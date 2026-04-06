Форвард ЦСКА Лусиано надеется, что армейцы до конца будут бороться за золотые медали в нынешнем сезоне чемпионата России-2025/26.

Ранее красно-синие в Самаре одолели «Акрон» со счетом 2:1. ЦСКА записал в актив 42 очка и идет пятым в таблице РПЛ.

«Две победы в двух последних матчах? Удалось переломить кризис за счет тренировок, за счет большой самокритики. У нас очень хорошая команда, сейчас необходимо продолжить напряженно и сильно работать. И это выливается в результат. Я очень доволен.

Такой клуб как ЦСКА должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато. Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца. Дай бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше», — сказал Гонду «Матч ТВ».