Инцидент крайней жестокости. Почему «Марсель» списал Рабьо и Роу

Даже по меркам, чья история всегда изобиловала взрывными моментами, короткое заявление на клубном сайте во вторник около 18:30 по местному времени прозвучало как гром среди ясного неба.

«Олимпик Марсель объявляет, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу выставлены на трансфер», — говорилось в сообщении.

«Это решение принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча против "Ренна", в согласии с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом клуба. Игроки были уведомлены о решении в понедельник».

Рабьо (30 лет) и Роу (22) заметно повлияли на прошлогодний успех «Марселя», занявшего второе место в Лиге 1. Рабьо выступал в роли ключевого игрока основы, а Роу выходил со скамейки и добавлял динамики.

Возвращение клуба в Лигу чемпионов, яркие летние трансферы и удачная предсезонка подогревали надежды, что команда наконец сможет составить реальную конкуренцию извечному сопернику — «Пари Сен-Жермен» — в борьбе за титул. Но потребовалось чуть больше 90 минут, чтобы этот оптимизм улетучился.

В пятничном матче-открытии сезона Лиги 1 против «Ренна» команда Роберто Де Дзерби доминировала на протяжении всей встречи, но так и не смогла распечатать ворота соперника, даже имея численное преимущество целый час после удаления Абдельхамида Аит Будлала на 31-й минуте. И уже в компенсированное время Людовик Блас убежал к воротам и принес хозяевам победу 1:0.

Для «Марселя» неприятности только начинались.

По данным многочисленных публикаций во французских СМИ, страсти в раздевалке гостей вспыхнули после того, как несколько лидеров команды, включая Рабьо и аргентинского вратаря Херонимо Рульи, обрушились на Джонатана Роу за недостаточную самоотдачу на поле.

Вскоре Рабьо вступил с Роу в затяжную потасовку, в ходе которой полузащитник сборной Франции ударил в лицо английского вингера, выступающего за молодежную сборную до 21 года. В суматохе 17-летний хавбек Дэррил Бакола потерял сознание и нуждался в помощи медицинского штаба клуба. Порядок удалось восстановить лишь после вмешательства сотрудников службы безопасности.

Источники в клубе, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили, что другие игроки команды были «шокированы» уровнем жестокости, проявленной в стычке между Рабьо и Роу.

Адриен Рабьо globallookpress.com

В интервью AFP президент «Марселя» Пабло Лонгория назвал произошедшее «инцидентом крайней серьезности и жестокости, беспрецедентным случаем».

— «Мы должны были принять решение после ситуации, которая выходит за рамки допустимого в футбольном клубе, как и в любой другой организации, — объяснил испанец. — Роберто Де Дзерби работает тренером уже 13 лет, (спортивный директор) Меди Бенатья находится в футболе высшего уровня с 22 лет, я сам начал профессиональную карьеру в 20. Думаю, у нас троих достаточно опыта, чтобы сказать: мы никогда не видели ничего подобного в раздевалке».

Лонгория уточнил, что сам он инцидента не наблюдал, поскольку в данный момент отстранен от посещения раздевалки после обвинений арбитров Лиги 1 в «коррупции» в прошлом сезоне.

Бенатья поддержал слова Лонгории, заявив в интервью RMC Sport: «Это был хаос, я никогда такого не видел. Люди могут вспылить, но переходить к рукоприкладству, удару в лицо, да еще чтобы пришлось вызывать охрану и разнимать… недопустимо». По его словам, ситуация усугубилась тем, что в течение 48 часов после инцидента ни Рабьо, ни Роу не извинились за свое поведение.

Главный тренер Роберто Де Дзерби на традиционной пресс-конференции в пятницу выразил полную поддержку позиции клуба.

— «Представьте: на рабочем месте два сотрудника избивают друг друга, как будто в английском пабе, а третий лежит без сознания на полу, — сказал он. — Что должен сделать работодатель во Франции? Есть два варианта: отстранение или увольнение. В субботу и воскресенье я разговаривал по телефону с Меди Бенатья и Пабло Лонгорией. Мы дождались понедельника, чтобы официально объявить решение: отстранить игроков от состава, пока не станет ясно, осознали ли они случившееся и испытывают ли сожаление».

