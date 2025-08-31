От Ди Марии до Верратти: 20 летних трансферов, которые вы могли пропустить

Пока одни сделки гремели на первых полосах, другие — не менее интересные — прошли почти незамеченными, хотя и стали частью умной и точечной работы клубов.

Это лето вновь побило рекорды по сумме расходов на трансферном рынке. Только клубы АПЛ потратили более 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,4 млрд долларов) — и это еще до традиционно безумного дедлайна.

Крупные переходы давно у всех на слуху: Трент Александер-Арнольд перебрался в «Реал», Флориан Вирц сменил «Байер» на «Ливерпуль» за внушительные 116 миллионов фунтов (156 млн долларов), а Виктор Дьёкереш выбрал «Арсенал» после затянувшейся саги со «Спортингом».

Но что насчет сделок, которые остались в тени, но все же внесли свой вклад в эти ошеломляющие цифры? Вот 20 трансферов, которые вы могли пропустить.

Тэмми Абрахам («Рома» → «Бешикташ»)

Тэмми Абрахам в последнее время словно исчез с радаров, что удивительно, учитывая его статус игрока сборной Англии. Этим летом он покинул «Рому» после неудачной аренды в «Милане».

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Воспитанник академии «Челси» рискует окончательно раствориться на фоне других форвардов, однако переход в «Бешикташ» может стать шансом перезапустить карьеру. Начало многообещающее: 6 голов в 7 матчах, пусть большинство из них и пришлось на квалификацию Лиги конференций.

Пьер-Эмерик Обамеянг («Аль-Кадисия» → «Марсель»)

После всего одного сезона в Саудовской Аравии Обамеянг вернулся в Европу — и вернулся именно в «Марсель», который покинул год назад ради «Аль-Кадисии».

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Никаких обид: на «Велодроме» форварду устроили теплый прием, а он ответил дублем и результативной передачей в матче против «Парижа» во втором дебюте за клуб.

Йохан Бакайоко («ПСВ» → «РБ Лейпциг»)

Долгое время его прочили в «Ливерпуль» — с тех пор, как он заявил о себе в Нидерландах как один из самых перспективных вингеров. Однако этим летом Йохан Бакайоко все же сменил клуб, но выбрал не английского гранда.

«Красные» рассматривали его за 42 миллиона фунтов (56,5 млн долларов), однако «РБ Лейпциг» заполучил бельгийца всего за 19 миллионов фунтов (25,5 млн долларов). Разница наглядно показывает, насколько выше ценник для английских клубов.

Люк де Йонг («ПСВ» → «Порту»)

Не самый громкий трансфер лета, но именно он стал настоящей неожиданностью. «Порту» умудрился сохранить сделку в секрете и представил форварда на стадионе перед полными трибунами.

Люк де Йонг globallookpress.com

35-летний нападающий доказал в Нидерландах, что по-прежнему способен забивать на уровне вторых по силе европейских лиг. Однако старт в Португалии вышел сдержанным — 0 голов в трех матчах, где де Йонг играет роль дублера Саму Агеховы.

Анхель Ди Мария («Бенфика» → «Росарио Сентраль»)

Футбол все еще умеет быть романтичным: Анхель Ди Мария вернулся в родной «Росарио Сентраль» после блестящей европейской карьеры, в которой он сиял в «Бенфике», «Реале» и «ПСЖ».

В 37 лет аргентинец снова дома — и стартовал впечатляюще: 3 гола в 5 матчах, включая эффектный победный штрафной в ворота «Ньюэллс Олд Бойз».

Эдин Джеко («Фенербахче» → «Фиорентина»)

Ветеран не собирается вешать бутсы на гвоздь. Летом 39-летний Эдин Джеко сенсационно вернулся в Серию А, подписав контракт с «Фиорентиной» на правах свободного агента.

Эдин Джеко globallookpress.com

В Турции босниец отличился 21 голом в сезоне-2024/25, доказав, что по-прежнему способен быть лидером атаки. Для бывшего форварда «Манчестер Сити» и «Ромы» этот переход может стать красивым финальным аккордом в итальянской карьере.

