Девяносто минут в Краснодаре напоминали учебное видео по тому, как сломать соперника прессингом и скоростью — и как собственными эмоциями оживить почти решённый матч. «Быки» Мурада Мусаева долго и уверенно держали игру под контролем, повели благодаря голам Александра Черникова и Джона Кордобы, но в концовке устроили американские горки: удаление колумбийца, быстрый ответ «Спартака», ещё одно удаление — и валидольная развязка. Хозяева выстояли и вернулись на вершину таблицы, а «красно-белые» получили очередной болезненный урок в матчах с лидерами.

Результат матча Краснодар Краснодар 2:1 Спартак Москва 0:1 Леви Гарсия 90' Жёлтая карточка: Никита Кривцов 90+1' (Краснодар)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 44% Владение мячом 56% 6 Угловые удары 2 1 Офсайды 2 24 Фолы 17

Старт — на равных: борьба, фолы, длинные мячи на Угальде. Но стоило «Краснодару» найти ритм на левом фланге, как «Спартак» поплыл. Первый тревожный звонок москвичам прозвенел уже на десятой минуте: навес Сперцяна со стандарта, удар Кордобы — и спасение только от миллиметрового офсайда после проверки ВАР. Это не остудило хозяев, а, наоборот, подбавило оборотов.

Гол назревал и пришёл на 18-й минуте. Быстрый выход из-под давления — и атака в три касания: Виктор Са разбирает оппонента один в один, Оласа врывается и бьёт в штангу, Кордоба с добивания промахивается, но Черников читает эпизод до конца и отправляет мяч в сетку. В этот момент стало видно главное различие команд — «быки» быстрее принимают решения и первым же касанием вскрывают зоны, «Спартак» опаздывает и собирает «горчичники».

У хозяев работало почти всё: стандарты (ещё один удар Кордобы — в перекладину), агрессивный контрпрессинг, грамотные фолы в центре. У гостей не работало главное — выход из обороны и баланс в полузащите. Решение Деяна Станковича насытить середину без классического левого хавбека привело к пустому пространству за спиной Дмитриева: «Краснодар» бил в эту брешь раз за разом. К перерыву у «красно-белых» — всего пара полумоментов и россыпь предупреждений, у хозяев — чувство, что матч идёт под их диктовку.

Подарок Барко, дубль из эмоций и финал на нервах

В раздевалках «Спартак» перезагрузился: вышел Маркиньос, фланги ожили, Солари пару раз поймал Оласу на дриблинге. Но смелости гостей не хватило, чтобы не рисковать у собственных ворот. На 59-й минуте они сами включили сирену тревоги: Барко так неудачно покатил поперёк на линию штрафной, что мяч достался Виктору Са. Дальше — Сперцян делает паузу, заряжает в перекладину, Кордоба добивает. 2:0, и будто бы всё ясно.

Но у этой игры была ещё одна глава — эмоциональная. Кордоба, до того терзавший связку Ву — Литвинов, перегорел в единоборствах и за семь минут собрал две жёлтые. В большинстве «Спартак» наконец довёл атаку до ума.

На 90-й Барко получил свободу на подаче, а свежий и прыгучий Гарсия выиграл воздух у Петрова — интрига ожила. Тут же жар поднялся до максимума: в компенсированное время Дуглас Аугусто умудрился схлопотать две карточки в одном эпизоде — и «Краснодар» остался вдевятером. Последний угловой с Максименко в чужой вратарской, сумбур у ворот чемпиона — и всё же спасительная скидка «быков» подальше от беды. Свисток. Выдох.

«Спартак» был сильно хуже, несмотря на концовку

По содержанию игра куда шире сухих цифр. «Краснодар» продолжает играть по своей чемпионской методичке: интенсивность без мяча, вертикальные решения с ним, стандарты как отдельный вид оружия. Но сильно мешает избыточная эмоциональность. Собственными руками команда превратила комфортный вечер в рискованную лотерею и на следующий тур потеряла Кордобу и Дугласа Аугусто (дисквалификации). Уже есть огромные вопросы по глубине состава перед непростым выездом в Калининград.

«Спартак» увидел в отражении всё то, что и раньше мешало в больших матчах. Ставка на плотный центр без чёткого левого края — риск, который «Краснодар» вскрыл незамедлительно. Выход из обороны под прессингом — боль, что в первом, что во втором тайме. И да, команда собрала силы на финальный штурм, но не компенсировала проваленные семьдесят минут. У Станковича по-прежнему ноль побед с лидерами и слишком много эмоций там, где нужна холодная голова.