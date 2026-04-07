В матче будет очень жарко!

прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.51

8 апреля в матче полуфинала Кубка России Пути регионов сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Зенит — Спартак с коэффициентом для ставки за 2.51.

«Зенит»

Турнирное положение: после 23 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидера составляет всего один балл.

Последние матчи: в последнем матче РПЛ питерский клуб смог добыть 15-ю победу в сезоне. «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Ранее коллектив Сергея Семака уверенно обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 и закрыл матч против махачкалинского «Динамо» в 1/4 Кубка России Пути регионов со счетом 1:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: в лазарете команды находится защитник Вадим Шилов.

Состояние команды: «Зенит», такое ощущение, с полной серьезностью подошел ко второй части сезона. Команда провела после возобновления чемпионата семь матчей, забрав победу в шести поединках и проиграв лишь одну встречу. Общий счет в этих поединках 13:2.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» идет на шестой строчке РПЛ, набрав 41 балл при 12 победах, пяти матчах вничью и шести поражениях.

Последние матчи: в последнем матче РПЛ «красно-белые» набрали три очка в поединке против «Локомотива» в дерби. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Ранее команда смогла «всухую» обыграть «Оренбург» со счетом 2:0 и добыть победу с минимальным счетом 1:0 против «Динамо» в Кубке России, однако первая встреча завершилась поражением со счетом 2:5.

Не сыграют: травмированы — Владислав Саусь (п), Илья Самошников (з) и Срджан Бабич (з).

Состояние команды: «Спартак» подходит к поединку полуфинала Кубка России на серии из трех побед к ряду. При этом единственное поражение у московской команды в последних пяти матчах было именно от «Зенита» в поединке РПЛ со счетом 0:2. Чем на этот раз «Спартак» ответит хозяевам встречи?

Статистика для ставок

«Спартак» ни разу не обыгрывал «Зенит» в текущем сезоне: ничья и поражение

«Зенит» забил десять мячей в последних пяти матчах

«Спартак» выиграл три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 4,80, а на «Зенит» — 1,83, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

Прогноз: Команды традиционно много забивают во встречах против друг друга. Сыграем на тотале больше 3 мячей в матче.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.51.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в основное время матча.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт прибыль 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья в матче за 3.80.

Не проступите дерзкую ставку на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 5.00.