Роберто Фирмино («Аль-Ахли» → «Аль-Садд»)

Любимец фанатов «Ливерпуля» этим летом сменил клуб. После не самого яркого периода в «Аль-Ахли» бразилец отправился в Катар, где присоединился к «Аль-Садду».

Роберто Фирмино globallookpress.com

В Саудовской Аравии 33-летний Фирмино во второй половине сезона даже не попадал в заявку, уступив место новичкам. Тем не менее он внес решающий вклад в победу команды в Лиге чемпионов АФК — 13 результативных действий в 12 матчах.

Оливье Жиру («Лос-Анджелес» → «Лилль»)

Легенда АПЛ возвращается во Францию. 38-летний Оливье Жиру после одного сезона в MLS с «Лос-Анджелесом» неожиданно подписал контракт с «Лиллем». В Калифорнии его место занял кореец Сон Хын Мин.

Оливье Жиру globallookpress.com

На родине экс-форвард «Арсенала» и «Челси» начал бодро: 2 гола в 2 стартовых турах Лиги 1. Несмотря на возраст, Жиру по-прежнему способен приносить пользу на самом высоком уровне.

Эйнджел Гомес («Лилль» → «Марсель»)

Еще одно пополнение в «Марселе». Эйнджел Гомес, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», отказался от предложений клубов АПЛ и подписал контракт с провансальцами после ухода из «Лилля» в статусе свободного агента.

24-летний хавбек, уже пробившийся в сборную Англии, стал частью масштабной перестройки полузащиты «Марселя» после конфликта Адриена Рабьо и Джонатана Роу. Теперь он готов дебютировать в Лиге чемпионов в составе новой команды.

Ноа Ланг («ПСВ» → «Наполи»)

Нидерландский вингер давно на слуху, но до этого лета ни один топ-клуб Европы так и не рискнул вложиться в него. Теперь шанс предоставил «Наполи» Антонио Конте, действующий чемпион Италии.

Ноа Ланг globallookpress.com

26-летний Ланг покинул «ПСВ» и намерен доказать, что способен заиграть в одной из пяти сильнейших лиг Европы и помочь неаполитанцам в борьбе за новые трофеи.

Энзо Мийо («Штутгарт» → «Аль-Ахли»)

Казалось, что один из главных прорывов последних сезонов в Бундеслиге — Энзо Мийо — этим летом окажется в мадридском «Атлетико». Но в последний момент все изменилось: французский полузащитник отправился в Саудовскую Аравию.

Энзо Мийо globallookpress.com

В «Аль-Ахли» он заменил другого игрока из этого списка и начал с блеском: гол и результативная передача в двух матчах, включая ассист в победном матче за Суперкубок Саудовской Аравии против «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Тайлер Мортон («Ливерпуль» → «Лион»)

Список англичан, уехавших за границу, пополнился еще одним именем. Воспитанник «Ливерпуля» Тайлер Мортон окончательно расстался с клубом, так и не пробившись в основу, и перебрался во Францию.

В «Лионе» 21-летний полузащитник наконец-то рассчитывает получить стабильное игровое время после аренды в Чемпионшипе и конкуренции с топ-звездами на «Энфилде».

Норди Мукиеле («ПСЖ» → «Сандерленд»)

Трансферная кампания «Сандерленда» этим летом впечатлила многих, и теперь команду всерьез рассматривают как претендента на сохранение прописки в АПЛ после трат свыше 150 млн фунтов.

Норди Мукиеле globallookpress.com

Хотя громче всего обсуждали переход Гранита Джаки, именно Норди Мукиеле может стать самым удачным приобретением. Универсальный защитник обошелся всего в 12 млн фунтов (16 млн долларов) и привнес солидный опыт, накопленный в «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Байере».

