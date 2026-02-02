В понедельник, 2 февраля, закрывается европейское зимнее трансферное окно в топ-5 лигах Европы. Последние переходы будут совершены в клубах из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

05:15 Относительно всех дедлайнов важно помнить то, что если клубы представят лист сделки до этого времени, то они получат дополнительные два часа для завершения оформления всех необходимых документов.

05:10 Для начала, самое важное — дедлайны. Первым закроется окно в немецкой Бундеслиге — в 20:00 мск. Через два часа прекращаются сделки в АПЛ, итальянской Серии А и французской Лиге 1. Больше всего времени у испанцев — в Примере окно закрывается в 2 часа утра 3 февраля.

05:00 В Европе закрывается зимнее трансферное окно. События последних суток — в нашем подробном онлайне.

Чего ждем?

«Вулверхэмптон» принял предложение «Кристал Пэласа» по нападающему Йоргену Ларсену, что, как ожидается, ускорит переход Жан-Филиппа Матеты в «Милан». Потенциальный трансфер Матеты, вероятно, будет главным, за которым нужно следить.

Нападающий «Кристал Пэлас» также был связан с «Ювентусом», «Астон Виллой» и «Ноттингем Форестом». Стоимость Матеты около 40 млн фунтов стерлингов.

Переход в «Тоттенхэм» защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона пока не состоялся, но его уход с «Энфилда» все еще может произойти.

Джошуа Зиркзе пока не играл за «Манчестер Юнайтед» под руководством временного главного тренера Майкла Кэррика, что означает, что он может сменить команду. «Наполи» и «Рома» связаны слухами с форвардом.

«Ливерпуль» ведет переговоры с «РБ Лейпциг» по поводу сложной сделки по подписанию Лутсхарелы Гертрюйды. Арне Слот и раньше работал с правым защитником в «Фейеноорде» и стремится воссоединиться с ним на «Энфилде», чтобы закрыть проблемную позицию. Тем не менее, «красные» должны договориться о сделке, поскольку он в аренде в «Сандерленде», и переговоры между всеми сторонами продолжаются.

Превращение аренды Маркуса Рашфорда в «Барселону» в постоянный трансфер может не состояться, поскольку Майкл Кэррик хочет сохранить его в «Манчестер Юнайтед». Кэррик выиграл три из трех матчей в качестве главного тренера и может остаться после окончания сезона. Он стремится сохранить 28-летнего Рашфорда, несмотря на желание игрока присоединиться к «Барсе». Ждем чем кончится дело.

Мадридский «Атлетико» нацелился на лучшего бомбардира «Аль-Хилаля». В пару к только что перешедшему в Мадрид Лукману подписывают Маркоса Леонардо. С 22-летним бразильцем «Атлетико» уже договорился, а переговоры с клубом об аренде Маркоса с правом выкупа за 40 млн евро находятся на продвинутой стадии.

Не забудем и про возможный переход форварда «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Арендованный у саудитов бомбардир не прижился в «Фенербахче» и команда Сергея Семака не прочь перехватить его. Дуран не против, осталось договориться с «Аль-Насром».