The Athletic рассказывает, почему трансфер Конора Галлахера стал для «Тоттенхэма» не просто усилением, а вопросом выживания в центре поля.

В это трансферное окно на «Тоттенхэм» оказывалось по-настоящему серьезное давление — клубу нужно было доказать, что он движется в правильном направлении.

Текущий сезон ощущается началом новой эпохи для лондонцев сразу по нескольким причинам. В сентябре клуб покинул председатель совета директоров Дэниел Леви, внутри структуры были созданы новые управленческие контуры и назначены люди на ключевые должности.

«Тоттенхэм» находится на раннем этапе масштабной перестройки — процесса, который может занять годы, прежде чем принесет плоды. Но болельщики видят прежде всего то, что происходит на поле. А там с августа команда выглядит в целом удручающе: без ясного вектора, без ощутимого прогресса и без особых поводов для оптимизма.

Каждое трансферное окно в последние годы кажется для «Тоттенхэма» самым важным и самым напряженным. Однако еще никогда потребность «шпор» продемонстрировать реальные, осязаемые изменения не была столь очевидной и насущной, как сейчас.

На фоне того, что болельщики все громче выражают тревогу за будущее клуба, ставки стали как никогда высоки.

Именно поэтому подписание Конора Галлахера из «Атлетико» может оказаться столь значимым. Не только из-за того, что сам Галлахер способен дать «Тоттенхэму» на поле и за его пределами, но и из-за того, что этот трансфер символизирует.

Потому что полузащитник сборной Англии, на счету которого 22 матча за национальную команду, давно был в сфере интересов «Тоттенхэма». Достаточно вернуться к сезону‑2023/24 — последнему полноценному для Галлахера в составе лондонского «Челси».

Полузащитник входил в предпоследний год контракта, формально был выставлен на рынок, но при этом оставался одной из ключевых фигур команды Маурисио Почеттино, часто выходя на поле с капитанской повязкой. Новый договор так и не был согласован, что лишь усилило интерес со стороны других клубов Премьер-лиги.

Никто в АПЛ не следил за ситуацией внимательнее, чем «Тоттенхэм», которым тогда руководил Эндж Постекоглу. Проблемы в центре поля у «шпор» сохранялись уже давно — даже после покупки Джеймса Мэддисона у «Лестера» за 40 миллионов фунтов летом 2023 года.

В то же окно «Тоттенхэм» уже делал запросы по Галлахеру и сохранял интерес к нему и зимой 2024-го, однако до официального предложения дело так и не дошло.

Перед летним трансферным окном 2024 года часть болельщиков ожидала, что клуб подпишет классического «шестого номера» — опорника перед линией обороны. Но внутри «Тоттенхэма» ставка делалась на «восьмёрку»: игрока, который мог бы действовать рядом с Мэддисоном и продвигать команду вперед через центр поля.

Этой команде отчаянно не хватало динамики и объема работы. В начале окна клуб прорабатывал сделку по Джейкобу Рэмзи из «Астон Виллы», но довести ее до конца так и не удалось.

Постекоглу хотел видеть Галлахера в команде, однако этот трансфер был для «Тоттенхэма» практически недосягаем. Во-первых, полузащитник стоил бы очень дорого. Во-вторых, «Челси» едва ли горел желанием продавать собственного воспитанника и капитана принципиальному лондонскому сопернику.

В итоге «шпоры» так и не сделали официального предложения. Галлахер же в конце того летнего окна был продан в «Атлетико» за 38 миллионов фунтов.

Оставшись без Галлахера, «Тоттенхэм» вошел в прошлый сезон без единого нового опытного центрального полузащитника. Вместо этого клуб подписал двух тинейджеров — Лукаса Бергвалля и Арчи Грея, — которые при всех своих талантах не могли закрыть дефицит зрелости и физической мощи в центре поля.

Уже под занавес сезона, незадолго до своего увольнения, Постекоглу говорил о «разрыве в развитии» команды, возникшем из-за того, что опытные игроки ушли, а на их место пришли подростки. Он не упоминал провал с трансфером Галлахера — но и не было необходимости это делать.

