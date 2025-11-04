Шестикратный чемпион страны Николай Писарев в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским поделился наблюдениями о самых ярких событиях 14-го тура чемпионата РПЛ

«Счет на табло в центральных матчах закономерен»

— «Зенит» — «Локомотив» (2:0), или «Краснодар» — «Спартак» (2:1) — какой из центральных поединков больше пришелся по вкусу?

— Оба матча понравились. Хотя в равной степени ощущалось преимущество хозяев, то и другое действо вышло на славу. До конца держало зрителей в напряжении, пусть сценарий поединков и получился разным.

— В чем отличие зенитовского господства от краснодарского?

— Особых отличий нет. Обе команды в матчах с сильными соперниками доказали, что являются главными претендентами на чемпионство. Окончательный счет на табло закономерен.

— Но в обоих случаях гости имели шанс сравнять счет. То было бы высочайшей несправедливостью?

— Понятно, при 1:0 в пользу «Зенита» имел определенный шанс Комличенко, но супермоментом его не назовешь. «Спартак» нежданно-негаданно получил на последних минутах преимущество в два игрока, но тоже его попытки в эндшпиле были ни чета упущенным моментам хозяев. Так что я бы не стал переоценивать вероятность ничейного исхода что в одном поединке, что в другом.

— Что удивило больше, появление Жерсона в «Зените» или Игоря Дмитриева в «Спартаке»?

— Ни то, ни другое. «Спартак» настолько непредсказуем в выборе состава, что уже вряд ли может чем-то огорошить. Да и выход Жерсона с первых минут не стал большой неожиданностью. Многие говорили, что бразилец набирает форму и здорово смотрится на тренировках.

— А отсутствие в старте Андрея Мостового и Маркиньоса?

— В той же степени вполне предсказуемая ситуация. И то, и то мы уже видели прежде. Пусть Мостовой и забил эффектный гол, играя перед этим с «Динамо» в стартовом составе, тренерское решение никого не должно удивлять. Оба способны усиливать игру, выходя со скамейки.

— Кем сделана большая заявка на чемпионство?

— «Краснодар» в меньшей степени позволяет себе терять очки в матчах, где является явным фаворитом. А «Зенит» не всегда так собран. Вспомним, к примеру, недавние 1:1 с «Акроном». Если надо выбрать претендента номер один на «золото», то пусть это будет действующий чемпион. Во всяком случае, на данный момент мне это так видится.

«ЦСКА ставит на быстрые голы»

— «Зенит» без ярко выраженного центрфорварда берет непредсказуемостью?

— Нет ощущения, что постоянная смена в «Зените» игроков на позиции центрального нападающего от хорошей жизни. Это скорее похоже на поиск оптимального варианта. Кассьерра был недоступен. Лусиано доверяют меньше других в этом сезоне. Соболев, видимо, не в оптимальной форме. Выбор пал на Луиса Энрике, который и в прошлом матче играл в этой роли. У него был такой опыт и в прежних клубах.

— Не показалось, что в игре ЦСКА с «Пари НН» (2:0) было непривычно много брака?

— Да, показалось, что брака было многовато, причем в исполнении обеих команд. Поэтому матч по своему рисунку получился достаточно рваным, с обилием довольно непредсказуемых ситуаций. Но все-таки нужно делать поправку на специфику игры армейцев.

— Уже 17-й гол ЦСКА в первых таймах — акцентированная задача экономии энергетических затрат?

— Возможно, это установка главного тренера. Всегда лучше побыстрее открыть счет в матче. Если ситуация позволяет сделать ставку на быстрый мяч или «гол в раздевалку», такого рода риск можно считать оправданным.

— Матвей Лукин все же выиграл конкуренцию о Жоао Карлоса?

— Пока выигрывает. Хорош наверху, осмелел, забивает — в общем набирает обороты. Пожелаем ему продолжать в том же духе и не расслабляться.

— «Рубин» — «Динамо» (0:0) потому, что никто в России не отрабатывает игру в большинстве?

— Довольно специфическая для тренировочного процесса история, и пусть она остается внутри клубов. В данном случае матч просто так сложился.

