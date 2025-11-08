Российская Премьер-Лига разработала Стратегию развития на период с 2026 по 2030 гг. Основные положения главного программного документа РПЛ и вероятность их воплощения — в материале LiveSport.Ru.

О чём Стратегия развития РПЛ?

5-7 ноября в Самаре прошло ключевое спортивно-деловое событие года — XIII Международный форум «Россия — спортивная держава». Одним из главных мероприятий форума стала презентация Российской Премьер-Лигой Стратегии своего развития, которая рассчитана на ближайший пятилетний цикл — с 2026 по 2030 годы.

Стратегия развития РПЛ закладывает цели, задачи и конкретные инициативы по всем ключевым направлениям деятельности лиги. В общей сложности это более 650 проектов, шагов и целевых действий. Александр Алаев президент РПЛ

В отличие от ранее подготовленных подобных программных документов Стратегия-2030 стала продуктом совместной работы специалистов РПЛ и клубов, а не привлечения внешних компаний. В лиге считают, разработка проекта теми же лицами, которые и будет его реализовывать, поможет достичь реальных результатов.

Сутью деятельности РПЛ названо создание и развитие спортивного продукта, а именно — высококонкурентного чемпионата, востребованного у широкой аудитории. Согласно Стратегии, которая насчитывает 600 страниц, достичь указанного результата в ближайшие 5 лет получится за счет работы по четырем ключевым направлениям.

Первое направление — развитие субъектности

Главный посыл Стратегии, РПЛ — это ключевой институт российского футбола и полноправный субъект спорта. Поэтому при взаимодействии с РФС, Минспорта и другими регуляторами мнение лиги не должно оставаться без внимания.

Прямо сказано не было, но очевидно, что в данном случае речь идет, прежде всего, про обсуждение таких острых вопросов, как лимит на легионеров, система Fan ID, продажа пива на стадионах. Мнения РПЛ и клубов по этим пунктам расходятся с теми позициями, которых придерживаются власть имущие. Однако предпосылки для того, чтобы лига смогла хотя бы достичь компромисс, сейчас не проглядываются.

Fan ID globallookpress.com

В лиге не отказываются от рассмотрения возможности и целесообразности внедрения новых форматов чемпионата России. При этом будут учитывать, в какой степени имеющаяся инфраструктура соответствует требованиям новых форматов — прежде всего, в части проведения матчей в холодное время года.

Последнее замечание даёт понять, что РПЛ даже обсуждать возвращение к формату «весна-осень» в скором будущем не станет. Хотя пока в стране существует только один стадион с закрывающейся крышей, рассмотрение вариантов игры зимой выглядит утопией (если только матчи не проводить в манежах).

А что касается числа команд-участниц РПЛ, то оно, скорее всего, в ближайшие 5 лет не изменится. Противники сокращения продолжат утверждать, что оно станет шагом к смерти футбола в регионах, а против увеличения выдвинут аргументы финансовой состоятельности клубов.

Всё о футболе России

Своё развитие получит Зимний Кубок РПЛ. Он станет базой для единого централизованного коммерческого турнира с участием российских и зарубежных клубов. Правда, в нынешних геополитических и календарных условиях иностранными участниками смогут стать разве что клубы из стран СНГ и, может быть, Китая.

С учетом кейсов «Черноморца» (2025 г.), «Оренбурга» (2022 г.), «Алании» (2022 г.) важным видится инициатива по выработке механизма проактивной подготовки клубов ФНЛ к получению лицензии РФС, позволяющей участвовать в РПЛ. Также у лиги в планах создание Клубного офиса, где специалисты из лучших команд будут делиться опытом с теми клубами, которым пока не хватает компетенций. Сейчас, например, ЦСКА через этот формат мог бы помочь «Спартаку» в вопросах обхода санкций.

Отдельной целью названо формирование положительного имиджа РПЛ. Для этого будут разрабатывать и проводить соответствующую информационную политику, а также примут единый этический кодекс.

Может, это будет какой-то документ, регламент или внутренний орган палаты. Вопрос нуждается в проработке и решении. Правильно вы сказали: Промес, Томпсон, Влут, сейчас Сперцян и Ндонг. Ещё было: «Как дела в конюшне? » Хотелось бы всё это регулировать внутри лиги. Александр Алаев президент РПЛ

На самом деле есть сомнения, что в РПЛ смогут придумать что-то действенное, чтобы не повторялись ситуации массовых потасовок (как в матчах «Спартака» и «Зенита»), послематчевых перепалок главного тренера и судьи (как между Виктором Гончаренко и Яном Бобровским), резонансных высказываний представителей клубов (как Дмитрий Андреев) и др. Как бы этот кодекс в итоге не стал фикцией.

