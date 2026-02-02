Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса перешел в римский «Рома» на правах аренды с возможностью выкупа. Об этом объявил итальянский клуб.

Брайан Сарагоса globallookpress.com

Испанский вингер, которому в этом году исполнилось 24 года, присоединился к «Баварии» в 2024 году. В текущем сезоне он выступал за «Сельту» на правах аренды, а до этого играл за «Осасуну». За свою карьеру в Ла Лиге и Бундеслиге Сарагоса провёл 74 матча, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.

Дебют Брайана за сборную Испании состоялся в 2023 году. Он сыграл три матча за национальную команду и забил один гол.