10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Милан — Аталанта с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Милан»
Турнирное положение: «Россонери» занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков за 35 встреч при разнице мячей 48:29.
Последние матчи: предыдущий поединок «Милан» провел неудачно, потерпев поражение «Сассуоло» (0:2) в матче 35-го тура Серии А.
До того команда разошлась миром с «Ювентусом» (0:0) и обыграла «Верону» (1:0) в Серии А.
Не сыграют: травмирован — Модрич; дисквалифицирован — Томори.
Состояние команды: «Милан» на протяжении всего сезона показывал уверенную игру в обороне и могла добиваться успеха без огромного количества голов, но в последних матчах «россонери» явно сдали.
Для подопечных Массимилиано Аллегри настал момент истины и именно результаты последних трех встреч подведут итог столь, пока что кажущейся, неплохой кампании.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 баллов за 35 туров при разнице мячей 47:32.
Последние матчи: предыдущий поединок «Аталанта» провел не лучшим образом, сыграв нулевую ничью с «Дженоа» в Серии А.
До того команда проиграла «Кальяри» (2:3) в Серии А и «Лацио» (1:1, 1:2 по пен.) в Кубке Италии.
Не сыграют: травмирован — Бернаскони.
Состояние команды: «Аталанта» проводит неровный сезон и уже лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, но все равно может пробиться в еврокубки при определенных обстоятельствах.
Команда сейчас будет действовать в режиме «на себя надейся, а сам не плошай», ведь до шестого места семь очков за три тура до финиша — много, а вот победа «Интера» над «Лацио» в финале Кубка Италии и путевка в Лигу конфернеций как седьмой команде сезона звучит более реалистично.
Статистика для ставок
- «Милан» выиграл только одну игру из пяти последних
- «Аталанта» не побеждала в пяти последних встречах
- В матче первого круга команды разошлись миром — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «россонери» ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.50, а победа «Аталанты» — в 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 1.96.
Прогноз: Матчи с участием «Милана» не изобилуют голами и эта игра не станет исключением.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.96.
Прогноз: Дополнительный прогноз, что в этом матче победитель не будет выявлен
Ставка: Ничья за 3.50