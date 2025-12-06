1 декабря «Лучшая лига мира» отправилась на заслуженный отдых, оставив зрителям немало тем для обсуждения после двадцати одного тура. Представим расклады второго по значимости российского футбольного первенства с учетом большей половины пройденной дистанции.

Баталии за выход в РПЛ

«Факел», бесславно вылетевший из Премьер-лиги, масштабно укрепил обойму в летнее трансферное окно для скорейшего возвращения в элиту, к которому, как сперва планировалось, команду должен был привести Игорь Шалимов. На просторах второго дивизиона 56-летний специалист остался верен принципам оборонительного футбола, где главной задачей служила неприкосновенность собственных владений.

Сперва воронежцам без особых трудностей удавалось воплощать в жизнь тренерскую установку, добыв на старте шесть побед с разницей забитых/пропущенных мячей 7-1. Первый тревожный звоночек для дружины Шалимова прозвучал в противостоянии с «Уралом» — в Екатеринбурге наружу вылезли беззубость в атаке и отсутствие плана «Б» у наставника, вылившиеся в поражение 0:2.

Точкой невозврата Игоря Михайловича у руля «Факела» стал сентябрь, когда в пяти встречах «сине-белые» сумели разжиться лишь шестью баллами. После увиденного зрелища терпение не выдержало, в том числе, у поклонников клуба из Воронежа, скандировавших после домашней нулевой ничьей с «Чайкой» Шалимову «позор! ». Мнение торсиды «огнеопасных» разделило руководство команды, отправившее 29 сентября многоопытного тренера на вольные хлеба.

Реанимировать выступления «Факела» пригласили хорошо знакомого воронежцам Олега Василенко, который возглавлял коллектив с 2020 по 2022 и выводил его в РПЛ. 52-летнему наставнику не потребовалось много времени для раскачки, и позитивные сдвиги, касающиеся, в особенности, зрелищности и физической готовности команды, не заставили себя долго ждать.

Олег Василенко fakelfc.ru

За девять поединков подопечные Василенко потерпели всего одного поражение, завершив остальные матчи собственным триумфом. Причем в победной поступи «Факела» имели место как разгромные результаты (4:0 над «Ротором» и «Уфой»), так и напряженные перестрелки — 3:2 против костромского «Спартака». Закономерным итогом преображения «сине-белых» под началом Олега Петровича послужило упрочнение позиций на вершине турнирной таблицы, имеющийся задел в которой позволяет рассчитывать на продолжение банкета в весенней части первенства.

Противоречивой выдалась летне-осенняя кампания для «Урала», чьи амбиции на бумаге второй год подряд разнятся с демонстрируемой игрой на поле. В минувшем сезоне «шмели» замкнули лидирующий квартет, попав в стыки, где сложили оружие в довольно скандальном противостоянии с «Ахматом».

Во избежание повторения ситуации, боссы клуба из Екатеринбурга поставили перед Мирославом Ромащенко, возглавившим «оранжево-черных» летом, единственную задачу — повышение в классе. Для ее достижения 51-летнему специалисту предоставили все козыри, сохранив костяк команды и подписав несколько качественных исполнителей. К слову, состав «Урала» согласно сведениям портала Transfermarkt считается самым дорогим в Первой лиге и оценивается немногим более 14 млн евро.

Убедительно дружина Ромащенко выглядела только в начале розыгрыша, разжившись восемнадцатью очками в семи турах и единолично возглавив общий зачет. День сурка для екатеринбуржцев наступил в сентябре, когда коллектив напоминал не лучшие образцы себя прошлой кампании, при этом симптомы остались аналогичные.

Трудности «Урал» испытывал со взломом глубокоэшелонированной обороны и периодически случались спады в игровых кондициях лидеров команды, к примеру, ведущий бомбардир Мартин Секулич молчал с девятого по шестнадцатый тур, что не помешало ему расположиться на первой строчке списка снайперов «шмелей» с шестью голами.

