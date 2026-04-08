В среду, 8 апреля, питерский «Зенит» примет московский «Спартак» в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20:44 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 68 134 зрителя.

20:25 Главным судьей матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Зенита»

«Зенит»: Латышонок, Алип, Дркушич, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Педро, Мостовой, Энрике, Дуран.

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари.

«Зенит»

После 23 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидера составляет всего один балл. В последнем матче РПЛ питерский клуб смог добыть 15-ю победу в сезоне. «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. Ранее коллектив Сергея Семака уверенно обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 и закрыл матч против махачкалинского «Динамо» в 1/4 Кубка России Пути регионов со счетом 1:0.

«Зенит», такое ощущение, с полной серьезностью подошел ко второй части сезона. Команда провела после возобновления чемпионата семь матчей, забрав победу в шести поединках и проиграв лишь одну встречу. Общий счет в этих поединках 13:2. В лазарете команды находится защитник Вадим Шилов.

«Спартак»

«Спартак» идет на шестой строчке РПЛ, набрав 41 балл при 12 победах, пяти матчах вничью и шести поражениях. В последнем матче РПЛ «красно-белые» набрали три очка в поединке против «Локомотива» в дерби. Встреча завершилась со счетом 2:1. Ранее команда смогла «всухую» обыграть «Оренбург» со счетом 2:0 и добыть победу с минимальным счетом 1:0 против «Динамо» в Кубке России, однако первая встреча завершилась поражением со счетом 2:5.

«Спартак» подходит к поединку полуфинала Кубка России на серии из трех побед к ряду. При этом единственное поражение у московской команды в последних пяти матчах было именно от «Зенита» в поединке РПЛ со счетом 0:2. Чем на этот раз «Спартак» ответит хозяевам встречи? Травмированы — Владислав Саусь (п), Илья Самошников (з) и Срджан Бабич (з).

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 2 матча в рамках РПЛ. В Москве в августе 2025 года матч завершился вничью 2:2, а в Санкт-Петербурге 14-го марта победил «Зенит» 2:0.

За всю историю команды сыграли между собой 175 матчей. В 68 играх победил «Спартак», в 57 «Зенит», оставшиеся 50 матчей завершились вничью.