матч «Зенит» — «Спартак» globallookpress.com

В лиге, конечно, недовольны, что так часто происходят судейские скандалы. Поэтому представители РПЛ собираются участвовать в разработке стратегии развития судейства и совершать шаги по его позитивному восприятию.

Второе направление — взаимодействие с аудиторией

В Стратегии зафиксировано стремление РПЛ расширить аудиторию. С этой целью лига собирается в ближайшие 5 лет изменить восприятия себя в общественном сознании: с просто главного футбольного соревнования в премиальный спортивно-развлекательный бренд, интересный максимально широкой аудитории, а не только футбольной.

Выдвинуто несколько предложений, направленных на то, чтобы добиться указанной трансформации. В частности, в планах у РПЛ работа с образами футболистов и создание крупных имиджевых проектов с главными лицами чемпионата. Речь идет про собственные и партнёрские шоу, документальные фильмы. Ждем анонса фильма наподобие «Last Dance», где главным героем станет Артём Дзюба?

Артем Дзюба globallookpress.com

Новаторской видится инициатива о создании экосистемы РПЛ в городах присутствия клубов. Кажется, что подобное легче будет выполнено в регионах, где конкуренция и охват заметно меньше, чем в столицах. Но в то же время наиболее многочисленная и платежеспособная аудитория располагается именно в крупных городах.

Наглядными результатами работы с аудиторией должны стать рост средней посещаемости матчей (с нынешних 14 до 18 тыс. чел.), а также прирост подписчиков в социальных сетях на 20%. Отметим, что рекордная посещаемость в РПЛ была зафиксирована еще в сезоне-2018/19 — 16,8 тыс. чел.

Сейчас главный потенциал увеличения числа зрителей на трибунах (помимо привлечения новой аудитории) скрыт в фанатском движении, который бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID. Клубам придется как-то договариваться с фанатами. Получится ли это у них — большой вопрос.

Есть рост посещаемости. За оставшиеся пять лет вполне достижима цифра 18 тысяч человек даже с учетом нынешних реалий. Главное, чтобы никаких новых вызовов не было. Роман Бабаев генеральный директор ЦСКА

Третье направление — увеличение доходов

мяч РПЛ vk.com/fckssamara

Лига естественно нацелена на дальнейшее увеличение коммерческих доходов. Точнее говоря, к 2030 г. РПЛ должна добиться роста выручки на 20%. С этой целью будут укреплять старые и искать новые способы монетизации:

изучение различных вариантов реализации медиаправ и установления спонсорских отношений;

ведение работы по проникновению на перспективные международные рынки спортивных трансляций (например, Бразилии);

продюсирование киберспортивных продуктов;

разработка концепции работы с букмекерским рынком;

проникновение на рынки различных товарных категорий;

возможная коллаборация с популярными франшизами.

В РПЛ ожидают, что стоимость прав на показ матчей чемпионата должна вырасти вслед за аудиторией. Если сейчас средний охват бесплатных трансляций «Матч ТВ» составляет 3 млн человек, то к 2030 г. он должен достичь 5 млн человек. Кроме того, должен случиться двукратный рост платных подписчиков «Матч Премьера» — до одного миллиона.

Четвёртое направление — новые технологии

монитор VAR globallookpress.com

В Стратегии отмечено, что лига должна соответствовать вызовам времени, а это, в свою очередь, предполагает внедрение в футбольную деятельность новейших технических достижений. В рамках этого направления РПЛ поставила перед собой следующие цели:

повышение качества и зрелищности трансляций матчей РПЛ (за счет, в частности, сопродюссирования матчевого контента, который выходит на «Матч ТВ»);

интеграция электронных систем управления соревнованиями РПЛ и РФС;

развитие цифровых сервисов РПЛ (например, создание архива РПЛ с видео, статистикой и аналитикой);

использование современных технологических решений в области VAR.

Главный риск при работе по достижению выше перечисленных целей связан с антироссийскими санкциями. Запрет на доступ к «западным» технологическим и программным решениям, конечно, можно обойди через параллельный импорт или использование аналогов из других стран (в первую очередь, Китая). Однако тогда под вопросом будет итоговое качество продукта.

Таким образом, РПЛ составила более чем детальный план своего развития на следующий 5-летний цикл. Безусловно, есть риски, что не всё из задуманного будет выполнено. Однако болельщикам хотелось бы, чтобы написанное в Стратегии-2030 максимально претворилось в жизнь, а не осталось декларацией.