Мартин Секулич vk.com/fc_ue

Венцом карьеры Ромащенко во главе «оранжево-черных» едва не стало разгромное поражение от «КАМАЗа» 1:5, однако, российский наставник вовремя сделал правильные выводы и затем его подопечные выдали спринт из пяти побед кряду. К сожалению для фанатов «Урала», уйти на каникулы в приподнятом настроении все-таки не получилось — на финише подопечные Мирослава Юрьевича уступили «Нефтехимику» и скатали две ничьи со «Спартаком» из Костромы и «Волгой» из Ульяновска.

Дамоклов меч увольнения пока не висит над Ромащенко, тем не менее расслабиться в межсезонье ему будет некогда, ведь придется поломать голову над устранением проблем, возникающих порой в финальной фазе атаки. К тому же, линию нападения «Урала» желает ослабить ЦСКА, положивший глаз на 18-летнего Максима Воронова.

Комфортно среди тройки лидеров себя чувствует «Родина», пожертвовавшая на старте сезона главным тренером Зораном Зельковичем. Словенцу не простили один набранный балл в трех турах, причем замену ему искали довольно долго, доверившись Барсегу Киракосяну, чей послужной список включал работу с молодежной обоймой москвичей.

С функциями исполняющего обязанности армянский специалист справился на все сто, не допустив ни одной потери очков: три мировых результата и две победы. В сентябре Киракосян уступил тренерское кресло испанцу Хуану Диасу, как видим, в «Родине» продолжают делать ставку на представителей Пиренейского полуострова после успешного опыта с Франком Артигой.

«Родина» vk.com/fc_rodina

Эксперимент с приглашением Диаса на данном этапе также заслуживает положительную оценку — за тринадцать матчей под его руководством столичный клуб потерпел лишь одно поражение и, если бы не досадные осечки в ноябре-декабре с «Нефтехимиком», «Енисеем» и «КАМАЗом», то вполне мог сместить «Урал» со второй строчки.

Базовой моделью Хуана является расстановка 4-3-3 с активными флангами в лице Артема Концевого и Артема Максименко, отвечающими соответственно за левую и правую бровки. Последний нередко смещается на позицию центрфорварда, что неудивительно, учитывая его габариты (рост 190 см) — совмещая роли наконечника атак и вингера, девятый номер «Родины» записал себе на счет восемь забитых мячей.

Ахиллесовой пятой дружины Диаса остаются стандартные положения, с которых игроки «бело-голубых» отличились всего трижды. Помимо этого, далеко не всегда «Родине» удается склонить чашу весов в свою пользу на морально-волевых, и часто москвичи мирятся с результатом, не дожимая оппонентов. Испанскому наставнику явно будет чем дополнить собственные конспекты в зимнюю паузу, чтобы не остаться на расстоянии вытянутой руки от заветной путевки в РПЛ, заслужив прямой выход в высший эшелон.

Неожиданно в четверке лидеров прописался костромской «Спартак», дерзко ворвавшийся в Первую лигу из третьего по силе дивизиона. Руководство «красно-белых» не стало изобретать велосипед, оставив рулить командой творца успеха Евгения Таранухина.

Евгений Таранухин vk.com/fcspk_kostroma

40-летний наставник не стесняется использовать манеру игры «бей-беги» с классическими забросами вперед в расчете на то, что кто-либо из атакующих игроков выцарапает мяч в борьбе. К чести Евгения Валерьевича, его наработки имели право на жизнь большую дистанцию турнира: после одиннадцати туров в активе «Спартака» числились восемь триумфом.

Спад наметился с октября, когда потери очков все чаще преследовали костромичей, чему есть логическое объяснение — соперники адаптировались к силовому стилю «красно-белых», найдя противоядие гренадерам Таранухина. Придумает ли российский специалист, чем удивить оппонентов весной либо его тренерский талант ограничивается только прямолинейным футболом?

Всем ли нужна зона стыков?

Дышит в спину «Спартаку» из Костромы «КАМАЗ», обосновавшийся на пятом месте с тридцатью двумя пунктами. Нынешние «автозаводцы» — целиком и полностью проект Ильдара Ахметзянова, отдавшего клубу пять лет жизни и отправившегося спасать «Оренбург» в РПЛ.

