прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.84

10 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Нефтехимик». Матч начнется в 19:30 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч КАМАЗ — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 1.84.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: «КАМАЗ» идет на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 39 баллов. Общая разница мячей — 41:28.

Последние матчи: в последнем матче команда из Набережных Челнов поделила очки в поединке против «Шинника» (0:0).

Ранее команда не смогла забить мячей во встрече с воронежским «Факелом», завершив поединок со счетом 0:0, и смогла заработать три очка, обыграв «Черноморец» со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров Букмекер 1 x 2 Новым игрокам 2.17 3.03 3.64 Бонус $10 000 Выбрать букмекера→

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «КАМАЗ» все еще имеет шансы побороться за повышение в классе. Пока отставание от четвертой строчки, дающей возможность побороться за выход в РПЛ, составляет три балла. При этом у «КАМАЗа» лишь одно поражение, три матча вничью и одна победа в последних пяти встречах.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» идет на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 27 туров 35 очков. У команды восемь побед, 11 матчей вничью и восемь поражений. Общая разница мячей — 31:32.

Последние матчи: в последнем матче команда из Нижнекамска при гостевых трибунах проиграла поединок против волгоградского «Ротора» со счетом 1:3.

Ранее «Нефтехимик» уступил лидеру чемпионата, воронежский «Факел», со счетом 0:2 и расписал мировую с «Шинником», завершив встречу со счетом 0:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтехимик» в последних пяти матчах имеет всего одну победу, три поражения и одну встречу вничью. Команда вряд ли сможет побороться за выход в РПЛ, однако клуб прочно закрепился в середине турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «КАМАЗ» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.13. Ничья оценена в 3.05, победа оппонента — 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.44 и 1.46.

Прогноз: Не видим, что в матче будет много забитых мячей, поэтому сыграем на тотале меньше 2 мячей.

1.84 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 1.84.

Прогноз: Можно сыграть на результате матча. «КАМАЗ» выглядит предпочтительнее, поэтому рискнем и поставим на их победу.

2.13 Победа «КАМАЗа» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Победа «КАМАЗа» в матче за 2.13.