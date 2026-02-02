Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Первый тайм в Страсбурге был похож на драку в узком переулке. Высокий темп, пространство сжато, решения принимаются на инстинкте — и любой эпизод может стать решающим. «Страсбур» несколько раз неплохо поймал «ПСЖ» на контратаках, а Матвей Сафонов снова взял пенальти и не дал сопернику открыть счёт. Дальше было много нервов, красная карточка, финальный рывок и победный гол Мендеша, который вернул Парижу первое место в Лиге 1.

Со старта «ПСЖ» пытался включить высокий прессинг, но «Страсбур» грамотно пользовался оставленными коридорами и не боялся атаковать через свободные зоны за спинами защитников.  В какой-то момент это привело к эпизоду, который мог повести матч совсем по другому сценарию.  Хозяева заработали пенальти после игры рукой Маркиньоса.

Хоакин Паничелли подошёл к мячу достаточно уверенно, разбежался — и остался ни с чем.  Матвей Сафонов снова угадал направление удара, снова красиво вытянулся в угол и снова оставил соперника думать над своими ошибками.  По ходу сезона Матвей уже добрался до отметки в пять отражённых пенальти, и это показатель, с которым сейчас невозможно конкурировать в топ-чемпионатах.  Для соперника незабитый пенальти это всегда эмоциональная пощёчина, а для команды, которую спас вратарь, — сигнал к атаке.

И «ПСЖ» среагировал почти мгновенно.  Спустя считаные секунды Париж наказал «Страсбур» за ошибку в выходе из обороны.  Брадли Барколя включил давление, мяч отскочил к Сенни Меюлю в штрафной, а он вонзил мяч в дальний угол.  Так гости и оформили быстрый гол в момент, когда хозяева ещё не успели отойти от промаха с «точки».

«Страсбур» не сломался и нашёл свой момент

Самое интересное в этом матче, что «Страсбур» после такой «двоечки» не растерялся.  Команда продолжила играть смело, и довольно быстро ответила голом, который тоже вырос из фланговой подачи.  Подача Бена Чилуэлла, рывок к ближней штанге и Гела Дуэ оказался там, где обычно ждёшь форварда.  Получилось эффектно и как нельзя вовремя — Парижу дали понять, что так просто очки «Страсбур» не отдаст.

У «ПСЖ» в такие отрезки снова проявилась типичная странность этого сезона.  Команда может контролировать мяч, но не превращать контроль в достаточное количество по-настоящему острых эпизодов.  Темп временами падал, атаки уходили в центр и полумоменты, а «Страсбур» сохранял ощущение угрозы.  Особенно, когда Хулио Энсисо находил мяч между линиями и пытался заставить оборону Парижа разворачиваться лицом к собственным воротам.

Красная карточка и победа на характере перед «Лё Классик»

Развязка вышла парадоксальной.  Когда «Страсбур» наконец получил численное преимущество, казалось, что это его шанс дожать.  Ашраф Хакими получил прямую красную за жёсткий стык, и теперь пропустит ближайший матч с «Марселем», а это именно та потеря, которую сложно спрятать в ротации.  «ПСЖ» остался в меньшинстве в четверти часа от финиша, то есть в момент, где любой пропущенный может означать поражение.

Но вместо того, чтобы отступить, Париж огрызнулся.  Уоррен Заир-Эмери оказался справа и вырезал подачу, а Нуну Мендеш головой замкнул на дальней штанге.  Получился гол, в котором есть своя символичность: правый фланг защиты удалился, а левый — его подстраховал.  В меньшинстве, на чужом поле, под давлением таблицы, именно так, кажется, и выглядят чемпионские три очка.

Ещё в Париже, как минимум, на время появился первый номер в воротах.  Луис Энрике перед игрой снова говорил о конкуренции, но два матча подряд с Матвеем Сафоновым в старте выглядят как вполне понятный сигнал — прямо сейчас «ПСЖ» опирается на того, кто не просто не ошибается, а приносит дополнительные очки сейвами в решающие моменты.

«ПСЖ» вернул себе лидерство и сделал это в стиле сезона 25/26, очень нервно и как будто внезапно.  «Страсбур» может злиться на нереализованный пенальти, на упущенную возможность в большинстве и на то, что такая энергия домашней арены не принесла хотя бы ничью.  Но в чемпионской гонке важнее другое — Париж снова доказал, что даже когда игра не складывается в красивую историю, он умеет вытаскивать результат.

И теперь весь фокус направлен на ближайшие семь дней и на «Лё Классик», где «ПСЖ» сыграет в качестве лидера.  Но, без Ашрафа Хакими и с вопросами, которые победа над «Страсбуром» не снимает, а лишь переносит на следующую неделю.