Учитывая скромные финансовые вливания в «КАМАЗ», ему удавалось всегда сколачивать боеспособный коллектив, и кампания 2025/2026 не исключение. Сейчас за команду из Набережных Челнов сверкают нападающие Давид Караев (10+3) и Даниил Моторин (4+2), вингеры Руслан Апеков (8+2) и Мухаммад Султонов (2+5), полузащитники Давид Хубаев (4+1), Роман Защепкин (0+4), Сурхайхан Абдуллаев (1+3).

С уходом Ахметзянова знамя в «КАМАЗе» подхватил Антон Хазов, ранее трудившийся в дубле «Пари НН» в качестве ассистента тренера. 46-летний уроженец Калининграда остался верен идеям Ильдара Раушановича, успев в красивой манере прихлопнуть «Енисей» со счетом 5:0.

Сбавили «автозаводцы» ход в ноябре-декабре, подарив баллы «Волге», «Челябинску», хабаровскому СКА и «Родине». Главной проблемой «КАМАЗа» считается полное отсутствие амбиций у руководства, которое не намерено выделять средства для рывка в Премьер-лигу и полностью удовлетворено барахтаньем в Первой лиге. Практически каждое трансферное окно команда собирается по новой, поэтому не удивимся, если после зимнего перерыва перед нами предстанет совершенно другой коллектив.

«КАМАЗ» vk.com/fckamaz

«У самурая нет цели, есть только путь» — таков лейтмотив «КАМАЗа» во втором дивизионе России, так что не удивимся тому, что весной клуб превратится в регулярного поставщика очков и откатится вниз в турнирной таблице.

Куда более светлым кажется будущее «Челябинска», чей потолок возможностей не ограничивается выходом в Первую лигу. Уральцы готовы сходу покорить следующий уровень и пробиться в РПЛ, зацепившись, как минимум, за зону переходных матчей.

Роман Пилипчук, возглавляющий «Челябинск», пропагандирует вертикальный футбол и настаивает, чтобы мяч у его подопечных не задерживался в средней линии, отправляясь в зону атаки. За креатив там ответственный правый вингер Рамазан Гаджимурадов, перебравшийся летом на правах свободного агента из СКА. 27-летний россиянин пополнил личную копилку шестью результативными ударами и четырьмя голевыми передачами, нося звание лучшего бомбардира и ассистента команды.

Рамазан Гаджимурадов vk.com/fc.chel

Челябинцы в заключительной части летне-осенней кампании шли на серии из трех беспроигрышных поединков, одолев «Уфу», «Ротор» и разойдясь миром с «КАМАЗом». Настроение перед отпуском подопечным Пилипчука испортил лидирующий «Факел», разобравшийся в домашних стенах с уральцами со счетом 2:0.

Денис Бояринцев официально все в «Роторе» — построить доминирующий коллектив, способный играть первым номером даже против более мастеровитых оппонентов, оказалось для него несбыточной мечтой. Отрезками волгоградцы демонстрировали привлекательный футбол, разделываясь над противостоящей стороной одной левой, но с конца сентября рассыпались, словно карточный домик.

С трибун «Волгоград Арены» все чаще доносился свист в адрес подопечных Бояринцева, который постепенно «сгорел» у руля команды. Видя, что его план терпит фиаско, Денис Константинович самостоятельно сложил полномочия главного наставника, не усугубляя ситуацию и не доводя до изгнания из клуба.

Сменил 47-летнего специалиста на тренерском мостике «Ротора» Дмитрий Парфенов, чья звезда ярко взошла в «Тосно», которому он подарил путевку в РПЛ и триумф в Кубке России. Правда затем его реноме смотрится крайне непримечательно, и во главе «Урала», тульского «Арсенала», «Родины», «Актобе» и «Торпедо» он не достиг никаких высот. Не сделал ли клуб из Волгограда опрометчивый выбор, находясь не так далеко от желанного места в четверке?

Падение в пропасть

Разброд и шатание — именно так можно охарактеризовать положение «Торпедо», который никак не придет в себя после исключения из РПЛ на фоне разбирательства вокруг экс-гендиректора Валерия Скородумова и совладельца Леонида Соболева. Шокирующая новость выбила из колеи подопечных Олега Кононова, начавших розыгрыш Первой лиги спустя рукава и пополнивших копилку лишь одним баллом в четырех турах.