— «Балтика» во встрече с «Ахматом» (2:0) доказала, что чем хуже, тем лучше?

— Что вы, нет в футболе такого правила! Да, поединок пропускали четверо дисквалифицированных футболистов, но на смену им вышли вполне квалифицированные игроки. И просто есть «Балтика» — команда, которая играет каждый матч с отличной самоотдачей. Так, будто он последний. Очень организованно, практически без изъянов. Даже игроки ротации чувствуют свою необходимость и способны прийти на помощь в любой момент.

— Махачкала продолжает оставаться рекордсменом по числу единоборств. Их количество против «Крыльев» (2:0) перешло в качество?

— К сожалению, игра «Крылышек» в обороне в этом сезоне вызывает очень много вопросов. А Махачкала дома всегда старается быть агрессивнее. Тут наложилось одно на другое.

— «Ростов» — «Акрон» (0:1) — к падению одних и ремонтаде других?

— Не был бы столь категоричен. «Ростов» смотрелся не хуже, моментов создал не меньше. Даже в меньшинстве на последних минутах забил два отмененных гола. А тольяттинцы молодцы, что научились выжимать максимум. В последних турах им удается набирать очки там, где они не острее своих соперников.

«"Локо" первое поражение может пойти во благо»

— Как вы вообще к различным сериям и ко всякого рода условностям в футболе относитесь?

— Серии победные или проигрышные скорее интересны болельщикам. Футболисты и тренеры придают им меньшее значение. В любом случае, как известно, они имеют свойство заканчиваться.

— У «Локомотива» в Питере закончилась беспроигрышная (19 матчей в РПЛ). Ничего в железнодорожном механизме теперь не сломается?

— Ничего в механизме «Локо» сломаться после поражения в Питере не должно. Даже может пойти во благо, поскольку серии зачастую только давят.

— «Спартак» в этом чемпионате не может обыграть никого из больших клубов. Психология, или реальное соотношение сил?

— «Спартак» в нынешнем сезоне теряет очки не только с топ-клубами. Проблемы точно не только в психологии.

— «Балтика», тем временем, продолжает бить рекорды по части пропускной способности. Как объяснить каждое из этих достижений?

— Сильные стороны «Балтики», как я уже сказал, это организация игры и самоотдача. Нет явного лидера, что тоже в определенном смысле «плюс». Все обороняются, все атакуют. Очень тренерская команда. По части стабильности нужно отметить и вратаря Бориско! Поэтому и пропустили только шесть, и лишь один в последних девяти матчах, и только один с игры.

Календарь и таблица РПЛ

— Одно очко в девяти последних матчах «Пари НН» (включая кубковые) выглядят объективной реальностью?

— Футбол в долгую (на дистанции), как правило, объективен.

«Со Станковичем "Спартак" теряет время»

— Игрок тура?

— Максим Глушенков.

— Он для вас скорее распасовщик, или голеадор?

— Макс в равной степени может и забить, и отдать. Выделять одну из сильных его сторон неправильно да и впрямь сложно и кособоко.

— Лучший гол — первый зенитовский, второй армейский, быстрый махачкалинский в несколько касаний?

— Я бы выделил подачу Кругового внешней на Кисляка. Просто отличный гол!

— Деян Станкович опять взялся за старое?

— Дело не в эмоциях. «Спартак» со Станковичем просто теряет время. По-моему, все что мог показать здесь серб, он уже показал.

— Не о теоретической, а практической роли Андрея Талалаева. Согласитесь, не будь этого подброса в его исполнении и победы могло не случиться?

— Вполне возможно. Но это его вовлеченность в игру подчеркивает. Понятно, могли не успеть так быстро развить атаку с выходом на ударную позицию, не окажись Андрей в нужное время в нужном месте.

— Совсем ведь не в традициях Станислава Черчесова менять игроков на 25-й минуте?

— Черчесов точно способен дать любой команде эмоций, зарядить игроков. Но иногда в любом коллективе наступает непростой момент, когда дело не только в эмоциях и настрое. Что именно сейчас с «Ахматом», со стороны сказать тяжело.