«В футбольном клубе, как и везде, должна быть иерархия. На первом месте — клуб. И перед игроками всегда стоят тренер и команда», — подчеркнул Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Лонгория, возглавивший «Марсель» в феврале 2021 года, добавил, что стычка между Рабьо и Роу произошла на фоне уже имевшихся у руководства сомнений в дисциплине внутри коллектива. По его словам, он был вынужден трижды делать команде «выговоры», последний из которых касался неоплаченных штрафов буквально накануне встречи с «Ренном».

Решение выставить Рабьо и Роу на трансфер, отметил президент, было принято, чтобы «защитить клуб и сезон». С понедельника оба футболиста тренируются отдельно от общей группы.

При этом в отношении Джонатана Роу давно было известно, что «Марсель» готов рассмотреть предложения. Англичанин перешел из «Норвич Сити» прошлым летом на правах аренды с опцией выкупа за £17 млн (около $23 млн), которой французский клуб воспользовался.

Джонатан Роу globallookpress.com

Уроженец Лондона, ставший героем финала молодежного Евро-2023, забив победный мяч в ворота Германии в дополнительное время, занял место на левом фланге после ухода Луиса Энрике в «Интер». Но уже сейчас на эту позицию пришел новый игрок — бразильский форвард Игор Пайшан, купленный у «Фейеноорда» за рекордные для клуба €35 млн (£30,3 млн; $40,6 млн).

Решение «Марселя» фактически выставить Рабьо за дверь стало полной неожиданностью. Его переход прошлым летом, после пяти лет в «Ювентусе», рассматривался как крупный успех клуба: тот факт, что свои первые шаги в футболе он делал в «ПСЖ», лишь усиливал восторг болельщиков от этого трансфера.

Элегантный левоногий полузащитник, согласившийся на серьезное снижение зарплаты ради переезда в Прованс, блистал на разных позициях и завершил сезон с 10 голами и 5 результативными передачами во всех турнирах, помогая «Марселю» впервые с 2022 года напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Его лидерская роль ярко проявилась и в шестисерийном документальном фильме клуба на YouTube Sans jamais rien lâcher («Никогда не сдавайся»), который показывал закулисную атмосферу первого сезона Роберто Де Дзерби во главе команды.

На тренировках, в раздевалке, в разговорах один на один с Бенатья на базе «Ла Командери» — Рабьо предстал как образцовый партнер и лидер. В фильме Лонгория называл его «лучшим человеком, с которым мне когда-либо доводилось работать в раздевалке за всю карьеру».

Бенатья, сам в прошлом игрок «Ювентуса», высказывался не менее восторженно: «Помимо того, что Адриен — топ-футболист, у него психология, словно железобетон», — говорил экс-защитник сборной Марокко. Оба руководителя публично выразили сожаление по поводу того, что расставание с Рабьо получилось столь внезапным и драматичным.

Адриен Рабьо globallookpress.com

В интервью The Athletic в июне сам Рабьо с теплом отзывался о своем первом сезоне на «Велодроме».

— «Я очень счастлив, — говорил он. — Меня отлично приняли, и все сразу пошло по правильному пути. У меня быстро наладились отношения с тренером — у него футбольное мышление и страсть, которые нас объединяют. Сезон получился великолепным: я сыграл все матчи, не было травм, я всегда был в строю. И вся атмосфера вокруг игр… это невероятный накал, который можно встретить лишь на редких стадионах мира. Это действительно особенное место и потрясающий сезон».

В интервью региональной газете La Provence накануне нынешнего сезона Рабьо признался, что отказался от «выгодных предложений» сразу нескольких клубов летом, потому что «дал слово» Лонгории и Бенатья остаться в «Марселе».

Адвокат футболиста, Ромуальд Палао, обвинил клуб в том, что инцидент с Роу используется как предлог, чтобы избавиться от игрока. Двухлетний контракт Рабьо истекает в конце сезона, и уже с января он сможет подписать соглашение с зарубежной командой бесплатно, если «Марсель» не продаст его до закрытия текущего трансферного окна.

