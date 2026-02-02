Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Тилель Тати

«Нант», защитник, 18 лет

Лондонский «Челси» продолжает бороздить французский рынок в поиске очередных талантов.

В этот раз взор селекционного отдела «аристократов» пал на центрального защитника «Нанта» Тилела Тати. 18-летний воспитанник «канареек» в этом сезоне получил шанс в основной команде и с ходу закрепился в основе.

По данным главного спортивного издания страны L’Équipe, «Челси» был готов отдать за высоченного и атлетичного Тати 30 млн евро, но «Нант» отклонил первое предложение.

В свою очередь, лондонцы не намерены форсировать трансфер, чтобы непременно заполучить игрока зимой, но готовы увеличить сумму до 35 млн евро, что устраивает «Нант».

В случае перехода сейчас Тати доиграет этот сезон в Лиге 1 и только летом присоединится к «Челси». В этом сезоне игрок молодежной сборной Франции провел 18 матчей в Лиге 1. На рынке защитника оценивают в 12 млн евро.

Наш прогноз: «Челси» подпишет Тати после закрытия трансферного окна.

Джон Дуран

«Аль-Наср», нападающий, 22 года

Неожиданным новичком «Зенита» может стать нападающий Джон Дуран, который себе сделал имя в «Астон Вилле», сообщает журналист Экрем Конур.

В настоящее время 22-летний колумбиец выступает на правах аренды в турецком «Феербахче», где ухитрился всего за полгода попасть в несколько скандальных историй. Трансфер Дурана принадлежит саудовскому «Аль-Наср».

После яркого сезона под руководством Унаи Эмери саудиты клюнули на форварда и спешно отвалили 77 млн евро «Астон Вилле», думая, что заполучили звезду мирового уровня.

Но реальность оказалась несколько иной. Дуран затосковал на Ближнем Востоке, резко начал падать в цене и отправился перезагружать карьеру в Турцию. В этом сезоне за «Фенербахче» во всех турнирах он провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Еще недавно шли разговоры о переходе Дурана в «Наполи» и клубы АПЛ, но все они вышли из переговоров поле того, как узнали цену на игрока, и только «Зенит» она не испугала. По слухам, он уже на пути к Северной Пальмире.

Наш прогноз: Дуран в итоге откажется окажется в России, где с ним получат немало проблем.

Матеус Рейс

«Спортинг», защитник, 30 лет

Московский ЦСКА продолжает активные поиски левого защитника, также способного играть в тройке центральных центральных при необходимости.

Как сообщает издание Record, таким игроком может стать 30-летний бразилец Матеус Рейс, выступающий на протяжении нескольких сезонов за португальский «Спортинг» (с 2021-го).

По данным источника, Рейс начал расторжение контракта со «Спортингом», чтобы стать свободным агентом и принять предложение ЦСКА с заработной платой в размере около 4 млн евро за сезон.

Контракт защитника с португальцами истекает летом 2026 года и клуб уже сообщил, что не будет чинить препятствий игроку при переходе и готов расторгнуть соглашение.

В этом сезоне Рейс провел 20 матчей за «Спортинг» и сделал в них 2 голевые передачи. Защитника оценивают в 4 млн евро.

Наш прогноз: Рейс станет футболистом ЦСКА.

Алессио Романьоли

«Лацио», защитник, 31 год

После снятия трансферного бана, который был наложен перед началом этого сезона, президент Клаудио Лотито «Лацио» приступил к обновлению клуба и избавлению от дорогостоящих активов.

Сначала были отпущены в другие клубы Матео Гендузи и Тати Кастельянос, также идут разговоры об уходе Нуну Тавареша, Густава Исаксена, Марио Хилы и Маттео Канчельерри. Должен был покинуть «орлов» и столп обороны Алессио Романьоли.

С 31-летним итальянцем была договоренность у катарского «Аль-Садда», который тренирует Роберто Манчични, но трансфер сорвался уже перед подписанием контракта, сообщает журналист Альфредо Педулла.

