Форвард ЦСКА Лусиано надеется, что армейцы до конца будут бороться за золотые медали в нынешнем сезоне чемпионата России-2025/26.

Лусиано Гонду

Ранее красно-синие в Самаре одолели «Акрон» со счетом 2:1.  ЦСКА записал в актив 42 очка и идет пятым в таблице РПЛ.

«Две победы в двух последних матчах?  Удалось переломить кризис за счет тренировок, за счет большой самокритики.  У нас очень хорошая команда, сейчас необходимо продолжить напряженно и сильно работать.  И это выливается в результат.  Я очень доволен.

Такой клуб как ЦСКА должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице.  Мы будем идти от матча к матчу.  Понимаем, что сейчас находимся далековато.  Но математически есть возможность.  Будем бороться до самого конца.  Дай бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше», — сказал Гонду «Матч ТВ».