Витор Рейс («Манчестер Сити» → «Жирона», аренда)

Неудивительно, если вы и забыли, что Витор Рейс числился в «Манчестер Сити». Прибыв на «Этихад» в январское трансферное окно в числе группы новичков, молодой бразилец провел всего один матч в чемпионате и быстро стало ясно, что места в основе ему не найти.

Витор Рейс globallookpress.com

Озадаченный отсутствием перспектив, он настоял на аренде и отправился в «Жирону», которая входит в структуру City Football Group. Для 20-летнего защитника это шанс заявить о себе в Ла Лиге.

Матео Ретеги («Аталанта» → «Аль-Кадисия»)

Мало кто ожидал, что лучший бомбардир Серии А сезона-2024/25 покинет Италию уже следующим летом. Но «Аталанта» вновь проявила прагматизм, продав Ретеги в Саудовскую Аравию за 68 миллионов евро (59 млн фунтов / 79 млн долларов).

Матео Ретеги globallookpress.com

На счету аргентинца с итальянским паспортом было 25 голов в чемпионате, и теперь он заменит Обамеянга в «Аль-Кадисии». Примечательно, что бергамаски купили его всего за половину этой суммы год назад.

Джонатан Роу («Марсель» → «Болонья»)

Скандал в раздевалке «Марселя» с участием Адриена Рабьо и Джонатана Роу завершился стремительно: обоих отстранили, а затем выставили на трансфер.

22-летний англичанин, принесший победу сборной U21 в финале Евро-2025, был оперативно продан в «Болонью». Роберто Де Дзерби посчитал невозможным его дальнейшее пребывание в команде.

Аллан Сен-Максимен («Аль-Ахли» → «Клуб Америка»)

После неудачной аренды в «Фенербахче», завершившейся конфликтом с Жозе Моуринью (тренер намекнул, что у француза есть лишний вес), Сен-Максимен снова сменил клуб.

Аллан Сен-Максимен globallookpress.com

28-летний экс-любимец «Ньюкасла» продолжил карьеру в Мексике, перебравшись в «Клуб Америка». Дебют получился ярким: он забил победный гол в концовке матча против «Атласа».

Ренату Саншеш («ПСЖ» → «Панатинаикос», аренда)

Удивительно, но бывший вундеркинд Ренату Саншеш все еще числится в «ПСЖ» и имеет контракт до 2027 года. Однако португалец снова отправился в аренду — теперь в Грецию. Его карьера все больше напоминает путь футбольного «джорнимена».

Ренату Саншеш globallookpress.com

28-летний полузащитник сборной Португалии пополнил состав «Панатинаикоса» после кратковременных периодов в «Бенфике» и «Роме». Пожалуй, он до сих пор сожалеет о том, что покинул «Лилль», где сумел перезапустить карьеру.

Габри Вейга («Аль-Ахли» → «Порту»)

Помните Габри Вейгу? В 2023 году он был главным героем трансферных слухов — им интересовались «Ливерпуль», «Челси», оба клуба из Манчестера, «Наполи» и «Реал». Но 20-летний хавбек шокировал всех, выбрав Саудовскую Аравию и подписав контракт с «Аль-Ахли».

После неоднозначного периода на Ближнем Востоке, осложненного травмами, Вейга вернулся в Европу. Не в топ‑клуб, а в «Порту» — с серьезным снижением зарплаты и за сумму примерно вдвое меньшую, чем заплатили за него в Саудовской Аравии. Теперь Вейга надеется восстановить репутацию и снова привлечь внимание топ-клубов.

Марко Верратти («Аль-Араби» → «Аль-Духаиль»)

Марко Верратти, похоже, вполне доволен жизнью в Катаре. Мечты болельщиков увидеть его в Серии A так и не сбылись: этим летом он просто сменил один катарский клуб на другой.

Марко Верратти globallookpress.com

32‑летний итальянец перешел в «Аль-Духаиль» из «Аль-Араби» на правах свободного агента спустя два года после ухода из «ПСЖ». Это всего лишь четвертый клуб в его карьере после «Пескары», «ПСЖ» и «Аль-Араби».