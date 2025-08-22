«Марсель» снова погрузился в хаос: первый матч нового сезона обернулся грандиозным скандалом

Драки между одноклубниками происходят куда чаще, чем думают болельщики. Футболисты по своей природе чрезвычайно конкурентны, и эмоции на самом высоком уровне нередко зашкаливают, особенно когда игроки постоянно ведут борьбу за место в стартовом составе.

Поэтому неудивительно, что перепалки случаются как на тренировках, так и в раздевалке. А порой мы становились свидетелями конфликтов прямо на поле: достаточно вспомнить скандальную потасовку между Кироном Дайером и Ли Бойером. Это, пожалуй, самый известный эпизод подобного рода в истории АПЛ.

Иногда вспышки агрессии идут на пользу команде, позволяя выпустить пар и снять напряжение. Но то, что произошло в «Марселе» после матча с «Ренном» (0:1), трудно назвать чем-то иным, кроме как тревожным сигналом для Роберто Де Дзерби и его команды.

В клубе восприняли инцидент настолько серьезно, что, по информации французских СМИ, и Адриен Рабьо, и Джонатан Роу уже выставлены на трансфер после конфликта в Ренне. При этом всё громче звучат сомнения в способности самого Де Дзерби навести порядок в коллективе.

Неудачное начало сезона

Первый сезон Де Дзерби на «Велодроме» получился традиционно бурным, но всё же обнадеживающим: харизматичный итальянец вернул команду в Лигу чемпионов, заняв второе место в Лиге 1. Летом клуб серьезно поддержал тренера на трансферном рынке, подписав целую группу интересных игроков: среди них — Анхель Гомес, Факундо Медина и Игор Пайшао.

В итоге разговоры шли даже о том, что «Марсель» способен навязать борьбу за чемпионство извечному сопернику — «Пари Сен-Жермен».

Однако оптимизм моментально сменился разочарованием после поражения в первом туре. Хотя «Ренн» остался в меньшинстве уже на 30-й минуте после удаления Абдельхамида Аит Будлала, «Марсель» так и не сумел вскрыть оборону хозяев, а на 91-й минуте позволил сопернику вырвать победу: Людовик Блас, оставшийся без опеки, убежал и забил единственный гол в этой игре.

«У нас слишком маленькие яйца»

Настоящий скандал разгорелся сразу после финального свистка, когда разочарованные игроки вернулись в раздевалку.

Точные детали потасовки остаются предметом споров. Но журналисты, дежурившие в микст-зоне, утверждают, что слышали сильный шум, вызванный стычкой между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу.

По некоторым данным, Роу даже ударил партнера после обвинений в отсутствии должной самоотдачи.

Отчаявшийся Де Дзерби, как сообщается, обратился к команде со словами: «На поле нас бьют соперники, а здесь мы деремся между собой. Знаете, что это значит? Что у нас слишком маленькие яйца. Для "Марселя" это неприемлемо».

«Недопустимое поведение»

По информации Ici Provence, Де Дзерби предупредил главных участников конфликтной ситуации: «Это последний раз, когда такое происходит».

Полный смысл этой фразы раскрылся чуть позже.

Рабьо и Роу после потасовки были сразу же отстранены — в понедельник утром им запретили тренироваться вместе с командой. Предполагалось, что их вскоре вернут в состав, скорее всего, после символического наказания в виде пожертвования в клубный фонд.

Однако, как сообщает RTL, Де Дзерби дал понять спортивному директору Мехди Бенатиа, помогавшему разнимать игроков, и президенту клуба Пабло Лонгории, что не хочет видеть ни одного из них в команде.

В итоге уже вечером в понедельник «Марсель» выставил Рабьо и Роу на трансфер «за недопустимое поведение в раздевалке после матча с "Ренном", после консультации с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом клуба».

«Непостижимо»

И хотя Роу лишь этим летом подписал полноценный контракт с «Марселем», форвард, забивший победный гол за сборную Англии U21 в финале Евро-2023, не стал создавать проблем и, по слухам, уже договорился о переходе в итальянскую «Болонью».

Совсем иная ситуация с Рабьо и его представителями. Семья игрока крайне недовольна тем, как был решен вопрос. Мать и агент футболиста, Вероник Рабьо, выразила недовольство отсутствием ясной коммуникации со стороны Бенатиа, а также тем, что Де Дзерби якобы сослался на «недостаток самоотдачи» в качестве дополнительной причины для расставания с полузащитником.

Это тем более удивительно, ведь Рабьо считался одним из лидеров команды в прошлом сезоне и играл ключевую роль в раздевалке.

Адвокат футболиста Ромюальд Палау в интервью RMC Sport отметил: «Это непостижимо. Адриен уже почти год крайне вовлечен в проект “Марселя” и очень к нему привязан. Он был уверен, что после выходных всё забудется, и тренировки продолжатся. Поэтому когда мы узнали, что он выставлен на трансфер, это стало настоящим шоком».

«Когда хочешь утопить собаку, говоришь, что у нее бешенство»

Адвокат Рабьо также обвинил «Марсель» в том, что клуб использует конфликт Адриена с Роу как предлог для продажи 30-летнего футболиста.

«Когда хочешь утопить собаку, говоришь, что у нее бешенство. Так что да, у нас есть сомнения относительно того, что сообщил клуб. Когда клуб заявляет, что поведение игрока [в последнее время] изменилось — это неправда. Совершенно неправда!

И действительно, эта немного надуманная история. Но затем они используют данный эпизод, чтобы избавиться от Адриена. Почему? Не знаю. Нужно спросить их, задать им этот вопрос», — добавил Палау.

Адвокат также хочет понять, почему «Марсель» якобы требует 15 миллионов евро за Рабьо, которого уже связывают с возможным переходом в «Галатасарай».

«Нельзя сначала заявлять о желании расстаться с игроком, а затем требовать астрономические суммы. 15 миллионов евро — это огромная сумма», — считает Палау.

«Мы — жертвы»

Однако Лонгория резко отреагировал на предположение, что клуб каким-то образом виноват в ситуации с Рабьо, заявив, что хавбек стал участником «ранее неслыханной ситуации».

«Вы думаете, что я, как президент "Марселя", рад попасть в такую ситуацию? А тем более в случае с одним из самых важных игроков прошлого сезона, человека, которого я сам представлял всем в качестве примера для подражания? Честно говоря, клуб стал жертвой в этой ситуации.

Нам пришлось принять решение после события, которое вышло за пределы допустимого в футбольном клубе, как и в любой другой организации.

Это решение призвано спасти наш сезон. Роберто Де Дзерби работает тренером уже 13 лет, Мехди Бенатиа играет на топ-уровне с 22 лет, а я работаю в профессиональном футболе 20 лет. У нас достаточно опыта, чтобы сказать, что мы никогда не видели ничего подобного в раздевалке», — отметил Лонгория.

Как этот скандал повлияет на сезон «Марселя», пока сложно сказать. Чуть больше станет понятно после субботнего матча с «Парижем».

Однако уже сейчас можно сказать: даже по меркам одного из самых хаотичных клубов мира, это чересчур неприемлемый эпизод.

Ужасная игра в Ренне в прошлую пятницу стоила «Марселю» не только трех очков, но и, вероятно, двух игроков.