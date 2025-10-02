The Athletic рассказывает, как «Галатасарай» и «Фенербахче» вышли из долговой ямы, продали землю и начали тратить на трансферы больше, чем «Пари Сен-Жермен» и «Бавария».

Трансферы в турецком футболе раньше, в основном, становились поводом для шуток, чем для громких новостей.

«Игрок Х провалил матч — не сомневайтесь, скоро поедет в Турцию» и тому подобное. На одном конце спектра — Дариус Васселл, Джонджо Шелви и Дэнни Дринкуотер, на другом — Роберто Карлос и Робин ван Перси. Суперлига Турции считалась местом, куда футболисты приезжали провести заключительный отрезок карьеры.

При этом их банковские счета или пенсионные накопления обычно значительно увеличивались. Высокие зарплаты никогда не были проблемой для «Галатасарая», «Фенербахче» и, в меньшей степени, «Бешикташа» — трех грандов турецкого футбола, базирующихся в крупнейшем городе страны, Стамбуле.

Но теперь происходит нечто иное.

Этим летом турецкая Суперлига показала третьи по величине чистые расходы на трансферы в мире, уступив только АПЛ и Саудовской лиге.

По данным Transfermarkt, «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» вместе потратили 276 млн евро, что составило 80% от общей суммы среди турецких клубов — 348 млн евро. Это седьмой показатель в мировом футболе.

«Галатасарай», который во вторник обыграл «Ливерпуль» (1:0) в Лиге чемпионов, потратил больше, чем «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Интер». Клуб трижды побил трансферный рекорд в истории турецкого футбола, купив защитника Вилфрида Синго из «Монако» (30,8 млн евро), основного вратаря сборной Турции Угурджана Чакыра из «Трабзонспора» (27,5 млн евро) и Виктора Осимхена из «Наполи» (75 млн евро). Кроме того, Лерой Сане перешел в «Галатасарай» в качестве свободного агента после ухода из «Баварии».

«Галатасарай» globallookpress.com

Фенербахче« также потратил немалые суммы — 22,5 млн евро на Керема Актюркоглу из "Бенфики", а также подписал Эдерсона, Марко Асенсио и взял в аренду Джона Дуранa.

Что стоит за этим ростом расходов? И есть ли у Суперлиги шанс бросить вызов ведущим лигам Европы?

Уровень чемпионата Турции в целом считается неожиданно низким, несмотря на большое количество узнаваемых игроков.

Среди них — Илкай Гюндоган, Мауро Икарди, Андре Онана, Тэмми Абрахам, Эдсон Альварес, Вильфред Ндиди, Лукас Торрейра, Фред, Жота Силва, Рафа Силва, Нельсон Семеду и Юссеф Эн-Несири.

Совсем недавно "Фенербахче" тренировал Жозе Моуринью, а "Бешикташ" — Уле-Гуннар Сульшер.

Однако, по данным Opta, местная Суперлига занимает лишь 20-е место в мировом рейтинге, уступая высшим дивизионам Швеции, Польши и Японии, а также вторым дивизионам Англии (Чемпионшип) и Италии (Серия B).

Это во многом отражение ситуации с командами уровня "Коджаелиспора" и "Кайсериспора", в условиях фактически закрытой гонки за чемпионство. Летний трансферный бум лишь увеличит пропасть между топ-клубами и остальными.

Лерой Сане globallookpress.com

Тем не менее, главная цель "Галатасарая" и "Фенербахче" — не только превзойти друг друга внутри страны, но и снова выйти на уровень серьезной конкуренции в Европе. А этого не было уже давно.

Оба клуба рассчитывают, что смогут добиться этого за счет выгодных сделок с недвижимостью в Стамбуле и смягчения долгового бремени.

"Галатасарай", например, помог профинансировать трансфер Осимхена, продав свою тренировочную базу муниципалитету Стамбула (IBB) — главному органу власти города.

По разным оценкам, продажа базы во Флории, престижном прибрежном районе, принесла "Галатасараю" около 480 млн евро, включая авансовый платеж в 42,8 млн. Одновременно клуб переехал севернее, в Кемербургаз, ближе к собственному стадиону.

Летом "Галатасарай" также завершил процесс реструктуризации кредитов, закрыв давние долги и выплатив проценты.

На протяжении многих лет ведущие клубы страны жили под гнетом колоссальных долгов. И если сделка с Флорией дала разовый приток денег, то погашение кредитов перед турецкими банками, срок которых истекал только в 2030 году, должно оказать долгосрочный и ощутимый эффект на финансовое здоровье клуба.

Сделка по Осимхену — это революция в цифрах. Но "Галатасарай" рассматривает ее и как инвестицию: если нигериец повторит свои подвиги образца сезона-2024/25, его ценник через год может вырасти еще сильнее. В предыдущей кампании 26-летний форвард забил 37 голов в 41 матче во всех турнирах.