Кресло под 59-летним наставником зашаталось, и в середине августа ему указали на дверь, оставив за главного Павла Кирильчика. На эмоциях «автозаводцы» минимально одолели «Урал», однако запала надолго не хватило.

«Торпедо» vk.com/torpedomoscowfc

Две пощечины по 0:3 от «Ротора» и «Родины» и от Кирильчика во главе «Торпедо» простыл след — его сменил Сергей Жуков, который продержался еще меньше его коллеги по цеху. За двенадцать дней и. о. расписал две мировые ничьи с «Уфой» и «КАМАЗом», уступив при этом «Волге».

Вместе с тренерской чехардой продолжались пертурбации в правлении «черно-белых»: «эффективного» менеджера Ари сменили не менее «талантливые» Денис Маслов и Игорь Резвухин. Именно с их подачи на бровке «Торпедо» появился Дмитрий Парфенов, имевший свое видение на игру команды и сменивший схему на классические 4-4-2.

Небольшая встряска пошла на пользу «автозаводцам», отпраздновавшим победы в Кубке России над скромным «Кристалл-МЭЗТ» и в Первой лиге над «Енисеем». Казалось, что пациент идет на поправку, но разгром от «Черноморца» 1:4 и ничья с «Арсеналом» вернули все на круги своя. Москвичи рухнули в подвал таблицы, что стоило места как Парфенову, так и тандему Маслов-Резвухин.

В короткие сроки произошел круговорот Кононова и Ари в «Торпедо», восстановивших позиции в клубе уже в октябре. Удивительно, но второе пришествие Олега Георгиевича будто взбодрило игроков «черно-белых», которые добрались до 1/8 финала Кубка России, вылетев от «Балтики», и поправили ситуацию в чемпионате, поднявшись из зоны вылета. Вот только повода для преждевременной радости нет, ведь гандикап над шестнадцатой строчкой составляет всего один пункт.

Быстрее «Торпедо» на дно погрузилась и, можно сказать, адаптировалась там «Уфа», чудом спасшаяся от понижения в классе по итогам сезона 2024/2025. В стане «горожан» никаких выводов не сделали, пустив все на самотек — рулить командой продолжает Омари Тетрадзе, чей конечной остановкой, похоже, окажется Вторая лига.

Омари Тетрадзе vk.com/ufafc

Хуже, чем у «Уфы», дела обстоят у «Сокола» и «Чайки», сумевших пополнить зачетную копилку шестнадцатью и двенадцатью баллами соответственно. Саратовцы, которые сохранили прописку лишь благодаря расформированию «Химок», впустую тратят предоставленный им шанс, несмотря на попытки главного тренера Младена Кашчелана выжимать максимум из имеющейся обоймы.

Едва избежавшая банкротства «Чайка» продолжает жить по средствам, держась на плаву за счет приглашения исполнителей из молодежных команд РПЛ — фундамент клуба из Песчанокопского составляют воспитанники академии «Спартака». Имея самый юный состав в лиге (средний возраст 21,7) не удивительно, что коллектив замыкает пелотон. Подопечным Дмитрия Комбарова, несмотря на недостаток опыта и где-то нехватку класса, не занимать в желании заявить о себе, однако в реалиях второго дивизиона старания «Чайки» больше походят на борьбу с ветряными мельницами.

Тренд на тренерские рокировки

Всего в первой части чемпионата произошло двенадцать тренерских перестановок — безусловно, титул главного хедлайнера достался «Торпедо», где за непродолжительный период правили балом сразу четыре разных специалиста. Кроме «автозаводцев» на перемены решились «Родина», «Факел», «КАМАЗ», «Ротор» и новороссийский «Черноморец».

«Моряки», оказавшиеся в «черном списке» РФС из-за ненадлежащей инфраструктуры, полностью перекроили состав и тренерский штаб летом и, не сказать, что в лучшую сторону. Время руководства командой Сергея Первушина болельщики «Черноморца» наверняка хотят забыть, как страшный сон: за шесть встреч Первой лиги «бело-синие» могли похвастаться только двумя очками.

