дерзкая ставка за 5.00 на матч Кубка России

8 апреля в 1/2 финала плей-офф пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Зенит — Спартак с коэффициентом для ставки за 5.00.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы сражаются за триумф на обоих фронтах. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Зенит» на один пункт отстает от «Краснодара». А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Петербуржцы одолели «Крылья Советов» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Кайрат» (2:0). Плюс поединок с московским «Динамо» также завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Зенит» добыл 5 побед. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Петербуржцы ныне находятся в приличных кондициях. Команда Сергея Семака победила 5 раз подряд.

Причем «Зенит» традиционно удачно противостоит «Спартаку». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» нынешний сезон проводят не столь успешно. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Спартак» на 3 очка отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Локомотив» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Оренбургу» (2:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть еще и столичное «Динамо» (1:0).

При этом «Спартак» в пяти последних матчах победил 4 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красно-белые» мотивированы побороться за Кубок страны. Команда победила в 3 последних матчах.

При этом «Спартак» полмесяца назад уступил питерцам в чемпионате (0:2). Зато в трех своих последних матчах москвичи пропустили всего один раз.

В этом поединке «красно-белые» явно будут действовать агрессивно. Плюс отличную форму набрал лидер спартаковцев Эсекьель Барко.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.88 и 1.87.

Прогноз: «Красно-белые» мотивированы реабилитироваться за поражение от питерцев в чемпионате, к тому же в последних матчах выглядели весьма выгодно.

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 5.00

Пять причин, почему ставка зайдет