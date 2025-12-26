По информации СМИ, главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев близок к смене клуба.LiveSport.Ru рассказывает о выборе, который махачкалинское «Динамо» сделало в пользу 49-летнего специалиста.

Отставка наоборот: ушел сам, а его хотели оставить

После того, как РПЛ ушла на зимнюю паузу, внимание отечественных поклонников футбола перешло с непосредственно самой игры на решение клубами трансферных и кадровых вопросов. Так, на первый план в инфополе вышли поиски главного тренера в московских клубах — «Спартаке» и «Динамо».

Но есть еще одна команда РПЛ, которая вынуждена в этот перерыв искать нового рулевого — махачкалинское «Динамо». Причем для дагестанского клуба такое развитие ситуации стало неожиданностью.

Да, динамовцы за 18 туров набрали 15 очков и первую часть сезона завершили в зоне стыковых матчей. Но разница с прошлым сезоном составляет всего 2 очка, да и выступление в Кубке России было неплохим (вышли в четвертьфинал Пути РПЛ и продолжили выступление в Пути регионов). Так что в клубе работу Хасанби Биджиева оценивали хорошо.

Однако 59-летний специалист сам решился на отставку после поражения от «Пари НН» (0:1) в домашнем матче 18-го тура. По его мнению, «Динамо» недобрало тех очков, которые могло. Да и собравшиеся на трибунах болельщики махачкалинцев стали призывать тренера к уходу. Руководство клуба дало Биджиеву несколько дней, чтобы «остыть» и всё взвесить, но своего решения он не изменил.

Выбрали Евсеева, но не сразу

В Махачкале сразу обозначили дедлайн по поиску и назначению главного тренера — Новый год. Срок более чем обоснован, поскольку сборы у команды стартуют сразу же после новогодних праздников (9 января), а переговоры по трансферам, несмотря на еще закрытое окно, уже идут. Однако за неделю до обозначенной даты «Динамо» официально остается без наставника.

Первым претендентом на роль главного тренера дагестанской команды СМИ назвали Владимира Слишковича. Босниец в октябре после года работы ушёл из «Оренбурга» и сейчас остается без клуба. Но на переезд в Махачкалу он, видимо, не согласился. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов президента футбольного клуба Гаджи Гаджиева: «С ним был разговор. Он пойдет другой дорогой».

Позднее Metaratings сообщил, что руководство «Динамо» в качестве основных кандидатур определило Вадима Евсеева, возглавляющего новороссийский «Черноморец» из Первой лиги, а также Игоря Черевченко, работающего в таджикском «Истиклоле». Последний вроде бы более привлекателен для приглашения: 31 декабря у него истекает срок действия контракта, и продлевать его после двух чемпионств подряд российский специалист не собирается.

Однако в качестве главной причины для отказа от дальнейшего сотрудничества были названы проблемы со здоровьем — нужно лечить колено. Возможно этот фактор тоже имел место, когда махачкалинцы остановили свой выбор на Вадиме Евсееве. Как сообщает «Чемпионат», сторонам осталось согласовать последние детали контракта. Гаджи Гаджиев и генеральный директор Шамиль Газизов ответили, что окончательного решения пока нет — требуется согласование со стороны республиканских властей.

Евсеев заслужил возвращение в РПЛ

Евсеев на уровне РПЛ не работал с сентября 2023 года, когда его уволил воронежский «Факел». С тех пор Вадим Валентинович успел один сезон отработать в «Ленинградце» из Второй лиги, но повышения в классе добиться не удалось. А вот работа в «Черноморце», который назначил Евсеева в начале сентября 2025 г., пока складывается неплохо.

Из команды, которую в прошлом сезоне из-за проблем с домашним стадионом не допустили до стыковых матчей за выход в РПЛ, летом все разбежались: игроки, тренеры, инвесторы. Хорошо, что «Черноморец» вообще не канул в лету. Евсеев принял новороссийцев, когда они после 8-ми туров с 3-мя очками занимали последнее место в таблице.

После прихода 49-летнего специалиста результаты команды пошли вверх. За 13 матчей «Черноморец» набрал 21 очко (больше за этот отрезок заработали только «Факел» и «Урал» — 29 и 22 очка, соответственно) и к зимней паузе поднялся на 12-е место. Причем этот результат был добыт за счет не глухой обороны, а игры с агрессивным прессингом и уклоном в атаку.

Вообще Евсеев за свою карьеру заработал реноме тренера, который не позволяет своим командам вылетать. Он трижды выходил победителем в стыковых матчах с командами Первой лиги:

«Амкар» накануне расформирования в 2018 г. выиграл у «Тамбова» (2:0; 1:0);

«Уфа» в 2019 г. выиграла у «Томи» (0:1; 2:0);

«Факел» в 2023 г. выиграл у «Енисея» (1:0; 2:0).