За Романьоли должны были заплатить 10 млн евро, но в последний момент Лотито внезапно поднял ставки и запросил больше, чем вызвал гнев у катарцев, и они свернули переговоры.

В итоге, переход пока заморожен, но трансферное окно в Катаре закроется позже, чем в Европе. На последней игре Романьоли прощался в слезах со своими болельщиками, в гневе был и Сарри, неожиданно узнавший о продаже своего любимого защитника. Поэтому дороги обратно нет, а опытный переговорщик Лотито найдет выход из этой ситуации.

Наш прогноз: Романьоли все равно спихнут в другой клуб, скорее всего, это и будет «Аль-Садд».

Яннис Массолен

«Модена», полузащитник, 23 года

Этот сезон стал для центрального полузащитника «Модены» Янниса Массолена прорывным в карьере.

До переезда в Италию карьера 23-летнего француза ростом 197 см была ничем не примечательна, он играл за скромные клубы, самым известным, из которых был «Клермон», как и «Модена», выступающий во втором национальном дивизионе.

Летом 2025 года он перебрался в «Модену» за 300 тысяч евро, а сейчас он уже оценивается в 900 тысяч евро на Transfermarkt, увеличив свою стоимость в три раза. Но это ерунда по сравнению с тем, что Массолен стал одним из самых заметных игроков Серии В и не только своим ростом, но и зрелой игрой.

Это не могло остаться вне поле зрения команд Серии А, которые положили глаз на игрока. Что интересно, наиболее пристально им интересуется лидер чемпионата «Интер», а уж там Беппе Маротта со своей компанией отлично разбираются в футболе и всегда видят потенциал игроков.

По данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера может составить в районе 3,5 млн евро с учетом, но Массолен в любом случае доиграет сезон в составе «Модены», за которую он провел 14 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Наш прогноз: хавбек в итоге окажется в «Интере», но сможет ли он кого вытеснить в звездной полузащите большой вопрос.

Альфаджо Сиссе

«Верона», полузащитник, 19 лет

Другим игроком, который может пойти на повышение из «Вероны» и перебраться в топ-клуб, может стать Альфаджо Сиссе.

Разница по сравнению с Массоленом в том, что потенциал 19-летнего полузащитника был виден с юных лет, и он прошел все итальянские сборные, а сейчас регулярно вызывается в молодежную.

19-летний Сиссе принадлежит «Вероне», но играет нынешний сезон на правах аренды за клуб Серии В «Катандзаро», где провел 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

Как сообщает Calcio Italia, мобильного полузащитника с хорошей техникой, скоростью и ударом намерен заполучить «Милан». Россонери за Сиссе готовы заплатить 8 млн евро плюс 1,5 млн евро в качестве бонуса за различные достижения.

По данным источника, «Верона», большую часть бюджета составляют продажи игроков, не будет чинить препятствий при трансфере перспективного полузащитника.

Наш прогноз: «Милан» возьмет Сиссе на перспективу, но пробиться в основу будет ему очень сложно и в следующем сезоне. Там Фофана, Риччи и Яшари часто полируют лавку.

Аюб Буадди

«Лилль», полузащитник, 18 лет

Даже подписание нового соглашения Аюбом Буадди с «Лиллем» на улучшенных условиях до 2029 года не охладило пыл ведущих европейских клубов, мечтающих заполучить его в свои ряды.

Главным претендентом на игрока молодежной сборной Франции остается «ПСЖ», который еще год назад делал предложение на тот момент 17-летнему полузащитнику.

Также интерес к Буадди проявляют «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Арсенал» и «Интер», сообщает Фабрицио Романо.

Сам игрок мечтает попробовать свои силы на принципиально ином уровне и считает, что созрел для перехода в настоящий топ-клуб.

В этом сезоне 18-летний Буадди сыграл 26 матчей за «Лилль» во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в 40 млн евро. В составе Франции U23 он провел 8 матчей и забил один мяч.

Наш прогноз: Буадди перерос уровень «Лилля», поэтому летом переберется в топ-клуб.