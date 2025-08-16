«Ренн» выстоял в меньшинстве и вырвал победу у «Марселя» на последних минутах

Открывать сезон матчем против «Ренна» на переполненном «Роазон Парк» — задача сама по себе непростая. Но «Марсель» ехал в Бретань в роли фаворита: второе место в прошлом чемпионате, ни одного поражения в межсезонье и амбиции Роберто Де Дзерби на борьбу за титул. Всё складывалось в их пользу, особенно после того, как хозяева остались вдесятером уже в первом тайме. Но футбол — игра, которая часто наказывает за расточительность. И в этот вечер всё закончилось для «Марселя» болезненно.

Атмосфера в Ренне с первых минут была электрической. Домашние трибуны встретили бывшего капитана «Марселя» Валентина Ронжье жёстким баннером: «Сделать как Ронжье: выбросить свою честь в канаву». Болельщики «Ренна» явно не были довольны, что игрока, который только переехал в Ренн, так ещё и из Марселя, одного из главных соперников, сделали капитаном в первой же игре.

Первые минуты прошли под диктовку хозяев: активный прессинг, резкие выпады по флангам и уверенные подключения защитников. Уже на 7-й минуте Мохамед Меите был в шаге от того, чтобы замкнуть прострел Квентина Мерлена, а через несколько минут Мусса Аль-Тамари дважды пробил по воротам Рульи, заставив аргентинского вратаря демонстрировать реакцию.

Красная карточка и перелом сценария

Главный эпизод первой половины случился на 31-й минуте. 19-летний Абдельхамид Айт Будлал, дебютировавший в стартовом составе «Ренна» в Лиге 1, пошёл в опасный стык с Амиром Мурильо и получил прямое удаление. Казалось, что игра пойдёт по накатанной для гостей: численное преимущество на час с лишним — серьёзный ресурс.

До перерыва «Марсель» прибавил в контроле, но голевых моментов было немного. Лучший шанс имел Адриен Рабьо — его дальний удар в добавленное время первого тайма сотряс штангу. «Ренн» отвечал контратаками: Аль-Тамари продолжал создавать угрозу, а Рульи спасал в эпизодах на 42-й и 43-й минутах, когда в течение нескольких секунд отражал удары и иорданца, и Ронжье.

«Ренн» держал удар

После перерыва Де Дзерби пошёл ва-банк: выпустил Тимоти Веа, перестроил команду на схему с тремя центральными защитниками и сделал упор на фланговые подключения. Это дало быстрый эффект: на 58-й минуте именно Веа навесил в штрафную, где Мурильо пробил головой — и сотряс штангу!

«Марсель» полностью завладел мячом, выдав отрезок с серией опасных подач и навесов. Но проблема заключалась в том, что атакующей тройки в нужной форме у гостей просто не было: Гринвуд рвался вперёд, но в завершающей фазе терял мяч; Обамеянг добавил движений в штрафной, но до ударов дело почти не доходило.

При игре вдесятером «Ренн» грамотно закрыл середину поля, вынуждая соперника бить с дистанции или навешивать в толпу. Центральная пара защитников выиграла почти всё на втором этаже, а Брис Самба действовал надёжно на выходах.

Важную роль сыграл и Мерлен: он не только оборонял свой фланг, но и время от времени пробовал выбираться вперёд, чтобы сбить темп «Марселя». Несколько раз хозяева даже могли выйти вперёд: особенно опасен был момент на 62-й минуте, когда Аль-Тамари убежал один на один, но снова не переиграл Рульи.

Развязка на 91-й минуте

Казалось, что «Ренн» удержит ничью — и это уже будет маленькая победа. Но в добавленное время хозяева нашли силы для решающей атаки. Мерлен получил мяч на фланге, выждал момент и отправил точный пас в разрез на Людовика Бласа. Полузащитник, вышедший на замену, выскочил на свидание с Рулли и уверенно пробил в дальний угол — 1:0.

Стадион взорвался, а игроки «Марселя» опустили головы: у них было ещё две минуты на спасение, но они так и не смогли создать ни одного реального момента.

Для «Ренна» это победа характера — команда Бейе показала, что готова биться с любым соперником, даже играя в меньшинстве. А для «Марселя» — серьёзный удар под дых: при всём контроле и владении мячом, реализация моментов снова оставляет желать лучшего. Сезон для Де Дзерби уже начался неприятно — теперь нужно срочно искать решения для лучшей эффективности в атаке.