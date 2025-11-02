Клубы РПЛ согласились на продажу телеправ «Матч ТВ».LiveSport.Ru расскажет о достигнутых договоренностях и возможных альтернативах.

РПЛ и «Матч ТВ» по пути ещё 4 года

1 ноября 10-летний юбилей отмечал главный спортивный телеканал страны — «Матч ТВ». Подарком ему на день рождения стала новость о сохранении за холдингом статуса держателя эксклюзивных прав на трансляцию матчей Российской Премьер-Лиги.

«Матч ТВ» с начала своего существования был основным вещателем игр чемпионата России. Действующее соглашение было подписано в 2021 г. и охватывало период 4 сезонов: с 2022/23 по 2025/26.

Срок договора в скором времени истечет. Поэтому в РПЛ заблаговременно начали работу над реализацией медиаправ — рабочую группу создали ещё в декабре прошлого года. Однако всё обошлось без кардинальных перемен. На состоявшемся 31 октября общем собрании лиги клубы единогласно приняли решение срок снова подписать ТВ-контракт на новый четырёхлетний цикл с «Матч ТВ».

Важно отметить — заключение договора ещё впереди. Сейчас же было одобрено его подписание на базовых условиях, а детали обговорят позднее.

Продали телеправа не сильно дороже

Главный параметр — сумма контракта — официально не озвучили. Однако инсайдеры выяснили её. Сообщается, что РПЛ за показ матчей с начала сезона-2026/27 до окончания сезона-2029/30, как говорится, «чистыми» получит от «Матч ТВ» 28,5 млрд рублей. А с учетом расходов на обслуживание VAR (примерно, 700-800 млн руб. в год) и продакшн (производство трансляций) общая сумма перечислений превысит 31 млрд руб.

По словам источников, согласно нынешнему соглашению, первые два сезона вещатель платил по 6,6 млрд руб., а в следующие два — по 7,7 млрд руб. Таким образом, общая сумма договора составляла 28,6 млрд руб. Сейчас же она увеличится на 9,6%.

Существенного роста стоимости ТВ-прав не случилось, хотя после последнего заключения ТВ-контракта чемпионат России мог существенно вырасти в цене. В пользу этого говорят следующие изменения, которые произошли в последние несколько лет:

в условиях отстранения российских клубов и сборных от международных турниров внутренние соревнования стали более заметными;

чемпионат России стал более интересным — команды чаще стали играть в атакующем стиле и чаще выпускать молодых талантливых футболистов (таких, как Батраков, Кисляк и др.);

возросла конкуренция в борьбе за чемпионский титул — последние два сезона судьба золота решалась в последнем туре, а чемпион опережал ближайшего преследователя всего на одно очко.

Тем не менее, у «Матч ТВ» не было смысла поднимать стоимость медиаконтракта. Основная причина этого — крайне низкий уровень конкуренции среди вещателей.

По сути, никто, кроме «Матча», не готов показывать чемпионат России в том объеме и в таком качестве, как требуется лиге,— просто нет технических возможностей. Опрошенный «Коммерсантом» футбольный функционер участник обсуждения ТВ-контракта РПЛ

Напомним, 4 года назад навязать борьбу с телевизионным холдингом попытались интернет-сервисы Okko и Start. Тогда конкуренция с их стороны заставила «Матч ТВ» улучшить свое первоначальное предложение о 4 млрд руб. в год более чем в 1,5 раза. Сейчас же телеканал имел эксклюзивные права на первоочередные переговоры с РПЛ, да и конкуренты серьёзной заинтересованности не проявляли.

Страна без бесплатного футбола не останется

По действующему договору, в течение сезона 60-75 матчей транслируется в эфире общедоступного канала «Матч ТВ». Остальные 165-180 матчей показывает платный телеканал «Матч Премьер». Кроме того, повторы игр могут идти на региональных телеканалах.

Кажется, что подобная схема показа чемпионата России осталась бы в любом случае. Ещё в 2007 году президент РФ Владимир Путин выступил с критикой полного перевода футбольных трансляций на платную основу.

Как мне стало известно, «НТВ Плюс» вместе с футбольным союзом, вместе с председателем Виталием Мутко — они там чего-то намутили в очередной раз и хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей. Владимир Путин президент России

Вряд ли приоритеты государственной политики в этой сфере поменялись. Так что не стоит ожидать, что в ближайшее время матчи Российской Премьер-Лиги полностью пропадут из эфира общедоступных федеральных телеканалов.

Если модель дистрибуции и изменится, то её основой может стать различного рода коллаборация. Тем более, это соответствует рекомендациям консультантов, которых РПЛ нанимала по вопросу реализации ТВ-прав. По данным «РБ Спорт», они советовали показывать топ-матчи и программу о российском футболе на премиум-каналах — НТВ, «Первый», «Россия», а также выйти на цифровые платформы.

В частности, за трансляцию в интернете мог бы отвечать «Кинопоиск», который уже имеет успешный опыт взаимодействия с «Матчем» по поводу показа матчей Континентальной хоккейной лиги.Okko, в свою очередь, ещё в 2021 г. предлагал показывать ключевые матчи тура в эфире «Первого канала» и РЕН ТВ.

Сравним РПЛ с европейскими чемпионатами

Если допустить, что общая сумма нового ТВ-контракта составит 31,5 млрд рублей, то при текущем курсе евро (93,4 руб.) средняя стоимость показа одного сезона РПЛ будет равна 84,3 млн евро. Актуальных данных о продаже телеправ международным вещателям нет. Но можно предположить, что больше 1 млн евро за год РПЛ сейчас вряд ли может выручить (особенно, когда основные покупатели — это страны СНГ).

Итого — около 85 млн евро в год. Много это или мало? С показателями доходов лиг «большой пятерки» от реализации прав на трансляцию матчей цифры ТВ-контракта РПЛ и «Матч ТВ», конечно, несравнимы.

Вне конкуренции находится Англия, которая, в среднем, получает примерно по 2 млрд евро за показ матчей АПЛ на внутреннем рынке и от зарубежных вещателей (т. е. всего около 4 млрд евро). Далее следуют испанская Ла Лига с доходом в 1,8 млрд евро (1 млрд евро за продажу внутренних прав + 0,8 млрд евро за продажу международных прав), немецкая Бундеслига — 1,3 млрд евро (1,1 + 0,2), итальянская Серия А — 1,3 млрд евро (0,9 + 0,4).

Французская Лига 1 должна была получать ежегодно 560 млн евро, но у нее в прошлом сезоне возникли проблемы с внутренними трансляциями через стриминговый сервис DAZN за 400 млн евро в год. В связи с этим Лига 1 создала собственный портал и самостоятельно транслирует игры чемпионата Франции — доход напрямую зависит от количества подписчиков и окончательно будет определен по окончании сезона.

Что касается прочих стран, то оценить Португалию и Грецию сложно — там каждый клуб сам реализует телеправа. Значительно превышают показатели РПЛ в Турции (около 160-165 евро в год за весь пакет прав) и в Нидерландах (150 млн евро в год за права на внутренние трансляции). Соразмерными России являются рынки Бельгии (выручают в районе 90 млн евро) и Польши (в районе 65 млн евро). А в Австрии доходы находятся на уровне 30-40 млн евро.

Необходимо отметить, что в России доходы от продажи телеправ покрывают только лишь 10-15% расходов футбольных клубов. Основным источником доходов остаются поступления от генеральных спонсоров и владельцев. В общем-то за счет этого РПЛ долгое время считалась 6-7-м чемпионатом в Европе, как правило, значительно опережая в еврокубках, например, бельгийские и австрийские команды.