Football365 рассказывает о шести самых необычных сделках прошедшего месяца в АПЛ.

Трансферная активность — а точнее, ее отсутствие — в январе снова пошла по уже привычному сценарию последних зимних окон, которые чаще всего оказывались довольно пресными и малособытийными.

Если искать по-настоящему заметные события на рынке, приходится буквально выискивать крупицы. Однако и в этом спокойном январе все же нашлось несколько по-настоящему странных и неожиданных сделок, которые привлекли внимание.

Итак, шесть самых необычных трансферов клубов Премьер-лиги в январском окне 2026 года — полная противоположность переходу Джеймса Уорд-Проуза в «Бернли», который выглядит самым очевидным и предсказуемым трансфером из всех возможных…

Оскар Бобб

«Манчестер Сити» → «Фулхэм»

Есть ощущение, что этот переход может стать для Бобба тем самым шагом перед возможным будущим трансфером в «Челси» — по аналогии с тем, как развивалась карьера Коула Палмера, после ухода которого «Манчестер Сити» выглядел не самым дальновидным клубом.

Оскар Бобб globallookpress.com

Потолок Бобба, возможно, не так высок, как у Палмера, но все равно создается впечатление, что его потенциал раскрыт далеко не полностью — и при большем доверии со стороны «Сити» он мог бы принести команде немало пользы.

Тем не менее в Манчестере считают этот риск оправданным. Продажа вписывается в устойчивую тенденцию последних лет — команда Пепа Гвардиолы умеет выгодно расставаться с игроками. £27 млн — внушительная сумма за футболиста, у которого всего 13 матчей в стартовом составе в Премьер-лиге.

Факундо Буонанотте

«Брайтон» → «Лидс»

Как говорится, лучше поздно, чем никогда…

Переход Буонанотте в «Лидс» еще летом казался делом решенным, и на тот момент выглядел идеальным вариантом для всех сторон — учитывая, что в прошлом сезоне он был одним из лучших игроков «Лестера».

Факундо Буонанотте globallookpress.com

Однако вместо этого атакующий полузащитник оказался в «Челси» — сделка, которая даже по меркам лондонского клуба выглядела откровенно бессмысленной.

Буонанотте — безусловно, качественный игрок уровня Премьер-лиги, но на данном этапе карьеры он вряд ли мог рассчитывать на стабильное место в составе «Челси». Так в итоге и вышло: при отдельных ярких эпизодах в первой части сезона он так и не получил регулярной игровой практики.

Сначала казалось, что следующим шагом станет полноценный трансфер в «Челси» с прицелом на будущую перепродажу с прибылью для BlueCo. Однако мечта о «Стэмфорд Бридж» для него закончилась досрочно: аренду прервали, после чего он отправился в «Лидс» до конца сезона.

В итоге игрок и клубы все-таки пришли к оптимальному решению — но путь к нему получился излишне запутанным.

Конор Галлахер

«Атлетико» → «Тоттенхэм»

Переход Робертсона в «Тоттенхэм» выглядит еще более неожиданным, но и трансфер Галлахера нельзя назвать полностью логичным.

Конор Галлахер globallookpress.com

Было понятно, что зимой Галлахер, скорее всего, сменит клуб: он потерял позиции в иерархии «Атлетико», а впереди чемпионат мира — и борьба за место в заявке команды Томаса Тухеля. Однако вряд ли он ожидал, что дело дойдет до полноценного выкупа и резкого перехвата сделки.

С учетом высоких запросов мадридского клуба наиболее вероятным вариантом возвращения в АПЛ выглядела аренда с правом выкупа — именно такую схему предлагала «Астон Вилла». Но в последний момент вмешался «Тоттенхэм», предложив безоговорочные £34 млн за полноценный трансфер.

Финансовые условия и возможность вернуться в Лондон не оставили «Вилле» шансов. «Шпоры» заодно закрыли проблему в центре поля, подписав хорошо знакомого соперника «с другого конца города». На бумаге — крепкое усиление, но резкость, с которой «Тоттенхэм» пошел на этот шаг, отдает отчаянностью.

Паскаль Грос

«Боруссия» Дортмунд → «Брайтон»

Один из самых теплых и человечных трансферов этого окна одновременно оказался и одним из самых странных: 34-летний Паскаль Грос неожиданно вернулся в «Брайтон» всего через полтора года после ухода в дортмундскую «Боруссию».

Паскаль Грос globallookpress.com

За первый период на «Амексе» полузащитник провел 261 матч, став одной из ключевых фигур команды. Переход в Дортмунд был заслуженным повышением, но в полной мере ожидания не оправдались.

Недостаток игрового времени в сезон чемпионата мира подтолкнул к возвращению в Англию. И уже сейчас видно, что второй заход в «Брайтон» идет на пользу обеим сторонам. Красивая футбольная история, которую мало кто мог предсказать.

Дониелл Мален

«Астон Вилла» → «Рома»

Пока Робертсон и/или Луис не перетянули все внимание на себя, именно Мален остается главным претендентом на звание самого странного трансфера этого окна в АПЛ.

Дониелл Мален globallookpress.com

Как и многие другие, поначалу мы скептически отнеслись к сообщениям о возможном переезде Малена в Рим: в этом сезоне он играл важную роль в «Астон Вилле», а выбор атакующих игроков у команды и без того ограничен.

Однако переговоры неожиданно быстро перешли в практическую плоскость, и сделку закрыли еще до того, как бирмингемцы нашли замену — из-за чего команда Унаи Эмери рисковала оказаться в неловком положении.

Впрочем, в итоге все сложилось удачно: Мален получил сильный вариант продолжения карьеры, а «Астон Вилла» нашла более доступную по цене замену — при этом с подтвержденной результативностью на уровне Премьер-лиги.

Эванн Гессан

«Астон Вилла» → «Кристал Пэлас»

У «Кристал Пэлас» и так выдался тяжелый месяц, и подписание Гессана вряд ли способно заметно улучшить общее настроение вокруг клуба.

Эванн Гессан cpfc.co.uk

На фоне вероятного ухода Жана-Филиппа Матета в «Милан» лондонцам требовался новый центрфорвард взамен ключевого нападающего — и выбор пал на игрока, не сумевшего проявить себя в «Астон Вилле».

24-летний Гессан, по данным источников, привлек внимание «Пэлас» после результативного сезона 2024/25 в составе «Ниццы» — тогда он записал на свой счет 12 голов и семь результативных передач. Однако в АПЛ за «Виллу» он провел 13 матчей и не забил ни разу, в целом оставляя бледное впечатление.

Не менее странно выглядит и вариант с возможной покупкой Йёргена Странн Ларсена за £50 млн — на данный момент трудно представить, что кто-то из этих нападающих способен полноценно заменить Матета.