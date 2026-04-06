Самарские «Крылья Советов» сейчас выбирают из трёх претендентов на должность главного тренера, сообщает телеграм‑канал Sport Baza.

В качестве основных претендентов рассматриваются кандидатуры Владимира Федотова и Сергея Игнашевича — если клуб сохранит прописку в РПЛ.

В случае если «Крылья Советов» окажутся в Первой лиге, руководство клуба обратится к Евгению Калешину.

Напомним, что 1 апреля стало известно об отставке Магомеда Адиева. Пока командой руководит один из его помощников — Сергей Булатов. Сейчас «Крылья» с 21 очком идут на 13‑м месте в таблице РПЛ.

Стоит добавить, что 46‑летний Игнашевич на заре своей игровой карьеры два года (1999–2000) отыграл в Самаре.