться в руках "своего".

Уход Бегиристайна в сентябре выглядел зловещим знаком для будущего Гвардиолы. Треугольник власти распался, и как бы хорошо ни вписался его сменщик Уго Виана, никто не сможет повторить тот совместный путь, который Гвардиола и Бегиристайн прошли за последние 17 лет.

В конце концов, Гвардиола всегда находил очередную причину продолжать. Идеальный момент для красивого ухода так и не наступал. Если это действительно его десятый и последний год, объявит ли он об этом в середине сезона, как Юрген Клопп, или побоится, что это станет станет ударом для команды? А, может, он захочет оставить себе пространство для маневра, чтобы снова передумать?