Помимо этих спасений, Евсеев в сезоне-2018/19 держал «СКА-Хабаровск» в борьбе за выход в Премьер-Лигу, в сезоне-2019/20 поднял «Уфу» до 9-го места в РПЛ, в сезоне-2021/22 привёл «Шинник» к победе во Второй лиге, а затем вывел его в середняки ФНЛ. Так что тренера можно назвать специалистом по работе в командах с ограниченными ресурсами.

Евсеев умело решал задачи по внедрению во взрослый футбол молодых игроков и по психологической поддержке команды. Причем футбол ей ставил смотрибельный.

Не меньшую роль играют взаимоотношения тренера с руководством «Динамо». Напомним, Евсеев на протяжении почти трёх лет (в 2015-2018 гг.) был ассистентом Гаджи Гаджиева в «Амкаре». Президент махачкалинского клуба до сих пор лицеприятно отзывается о 49-летнем тренере: считает, что он хороший специалист и справится с работой, если будет назначен главным тренером «Динамо».

Ну и именно Евсеев был последним главным тренером «Уфы», пока Шамиль Газизов не покинул клуб из Башкортостана ради «Спартака». Была информация, что менеджер даже хотел забрать тренера с собой в Москву, но этого тогда не случилось. Зато они могут воссоединиться в Махачкале спустя 5,5 лет

«Динамо» относится к той категории клубов, у которых каждый рубль на счету. Поэтому готовность махачкалинцев компенсировать «Черноморцу» 3 млн рублей за досрочное (за 6 месяцев) расторжение контракта с Евсеевым говорит о том, насколько сильно они хотят пригласить этого специалиста и верят в него.

Вадим Валентинович должен быть тоже заинтересован в переходе в клуб из Дагестана. Тем более, однажды (точнее — в марте 2019 г.) он подобным образом уже поступал — по ходу сезона покинул «СКА-Хабаровск» из ФНЛ и возглавил «Уфу» из РПЛ.

К тому же по осени СМИ опубликовали сведения о финансовых проблемах «Черноморца», который может потерять профессиональный статус. Возможности «Динамо», конечно, тоже не фонтан, но там более стабильная организация.

Что ждать от «Динамо» предстоящей весной?

Махачкалинское «Динамо» в сознании у массового болельщика ассоциируется с «автобусом». Матчи с участием этого коллектива практически всегда оказывались низовыми. Главные умения, благодаря которым команда добивается результата — терпеть и обороняться. Даже в этом сезоне «Динамо» после 18-го места занимает 6-е место по пропущенным голам.

Так что главная задача, которую Евсееву придется решать в игровом плане — научить команду забивать. Сейчас на счету махачкалинцев всего 8 забитых голов. Можно предположить, что при Евсееве «Динамо» будет играть прямолинейно: в атлетичный футбол, включающий агрессивный прессинг и большое количество единоборств. А в атаке будет сделан акцент на длинные забросы и исполнение стандартов.

Несмотря на отличную статистику Евсеева в стыковых матчах, руководство «Динамо» хотело бы избежать этой дополнительной нервотрёпки. Но сделать это будет посложнее, чем конкурентам: «Динамо» уже сыграло все матчи с «Сочи» и «Пари НН», которые являются прямыми соперниками в борьбе за выживание. К несчастью для махачкалинцев, они в этих 4 встречах набрали всего 2 очка из 12 возможных.

Кроме того, «Динамо» продолжает участвовать в Кубке России. Оппонентом на втором этапе четвертьфинала Пути регионов станет «Ростов». Если информация о финансовых проблемах клуба из Ростова-на-Дону правдивы, то шансы бело-голубых на проход в следующий раунд высоки. Впрочем, если придётся расставлять приоритеты, то основные усилия будут направлены на матчи чемпионата России.

Перспективы «Динамо» и Вадима Евсеева у него во главе весной 2026 года во многом будут зависеть от того, как клуб отработает во время зимнего трансферного окна. Хотя оснований ожидать серьёзного усиления состава, который по рыночной стоимости сейчас в лиге занимает предпоследнее место (дешевле только у «Оренбурга»), нет.

Во время перерыва будем работать на трансферном рынке скромно. Много и больших трансферов точно не будет. Нынешний состав нас более чем устраивает. Шамиль Газизов генеральный директор «Динамо» (Махачкала)

Приоритет махачкалинского «Динамо» при работе на рынке — подписание российских футболистов. В связи с этим последний инсайд, связанный с махачкалинским клубом, гласит о его заинтересованности в услугах 20-летнего полузащитника «Локомотива» Михаила Щетинина, способного сыграть как в опорной зоне, так и на фланге.

В то же время «Динамо» этой зимой может расстаться с иранским хавбеком Джавадом. По информации журналистов, турецкий «Башакшехир» готов предложить за игрока 2 млн евро. Также интерес к своей персоне вызвал защитник Идар Шумахов. Так что дагестанскому клубу придется соблюсти баланс между сохранением команды конкурентоспособной и получением доходов от продажи футболистов.