Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Победа 2:0 на «Месталье» не выглядит убедительной по игре, но идеально вписывается в логику нынешнего «Реала». Команда Альваро Арбелоа по-прежнему далека от цельного футбола, однако продолжает собирать очки — даже в выездных матчах, где раньше для этого требовалось куда больше ресурсов. Сольный проход Каррераса и типичный гол Мбаппе, дистанция до «Барселоны» снова сокращена до минимума.

Результат матча

ВаленсияВаленсияВаленсия0:2Реал МадридРеал МадридМадрид
0:1 Alvaro Fernandez Carreras 65' 0:2 Килиан Мбаппе 90+1'
Валенсия:  Столе Димитриевски,  Унай Нуньес (Тьерри Корреа 73'),  Эрай Джёмерт,  Хосе Копете,  Хосе Луис Гайя,  Пепелу (Родригес Гидо 73'),  Филип Угринич (Ларджи Рамазани 81'),  Луис Риоха (Хави Герра 81'),  Лукас Бельтран (Садик Умар 82'),  Арно Данжума,  Уго Дуро
Реал Мадрид:  Тибо Куртуа,  Рауль Асенсио,  Арда Гюлер (Франко Мастантуоно 82'),  Эдуардо Камавинга,  Орельен Чуаэми,  Федерико Вальверде (Jorge Cestero 90'),  Килиан Мбаппе,  Гонсало Гарсия (Трент Александер-Арнольд 76'),  Дин Хейзен,  Alvaro Fernandez Carreras,  David Jimenez (Браим Диас 76')
Жёлтые карточки:  Хосе Копете 88'  —  Alvaro Fernandez Carreras 69'

Матч в Валенсии изначально должен был стать для команды Арбелоа проверкой на устойчивость.  У «Реала» вне заявки остались Винисиус (дисквалификация), Родриго (травма), Беллингем, а значит — ни скорости, ни креатива в привычном объёме.  Арбелоа ответил схемой 4-4-2 с парой Мбаппе — Гонсало в атаке и плотным центром поля с Вальверде, Чуамени и Камавингой в одной линии.

Оборона тоже выглядела экспериментально.  Справа вышел Давид Хименес (дебют в Ла Лиге), слева — Каррерас.  Ни Трент, ни Карвахаль не были готовы играть с первых минут, и тренер предпочёл не рисковать.  А у «Валенсии», как обычно, своя реальность.  Трибуны требовали хоть какого-то повода для радости после вылета из Кубка, на поле появилась линия из пяти защитников, а энергетика «Местальи» была главным ресурсом хозяев.

«Валенсия» — «Реал»
«Валенсия» — «Реал» globallookpress.com

Сухое владение в первом тайме

Хозяева начали активнее, с высоким прессингом и забросами на Белтрана, плюс попытками растянуть оборону через Гайю и Риоху.  «Реал» этот старт пережил без особых проблем, но и сам долго не мог предложить что-то содержательное.  Мяч у «сливочных» держался, но темп был вязкий, передачи почти все поперечные, а продвижение заканчивалось на подступах к штрафной.

Самые опасные моменты до перерыва были после стандартов и индивидуальных проходов.  Сначала Арда Гюлер получил мяч после корнера, сместился и пробил низом, блок.  Затем Мбаппе дважды проверил Димитриевского, сначала ударом с острого угла, затем после короткой комбинации справа.  А лучший шанс тайма был у Давида Хименеса, который подключился вторым темпом и пробил с правой — вратарь «Валенсии» выручил.

При этом говорить о доминировании «Реала» вообще нельзя.  Игра была ровной, без особенного давления, а первый тайм логично закончился нулями, матч выглядел «коротким» и по эмоциям, и по содержанию.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Каррерас выигрывает матч сольным проходом

Во втором тайме суть игры почти не изменилась.  «Реал» чуть добавил в интенсивности, чаще искал Мбаппе между линиями, но всё равно не создавал системного давления.  «Валенсия» терпела и ждала свой шанс, периодически выходя в быстрые атаки — именно в этот отрезок стало заметно, что хозяевам сильно не хватает качества в последнем пасе.

Решающий момент случился буквально из ничего.  Каррерас получил мяч на фланге и, казалось, снова отдаст его назад в бесконечную позиционную атаку.  Но Альваро ворвался в штрафную, после пары рикошетов сохранил мяч в ногах и с правой (Каррерас — левша) идеально уложил мяч в ближний угол.  Димитриевскому мяч пошёл прямо под опорную ногу, кипера застали врасплох. 0:1, это был первый по-настоящему острый эпизод во втором тайме.

Гол Каррераса
Гол Каррераса globallookpress.com

«Реал» должен был спокойно доводить матч до победы, но чуть не пропустил буквально в следующей атаке.  Уже через несколько минут Белтран открылся в штрафной после прострела справа и пробил в дальний угол — мяч прошёл в сантиметрах от штанги.  Это был лучший шанс «Валенсии» за весь матч и, по сути, единственный момент, когда хозяева могли зацепиться за результат.

Дальше пошли замены, гул трибун, а победа «Реала» становилась всё более осязаемой.  Корберан менял схему, выпускал свежих игроков, но давление сводилось к подачам и ударам из неудобных позиций.  «Реал» же, не прибавляя в атаке, стал плотнее защищаться в центре, меньше рисковать с первой передачей и лишний раз не обострять атаку.

«Валенсия» — «Реал»
«Валенсия» — «Реал» globallookpress.com

Мбаппе добивает, «Реал» держится на второй строчке

В компенсированное время, кажется, весь стадион знал, что произойдёт.  «Валенсия» пошла вперёд почти всей командой, оставив пространство за спиной, а «Реал» дождался контратаки.  Браим Диас убежал по левому флангу, выдержал паузу и покатил на Мбаппе, который оказался один перед вратарём и спокойно оформил второй мяч.  Килиан даже особо не праздновал.

Мбаппе и Каррерас празднуют гол
Мбаппе и Каррерас празднуют гол globallookpress.com

Показательно, что Тибо Куртуа за весь вечер так и не понадобился в режиме «спасителя».  Для «Реала» в последние недели это редкость и важный маркер того, что команда прогрессирует.  Команда Арбелоа всё ещё выглядит тяжёлой, осторожной и местами лишённой идей, но, как минимум, выигрывает матчи за счёт терпения и отличной реализации.

Календарь и таблица испанской Примеры

А «Валенсия» снова страдает.  И усилий вроде бы хватает, дисциплины на поле — тоже, но качество решающих действий по-прежнему на уровне команды, которая борется за выживание.  «Месталья» это чувствует, и болельщики с белыми платками становятся всё громче.