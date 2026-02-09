Победа 2:0 на «Месталье» не выглядит убедительной по игре, но идеально вписывается в логику нынешнего «Реала». Команда Альваро Арбелоа по-прежнему далека от цельного футбола, однако продолжает собирать очки — даже в выездных матчах, где раньше для этого требовалось куда больше ресурсов. Сольный проход Каррераса и типичный гол Мбаппе, дистанция до «Барселоны» снова сокращена до минимума.

Матч в Валенсии изначально должен был стать для команды Арбелоа проверкой на устойчивость. У «Реала» вне заявки остались Винисиус (дисквалификация), Родриго (травма), Беллингем, а значит — ни скорости, ни креатива в привычном объёме. Арбелоа ответил схемой 4-4-2 с парой Мбаппе — Гонсало в атаке и плотным центром поля с Вальверде, Чуамени и Камавингой в одной линии.

Оборона тоже выглядела экспериментально. Справа вышел Давид Хименес (дебют в Ла Лиге), слева — Каррерас. Ни Трент, ни Карвахаль не были готовы играть с первых минут, и тренер предпочёл не рисковать. А у «Валенсии», как обычно, своя реальность. Трибуны требовали хоть какого-то повода для радости после вылета из Кубка, на поле появилась линия из пяти защитников, а энергетика «Местальи» была главным ресурсом хозяев.

Сухое владение в первом тайме

Хозяева начали активнее, с высоким прессингом и забросами на Белтрана, плюс попытками растянуть оборону через Гайю и Риоху. «Реал» этот старт пережил без особых проблем, но и сам долго не мог предложить что-то содержательное. Мяч у «сливочных» держался, но темп был вязкий, передачи почти все поперечные, а продвижение заканчивалось на подступах к штрафной.

Самые опасные моменты до перерыва были после стандартов и индивидуальных проходов. Сначала Арда Гюлер получил мяч после корнера, сместился и пробил низом, блок. Затем Мбаппе дважды проверил Димитриевского, сначала ударом с острого угла, затем после короткой комбинации справа. А лучший шанс тайма был у Давида Хименеса, который подключился вторым темпом и пробил с правой — вратарь «Валенсии» выручил.

При этом говорить о доминировании «Реала» вообще нельзя. Игра была ровной, без особенного давления, а первый тайм логично закончился нулями, матч выглядел «коротким» и по эмоциям, и по содержанию.

Каррерас выигрывает матч сольным проходом

Во втором тайме суть игры почти не изменилась. «Реал» чуть добавил в интенсивности, чаще искал Мбаппе между линиями, но всё равно не создавал системного давления. «Валенсия» терпела и ждала свой шанс, периодически выходя в быстрые атаки — именно в этот отрезок стало заметно, что хозяевам сильно не хватает качества в последнем пасе.

Решающий момент случился буквально из ничего. Каррерас получил мяч на фланге и, казалось, снова отдаст его назад в бесконечную позиционную атаку. Но Альваро ворвался в штрафную, после пары рикошетов сохранил мяч в ногах и с правой (Каррерас — левша) идеально уложил мяч в ближний угол. Димитриевскому мяч пошёл прямо под опорную ногу, кипера застали врасплох. 0:1, это был первый по-настоящему острый эпизод во втором тайме.

«Реал» должен был спокойно доводить матч до победы, но чуть не пропустил буквально в следующей атаке. Уже через несколько минут Белтран открылся в штрафной после прострела справа и пробил в дальний угол — мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Это был лучший шанс «Валенсии» за весь матч и, по сути, единственный момент, когда хозяева могли зацепиться за результат.

Дальше пошли замены, гул трибун, а победа «Реала» становилась всё более осязаемой. Корберан менял схему, выпускал свежих игроков, но давление сводилось к подачам и ударам из неудобных позиций. «Реал» же, не прибавляя в атаке, стал плотнее защищаться в центре, меньше рисковать с первой передачей и лишний раз не обострять атаку.

Мбаппе добивает, «Реал» держится на второй строчке

В компенсированное время, кажется, весь стадион знал, что произойдёт. «Валенсия» пошла вперёд почти всей командой, оставив пространство за спиной, а «Реал» дождался контратаки. Браим Диас убежал по левому флангу, выдержал паузу и покатил на Мбаппе, который оказался один перед вратарём и спокойно оформил второй мяч. Килиан даже особо не праздновал.

Показательно, что Тибо Куртуа за весь вечер так и не понадобился в режиме «спасителя». Для «Реала» в последние недели это редкость и важный маркер того, что команда прогрессирует. Команда Арбелоа всё ещё выглядит тяжёлой, осторожной и местами лишённой идей, но, как минимум, выигрывает матчи за счёт терпения и отличной реализации.

А «Валенсия» снова страдает. И усилий вроде бы хватает, дисциплины на поле — тоже, но качество решающих действий по-прежнему на уровне команды, которая борется за выживание. «Месталья» это чувствует, и болельщики с белыми платками становятся всё громче.