Тем не менее, переплата в более чем 50 млн евро по сравнению с прежним рекордом лиги (когда "Фенербахче" купил Эн-Несири у "Севильи" за 20 млн летом 2024-го) остается рискованным шагом.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Осимхена убедили выбрать Турцию, а не, скажем, Англию, не только спортивный проект, но и деньги: 15 млн евро в год плюс 5 млн за имиджевые права — это почти 400 тысяч евро в неделю. Добавим к этому более выгодную налоговую систему Турции, которая помогла заманить и Лероя Сане (по слухам, его контракт сопоставим с условиями Осимхена), и станет понятно, почему сюда приезжают игроки не только "предпенсионного" футбольного возраста. Сане, к примеру, всего 29 лет.

У "Фенербахче" похожая ситуация: клуб тоже продал землю и тоже снизил долговую нагрузку.

По данным издания Turkiye Today, речь идет о 61 тыс. кв. м земли в районе Аташехир, продажа которой должна была принести около 90 млн евро.

Одновременно "Фенербахче" вышел из программы реструктуризации долгов при Ассоциации банков Турции. В клубе назвали это "поворотным моментом", заявив: "Это решение — не просто финансовый шаг; это манифест независимости Фенербахче".

Как отмечал бывший президент клуба Али Коч, покинувший пост после недавних выборов, у "Фенербахче" есть 10-летние спонсорские соглашения на сумму 160 млн евро, а доходы выросли со 175 млн до 350 млн евро.

«Фенербахче» globallookpress.com

Это позволило клубу провести впечатляющее трансферное лето: были подписаны Софьян Амрабат (12 млн евро), молодой англичанин Арчи Браун (8 млн), Милан Шкриньяр (7 млн), малиец Доржелес Нене (18 млн), а также Эдерсон, Асенсио и Актюркоглу. Бывший капитан "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду пришел бесплатно, а Джон Дуран — в аренду.

С учетом столь масштабного усиления обеих команд, давление возрастает не только в чемпионской гонке, но и в еврокубках.

Внутри страны "Галатасарай" стартует не с нуля: клуб выиграл последние три чемпионата, набрав 95 очков в прошлом сезоне и 102 — годом ранее. Новый сезон в Суперлиге тоже начался идеально: семь побед в семи матчах, 21 забитый гол. Но разгромное поражение от "Айнтрахта" (1:5) во Франкфурте в первом матче общего этапа Лиги чемпионов показывает, насколько иногда велик разрыв даже с клубами второго эшелона Европы.

Это отражает общую тенденцию в турецком футболе. С тех пор как "Галатасарай" в 2000 году выиграл Кубок УЕФА (сегодняшнюю Лигу Европы), обыграв в финале "Арсенал" в серии пенальти, лишь одна турецкая команда сумела дойти до полуфинала еврокубков — "Фенербахче" в Лиге Европы в сезоне-2012/13. Тогда же "Галатасарай" сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Марко Асенсио globallookpress.com

"Фенербахче" не играл в основной стадии Лиги чемпионов с сезона-2008/09. Неудача в отборе квалификации текущего розыгрыша стала последней каплей в истории с увольнением Жозе Моуринью, хотя жеребьевка и была крайне сложной — соперником оказался его нынешний клуб "Бенфика", которому турки уступили по сумме двух матчей 0:1. Преемник Моуринью — Доменико Тедеско, недавно возглавлявший сборную Бельгии, — тоже начал неудачно, проиграв в Лиге Европы "Динамо" Загреб со счетом 1:3.

Уле-Гуннар Сульшер лишился работы в "Бешикташе" по той же причине, что и Моуринью: команда вылетела из Лиги конференций после поражения от швейцарской "Лозанны". И это несмотря на летние трансферы Тэмми Абрахама, Вильфрида Ндиди и португальца Жоау Мариу.

Турецкому футболу предстоит преодолеть огромный путь, но облегчение долгового бремени вселяет надежду, что "Фенербахче" и "Галатасарай" смогут превратить эффектность своих летних трат в реальную конкурентоспособность.

Прогнозы и ставки на футбол

Вопрос в том, может ли страна, где президенты клубов, тренеры и игроки меняются с такой же скоростью, с какой голодный человек расправляется с подносом пахлавы, наладить стабильное и последовательное развитие? Это потребует терпения и долгосрочного планирования — качеств, которыми Турция не особо славится.

Суперлига всегда заслуживала внимания, хотя бы из-за своей непредсказуемости и сюжетов в духе мыльных опер. Но теперь, при грамотной селекции и стратегическом подходе, подкрепленном улучшенной финансовой базой, ее стоит смотреть и ради самого футбола.