Руководство провансальцев ранее уже показывало, что не боится публично критиковать футболистов, которых решает выставить на трансфер. Так, после того как в январе прошлого года французский защитник Жонатан Клосс оказался в списке на продажу, Бенатья усомнился в его профессионализме, заявив в эфире Canal+, что его «поведение временами находилось на грани». Спустя несколько месяцев Клосс перебрался в «Ниццу».

И Лонгория, и Бенатья отвергают предположения, что решение связано исключительно с желанием выручить деньги за трансфер Рабьо. Они подчеркивают, что еще летом клуб начал переговоры с ним о новом контракте. Источники в «Марселе» настаивают: решение выставить Рабьо и Роу на трансфер было продиктовано исключительно дисциплинарными причинами.

Пабло Лонгория globallookpress.com

Мать и агент полузащитника Вероник Рабьо не отрицает, что ее сын стал участником перепалки с Роу, но считает, что ситуация чрезмерно раздута.

«Да, стычка была, это факт, но наказание абсолютно несоразмерно, — сказала она в интервью The Athletic. — В истории футбола когда-нибудь выгоняли игрока из клуба просто за конфликт в раздевалке? Тогда пришлось бы отчислять футболистов каждую неделю.

Если все было настолько серьезно, почему никто из них не получил травмы? Не было сломанных носов, рассеченных губ, синяков под глазами или рассеченных бровей. Никто не оказался в больнице, не оформлял больничный. Эти обвинения просто несостоятельны. Никакого "крайнего, неслыханного насилия" не было».

Представитель Роу отказался от комментариев, когда с ним связались журналисты The Athletic.

«Марсель» установил ценник в €15 млн на Рабьо, которому крайне важно получать игровое время в преддверии чемпионата мира следующим летом. СМИ сообщают об интересе к полузащитнику со стороны «Милана», его бывшего клуба «Ювентус» и команд из Саудовской Аравии. По словам матери игрока, контакты уже были и с клубами из Англии, Италии и Испании.

24 августа итальянская «Болонья» официально объявила о переходе Джонатана Роу. Если замена английского вингера в лице Пайшана у «Марселя» уже есть, то возможный уход Рабьо может заставить клуб выйти на рынок за новым центральным полузащитником.

Помимо бразильца, марсельцы усилились экс-защитником «Ланса» Факундо Мединой, универсальным американцем Тимоти Веа (аренда), а также англичанами Эйнджелом Гомесом и Си Джеем Иганом-Райли на постоянной основе. Кроме того, на «Велодром» после сезона в Саудовской Аравии вернулся Пьер-Эмерик Обамеянг.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Болельщикам «Марселя» вновь приходится испытывать дежавю: клуб в очередной раз спотыкается уже на старте сезона. Достаточно вспомнить, как Марсело Бьелса, один из столь же импульсивных предшественников Де Дзерби, подал в отставку прямо на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Кана» (0:1) в августе 2015-го.

Его соотечественник Хорхе Сампаоли ушел еще до начала предсезонки 2022 года, а испанец Марселино продержался всего семь матчей в 2023-м, поспешно сложив полномочия после того, как на встрече с группами фанатов заявил об угрозах в свой адрес.

История с Рабьо и Роу подорвала надежды, что второй сезон Роберто Де Дзерби в «Марселе» пройдет спокойнее первого. Да, тогда команда заняла второе место вслед за «ПСЖ» и вернулась в Лигу чемпионов, но кампания итальянца была насыщена скандалами.

Де Дзерби грозился уйти после неожиданного домашнего поражения от «Осера» в ноябре, вступал в перепалки на тренировке с канадцем Исмаэлем Коне (этот эпизод даже попал в клубный документальный фильм) и устраивал конфликт на базе после проигрыша «Реймсу» в марте.

Вспышки Де Дзерби, часто сопровождаемые столь же резкими публичными заявлениями Бенатии, создают впечатление, что этот взрывоопасный клуб живет в состоянии постоянного напряжения. Уже в конце сентября маячит первая в сезоне встреча с «ПСЖ». Все говорит о том, что разрядки в ближайшее время ждать не придется.