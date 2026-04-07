«Крылья Советов» и ЦСКА Москва играют в полуфинале Пути Регионов Кубка России. Для самарцев это шанс спасти непростой год, а для «армейцев» — фактически единственный путь к трофею. А в следующей стадии победитель сыграет с «Зенитом» или «Спартаком» за выход в Суперфинал Кубка. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22' В штангу попал Гайич из убойной позиции! Отличную атаку провели гости, немного не повезло в завершающей стадии.

21' Снова не получилась у Кисляка подача на ближнюю, но и в контратаку «Крылья» не убежали.

20' ЦСКА заработал угловой.

19' Козлов забрасывал вперёд на Гонду, неточный получился пас.

17' Олейников отдавал в штрафную на Шуманского, не прошла передача и даже угловой не получилось заработать.

16' Держится за заднюю поверхность бедра вратарь «Крыльев», нужна помощь врачей.

15' Кокарев уверенно забрал мяч в руки на выходе, Обляков забрасывал в штрафную.

15' Кисляк грамотно поставил спину Баньяцу в центре поля и заработал штрафной.

13' Олейников опасно убегал в контратаку со своей половины поля, Глебов не выключился и отработал в защите!

11' ЦСКА заработал угловой.

10' Кокарев забрал мяч в руки после навеса Кругового.

09' Олейников перехватил мяч на половине поля соперника, тут же его накрыли защитники ЦСКА.

09' ЦСКА не создал момент после подачи с угла поля, но сохранил мяч у себя.

08' Опасно простреливал Гонду от лицевой линии, защитник перехватил.

06' Данилов выбил мяч в аут после прохода Шуманского по флангу.

04' ГОООООООЛ! Впереди ЦСКА! Круговой блестяще выдал пас в штрафную на Гонду, тот первым касанием обыграл вратаря, а вторым уложил мяч в сетку. 0:1!

03' Заброс Кисляка на левый фланг не прошёл, Кокарев опередил Глебова.

02' Олейников с линии штрафной мощно пробил – Тороп на месте.

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

17:35 Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Кокарев, Рекена, Лепский, Божин, Гальдамес, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Шуманский.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Гонду.

17:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Василий Казарцев; АVAR — Павел Шадыханов.

«Крылья Советов»

«Крылья» подходят к игре в условиях турбулентности после ухода Магомеда Адиева. Первый матч при Сергее Булатове завершился поражением от «Зенита» (1:2), но по содержанию команда выглядела достойно — не развалилась и до последнего сохраняла интригу.

В чемпионате ситуация сложная: самарцы находятся в зоне стыков, однако в Кубке команда проявляет характер. Уже были пройдены «Локомотив» и другие соперники, причём часто через напряжённые концовки и серии пенальти. Это говорит о психологической устойчивости.

Особое внимание — домашним матчам. «Крылья Советов» не проигрывают дома уже восемь встреч подряд, регулярно цепляются даже за топ-соперников и довольно надёжно действуют в обороне. При поддержке трибун они способны снова создать проблемы фавориту.

ЦСКА

ЦСКА проводит неоднозначный отрезок сезона. Команда Фабио Челестини вернулась к победам, но качество игры вызывает вопросы. Даже в последнем матче с «Акроном» победу удалось вырвать лишь в концовке благодаря индивидуальному эпизоду.

В РПЛ «армейцы» отстали от лидеров, поэтому Кубок становится приоритетом. Однако выездная форма — слабое место команды: до недавней победы над «Акроном» ЦСКА проиграл пять матчей подряд в гостях, причём часто без забитых мячей.

Есть и кадровые потери. Из-за дисквалификации и отстранения не сыграет Мойзес, что вынуждает тренерский штаб перестраивать оборону. Тем не менее, глубина состава и индивидуальный класс остаются на стороне гостей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.78.