Ничего выдающегося не предложил коллективу исполняющий обязанности Эдуард Саркисов, с которым «моряки» проиграли «Шиннику» и разошлись миром с «Волгой». Картина образовалась удручающая — последнее восемнадцатое место и три балла в активе.

Тут руководство «Черноморца», находясь в агонии, открыло телефонный справочник свободных наставников и добралось до номера Вадима Евсеева, последним пристанищем которого был «Ленинградец». Авантюра сработала, и 49-летний специалист с места в карьер продемонстрировал, что не растерял мастерство и вдохнул свежее дыхание в команду.

Список поверженных пополнили «Уфа», «Чайка», «КАМАЗ», «Торпедо», дав повод разговорам, что Евсеева уже мечтают видеть в РПЛ. Довольно скоро наступила суровая реальность, обернувшаяся пятиматчевой безвыигрышной серией, — казалось, что эмоциональный всплеск дружины Вадима Валентиновича иссяк, сменившись кризисом идей.

Вадим Евсеев vk.com/fcchernomorets.nvrsk

Однако «Черноморец» собрался с силами на финальный штурм, приговорив «Волгу» и «Шинник» и увезя одно очко из Тулы. Прогресс «моряков» с момента приглашения Евсеева виден невооруженным глазом: команда набрала 21 балл (лучше показатели за этот отрезок лишь у «Факела» и «Родины» — 26 и 25 соответственно) и поправила положение в таблице, остановившись на двенадцатой строчке.

Темпераментный тренер не обошел стороной данное достижение, прихватив на послематчевую пресс-конференцию лист А4, где отображалась позитивная динамика, и с пеной у рта доказывая журналисту то ли прорыв «Черноморца», то ли собственный класс. Посмотрим, насколько хватит запала у Вадима Валентиновича на дальнейшие свершения, которые если и состоятся, то в путевку для Новороссийска в РПЛ все равно не превратятся — решение проблемы с обновлением стадиона «Центральный» не сдвинулось с мертвой точки.

Вопрос судейства, как красная тряпка

«Лига скандалов» — так охарактеризовал второй дивизион российского футбола бывший вице-президент «Урала» Игорь Смольников, призывающий всерьез заняться повышением квалификации рефери.

Наиболее сильный пожар разгорелся по итогам встречи восемнадцатого тура между «Родиной» и «Нефтехимиком», завершившейся ничьей 1:1. Пострадавшей стороной себя считает столичный коллектив, так как под занавес матча у них, буквально, украла чистый гол судейская бригада Андрея Прокопова.

Эпизод возник на третьей компенсированной к основному времени минуте, когда «Родина» устроила быстрый прорыв по правому краю. Йорди Рейна раскачал на фланге центрального защитника «Нефтехимика» Максима Ширяева и, уйдя в лицевую линию, навесил на Артема Максименко, который головой переправил сферу в сетку ворот Андрея Голубева.

Боковой арбитр зажег флажок, сигнализируя о том, что мяч покинул пределы поля, хотя на повторе было видно обратное. Главный рефери Андрей Прокопов согласился с вердиктом помощника, отменив взятие ворот.

«Родина» — «Нефтехимик» vk.com/fc_rodina

По работе судейской бригады жестко проехался наставник «Родины» Хуан Диас, который назвал произошедшее сумасшествием. Помимо лишенного забитого мяча, у представителей «бело-голубых» накопилось недовольство на фоне трех спорных моментов с неназначенными пенальти в сторону «Нефтехимика».

Сперва Марат Ситдиков прихватил Максименко в штрафной площади, затем Ширяев проверил на прочность голень Рейны, и вишенкой на торте оказался акробатический этюд Данилы Сухомлинова, решившего в падении ножницами вынести игровой снаряд и попавшего по Йорди.

«Родина» решила не сидеть сложа руки относительно отмененного гола, обратившись в Экспертно-судейскую комиссию РФС, но эффект от этого на деле вышел не более, чем представители клуба написали бы в Спортлото.