Когда прошлым летом Томас Франк перебрался в «Тоттенхэм» из «Брентфорда», сменив Постекоглу, он быстро обозначил приоритет: позиция «шестого номера», дополнительный оборонительный щит перед линией защиты.

После того как Кристиан Нёргор ушел из «Брентфорда» в «Арсенал», Франк добился аренды Жуана Пальиньи из «Баварии». Однако даже с Пальиньей в составе «Тоттенхэм» в этом сезоне по-прежнему отчаянно испытывает нехватку качества в центре поля.

Ситуацию усугубляет и то, что Джеймс Мэддисон и Деян Кулушевски — два лучших креативных полузащитника команды в прошлом сезоне — пропустили весь нынешний из-за серьезных травм колена. А еще один номинальный вариант для центра поля, Ив Биссума, при Франке пока не сыграл ни минуты — его отстранили по дисциплинарным причинам.

Это возложило колоссальную нагрузку на Родриго Бентанкура и Пальинью, которым в начале сезона приходилось буквально тащить на себе весь центр поля.

В последние месяцы Франк все чаще делал ставку на связку Бентанкур — Грей, тогда как Бергвалль и Пап Матар Сарр в основном использовались выше по позиции.

Однако центр поля оставался очевидной проблемной зоной еще до того, как Бентанкур на прошлой неделе получил травму задней поверхности бедра в матче с «Борнмутом». Во вторник ему сделали операцию, и теперь он выбыл на несколько месяцев.

В один момент «шпоры» оказались перед перспективой войти в самый тяжелый отрезок сезона с полузащитой, опирающейся всего на одного здорового и опытного игрока — Пальинью, который к тому же находился в клубе лишь на правах аренды.

Поэтому руководство «Тоттенхэма» было настроено действовать максимально быстро в поиске опытного и мобильного футболиста в эту зону.

Галлахер давно находился на радаре клуба и в этом сезоне не был игроком основного состава «Атлетико».

Интерес к нему проявляла и «Астон Вилла», которая также нуждалась в опыте и энергии в центре поля. Однако Йохан Ланге — один из двух спортивных директоров «Тоттенхэма» — сработал на опережение, быстро доведя сделку до финальной стадии при участии своего коллеги Фабио Паратичи, который вскоре должен покинуть клуб.

Галлахеру предложили полноценный долгосрочный контракт, оперативно согласовывая детали с представителями игрока и «Атлетико». Томас Франк тоже лично пообщался с 25-летним полузащитником и произвел на него сильное впечатление — Галлахер быстро понял, что хотел бы играть под руководством датского специалиста.

Руководство «Тоттенхэма» поддержало своих менеджеров в стремлении довести сделку до конца, и уже во вторник утром Галлахер вылетел в родной город для прохождения медицинского обследования.

Он прибыл вовремя, чтобы претендовать на участие в субботнем дерби с «Вест Хэмом» — матче Премьер-лиги, имеющем колоссальное значение для «шпор». Его опыт, энергия и умение агрессивно возвращать мяч на чужой половине поля могут оказаться решающими. Не менее важна и его харизма — команде явно не хватает позитивных, громких лидеров в раздевалке.

Со временем неизбежно возникнет более предметный разговор о стратегии «Тоттенхэма» в центре поля и о необходимости креативного плеймейкера — особенно на фоне травм Мэддисона и Кулушевски, двух главных созидателей команды.

Галлахер, возможно, не является прямым ответом на эту проблему — как и на неспособность «шпор» в нынешнем сезоне регулярно создавать моменты из позиционных атак. Эти вопросы еще предстоит решать. Но для команды, которой так не хватает надежной энергии, напора в центре поля, а также лидерства и позитивного импульса в целом, его появление почти наверняка станет мощным стимулом.

Тот факт, что «Тоттенхэм» охотился за Галлахером почти три года и только сейчас сумел его заполучить, уже можно считать своеобразной победой для клуба.

Теперь остается главное — чтобы этот трансфер оправдал себя на поле.