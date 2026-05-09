«Милан» потеряет очки при своих фанатах?

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.96

10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Милан — Аталанта с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков за 35 встреч при разнице мячей 48:29.

Последние матчи: предыдущий поединок «Милан» провел неудачно, потерпев поражение «Сассуоло» (0:2) в матче 35-го тура Серии А.

До того команда разошлась миром с «Ювентусом» (0:0) и обыграла «Верону» (1:0) в Серии А.

Не сыграют: травмирован — Модрич; дисквалифицирован — Томори.

Состояние команды: «Милан» на протяжении всего сезона показывал уверенную игру в обороне и могла добиваться успеха без огромного количества голов, но в последних матчах «россонери» явно сдали.

Для подопечных Массимилиано Аллегри настал момент истины и именно результаты последних трех встреч подведут итог столь, пока что кажущейся, неплохой кампании.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 баллов за 35 туров при разнице мячей 47:32.

Последние матчи: предыдущий поединок «Аталанта» провел не лучшим образом, сыграв нулевую ничью с «Дженоа» в Серии А.

До того команда проиграла «Кальяри» (2:3) в Серии А и «Лацио» (1:1, 1:2 по пен.) в Кубке Италии.

Не сыграют: травмирован — Бернаскони.

Состояние команды: «Аталанта» проводит неровный сезон и уже лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, но все равно может пробиться в еврокубки при определенных обстоятельствах.

Команда сейчас будет действовать в режиме «на себя надейся, а сам не плошай», ведь до шестого места семь очков за три тура до финиша — много, а вот победа «Интера» над «Лацио» в финале Кубка Италии и путевка в Лигу конфернеций как седьмой команде сезона звучит более реалистично.

Статистика для ставок

«Милан» выиграл только одну игру из пяти последних

«Аталанта» не побеждала в пяти последних встречах

В матче первого круга команды разошлись миром — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «россонери» ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.50, а победа «Аталанты» — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 1.96.

Прогноз: Матчи с участием «Милана» не изобилуют голами и эта игра не станет исключением.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.96.

Прогноз: Дополнительный прогноз, что в этом матче победитель не будет выявлен

Ставка: Ничья за 3.50